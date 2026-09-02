 AUR își prezintă cele zece propuneri pentru guvernare și critică planul PSD: „Lucruri mai concrete” | adevarul.ro
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Video AUR își prezintă cele zece propuneri pentru guvernare și critică planul PSD: „Lucruri mai concrete”

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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, zece propuneri ale formațiunii pentru un eventual program de guvernare. Senatorul AUR a comparat fiecare dintre acestea cu prioritățile prezentate recent de liderul PSD, Sorin Grindeanu, susținând că soluțiile propuse de partidul său sunt „mai concrete”.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Foto: Cătălin Mănescu

Peiu a declarat că AUR dorește să ofere „un răspuns” celor zece priorități anunțate de PSD și a criticat forma în care social-democrații își prezintă unele dintre măsuri, pe care le-a descris drept „audituri”, „inventare” și „programe”.

Energie: oprirea decarbonizării și noi investiții

Prima prioritate prezentată de AUR vizează refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor.

În timp ce PSD propune realizarea unor audituri, inventare și calendare, AUR susține oprirea procesului de decarbonizare, finalizarea centralei de la Iernut și construirea unei centrale la Turceni.

Formațiunea mai propune construirea unor hidrocentrale cu acumulare, inclusiv Tarnița-Lăpuștești, Porțile de Fier și Bicaz, precum și finalizarea inelului național de 400 de kilovolți.

Apărare: desecretizarea contractelor finanțate prin SAFE

În domeniul securității naționale, apărării și industriei de profil, AUR propune desecretizarea contractelor încheiate cu fondurile SAFE, asigurarea unei componente naționale de cel puțin 50% din valoarea acestora și renegocierea contractelor acolo unde partidul consideră că este necesar.

Peiu a criticat propunerea PSD privind realizarea unui portofoliu de companii românești, considerând că este vorba, din nou, despre un inventar și un program.

Reindustrializare și taxe mai mici pentru companii

Pentru reindustrializarea capitalului productiv, AUR propune reducerea costurilor cu energia și acordarea de ajutoare de stat pentru plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

În ceea ce privește colectarea fiscală și disciplina bugetară, formațiunea propune revenirea la TVA de 19% pentru cota standard și 9% pentru cea redusă, reducerea impozitului pe dividende la 8%, creșterea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro și stabilirea unei cote de 1,25% din cifra de afaceri pentru întreprinderi.

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AUR mai vrea limitarea controalelor și introducerea taxării inverse în cazul TVA.

AUR vrea un Guvern cu 10 ministere și maximum 50 de secretari de stat

În ceea ce privește reforma statului, formațiunea propune reducerea dimensiunii administrației publice. Printre măsuri se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, un Guvern format din 10 ministere, cel mult 50 de secretari de stat și maximum 20 de agenții și autorități.

AUR susține, de asemenea, reducerea birocrației și dereglementarea.

Pensii, CASS și măsuri pentru familii

În domeniul muncii, veniturilor și demografiei, AUR propune indexarea pensiilor, aplicarea CASS în funcție de numărul efectiv de ore lucrate și măsuri pentru stimularea muncii.

Formațiunea mai cere eliminarea CASS pentru mame, veterani și foști deținuți politici.

Educație și sănătate

În educație, AUR susține păstrarea examenului național de capacitate și generalizarea programului de masă caldă în învățământul primar și gimnazial.

În sănătate, partidul propune construirea de spitale noi, ambulatorii și institute naționale, iar pentru cercetare vrea introducerea unui credit fiscal destinat finanțării proiectelor din acest domeniu.

Agricultură și infrastructură

În agricultură, AUR propune dezvoltarea sistemelor de irigații, finanțarea centrelor de colectare, controlul epidemiilor și dezvoltarea fermelor de reproducție.

Pentru infrastructură și investiții strategice, printre propunerile formațiunii se află finalizarea Coridorului 4 European de cale ferată, electrificarea a 1.000 de kilometri de cale ferată, dublarea liniilor Constanța-Mangalia și Cluj-Napoca-Episcopia Bihorului, precum și realizarea investiției hidrotehnice Bala.

AUR mai cere finalizarea autostrăzii A0 și a unor proiecte de infrastructură rutieră precum A1, A7 și A8.

AUR vrea renegocierea unor programe europene

Ultima direcție prezentată de Petrișor Peiu vizează poziționarea României în Uniunea Europeană și NATO.

AUR susține renegocierea unor programe europene pe care le consideră dezavantajoase pentru România, în special politica Green Deal, dar și renegocierea împrumuturilor contractate de la Uniunea Europeană.

Petrișor Peiu a susținut că propunerile AUR sunt „mai concrete” decât cele prezentate de PSD și a criticat faptul că unele dintre prioritățile social-democraților se bazează, în opinia sa, pe audituri, inventare și programe care ar urma să fie elaborate.

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