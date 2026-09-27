 Tânăra găsită moartă găsită în valiză: suspectul ar fi plecat spre altă țară. Cum se presupune că a ieșit din Ungaria | adevarul.ro
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Tânăra găsită moartă găsită în valiză: suspectul ar fi plecat spre altă țară. Cum se presupune că a ieșit din Ungaria

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Apar noi informații în ancheta privind moartea Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt. Potrivit unor surse din anchetă, citate de Antena 3 CNN, principalul suspect în dosar, adică iubitul victimei, ar fi plecat din Ungaria cu un autocar. Acesta ar fi ajuns ulterior fie în Italia, fie în Slovacia.

Apar noi informații în ancheta privind moartea Valentinei Ioana Tănăsie.
Apar noi informații în ancheta privind moartea Valentinei Ioana Tănăsie. Foto: Facebook

Mai multe rude ale suspectului au fost chemate la audieri. Anchetatorii încearcă să afle informații despre ultimele zile înainte ca bărbatul să dispară și despre traseul parcurs după părăsirea României. Mama acestuia s-a numărat printre persoanele audiate în dosar.

Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, iar acesta a fost dat în urmărire. Bărbatul este cercetat pentru omor.

Valentina le-ar fi spus părinților că vrea să încheie relația

În paralel, ies la iveală noi detalii despre relația dintre cei doi. Potrivit familiei, Valentina le-ar fi spus părinților prin telefon că vrea să se despartă de bărbat, moment în care a fost auzită de iubitul ei. 

Tânăra ar fi fost agresată în repetate rânduri de-a lungul relației, iar familia ar fi cunoscut situația. Mama Valentinei a povestit că fiica sa i-a arătat, în timpul unui apel video, că fusese bătută și i-a cerut să se întoarcă acasă.

„Fata m-a sunat pe cameră și mi-a arătat că era bătută. Avea mâna umflată (...), ochiul umflat, buza umflată și coastele negre”, a relatat mama tinerei.

Valentina Ioana Tănăsie a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. Necropsia a indicat o moarte violentă, iar anchetatorii au identificat mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei.

În timpul perchezițiilor efectuate la locuința în care tânăra stătea împreună cu suspectul, anchetatorii au descoperit pe o saltea mai multe pete de substanță brun-roșcată, probele fiind ridicate pentru stabilirea naturii și provenienței acestora.

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