Premieră în România: consumatorii au redus consumul pentru echilibrarea rețelei

Pentru prima dată în România, mai multe companii și-au redus temporar consumul de energie la cererea operatorului național, pentru a ajuta la menținerea echilibrului în rețeaua electrică. Consumul a fost redus cu 3 megawați timp de 30 de minute, în loc ca sistemul să apeleze la producție suplimentară de energie.

Un grup de consumatori a fost activat pentru a echilibra rețeaua electrică Foto: arhivă

Activarea a avut loc marți, 1 septembrie, în intervalul 12:00-12:30. Grupul nu a inclus centrale electrice sau instalații de stocare, ci doar consumatori care au putut să își reducă temporar consumul la solicitarea operatorului de sistem.

Practic, în loc să fie pornită o centrală pentru a asigura energia necesară sistemului, consumatorii incluși în grup și-au redus pentru scurt timp consumul. Este pentru prima dată când o astfel de soluție este folosită efectiv, la dispoziția dispecerului, în sistemul energetic românesc.

Grupul de consumatori a fost constituit de agregatorul Flexumers și a trecut anterior testele de calificare tehnică coordonate de Dispecerul Energetic Național. Este pentru prima dată când, în Sistemul Electroenergetic Național, reducerea consumului este folosită efectiv, la dispoziția dispecerului, pentru furnizarea de energie de echilibrare.

Grupul a fost creat prin reunirea mai multor locuri de consum și a trecut testele necesare pentru participarea la piața de echilibrare. Agregarea permite unor consumatori care, individual, nu ating nivelul minim necesar pentru participare să intre împreună pe această piață.

Reglementările stabilesc un prag minim de 1 MW pentru participarea la Piața de Echilibrare și la Piața Serviciilor de Sistem. Prin agregare, mai mulți consumatori pot forma un grup care depășește acest prag și poate furniza servicii de echilibrare.

Mecanismul este cunoscut sub denumirea de „demand response” sau consum comandabil. Acesta permite consumatorilor să își modifice temporar consumul, în anumite condiții prestabilite, atunci când sistemul energetic are nevoie de acest lucru. Reducerea sau creșterea consumului poate fi măsurată și verificată în raport cu nivelul obișnuit de consum.

Pentru sistemul energetic, flexibilitatea consumului poate reprezenta o resursă suplimentară atunci când producția și consumul trebuie echilibrate rapid. Spre deosebire de construirea unei noi centrale, utilizarea acestei resurse nu presupune investiții într-o nouă capacitate de producție.

Prima activare a unui grup de consumatori în piața de echilibrare vine după modificările legislative prin care România a introdus posibilitatea agregării consumatorilor și a participării acestora la mecanismele de echilibrare a sistemului.

Măsurile au fost incluse în reforma pieței de energie electrică din cadrul Componentei 6 - Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență. Ulterior, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a stabilit regulile tehnice pentru calificarea și participarea acestor grupuri la piața de echilibrare.

Transelectrica, operatorul de transport și de sistem al României, administrează piața de echilibrare și coordonează funcționarea Sistemului Electroenergetic Național. Activarea de marți arată că și reducerea temporară a consumului poate fi folosită, în condiții controlate, ca instrument pentru echilibrarea rețelei.