România a primit 117,66 miliarde de euro de la bugetul Uniunii Europene în perioada 2007 - septembrie 2026 și a contribuit cu 38,81 miliarde de euro, rezultând un beneficiu financiar net de aproape 79 de miliarde de euro, arată o analiză realizată de BT.

România a primit de la UE cu aproape 79 de miliarde de euro mai mult decât a contribuit Foto: Shutterstock

La aproape două decenii de la aderarea la Uniunea Europeană, fondurile europene au contribuit la finanțarea infrastructurii, a administrațiilor locale, a companiilor și a numeroase proiecte de dezvoltare.

Potrivit analizei realizate de Banca Transilvania (BT), între 2007 și septembrie 2026, România a încasat 117,66 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene, în timp ce contribuția sa la bugetul comunitar a fost de 38,81 miliarde de euro.

Diferența de aproape 79 de miliarde de euro reprezintă beneficiul financiar direct al apartenenței la Uniunea Europeană și, totodată, un accelerator al convergenței.

Cum au evoluat fondurile europene în cele trei perioade bugetare

Fondurile europene sunt planificate prin cadrul financiar multianual (CFM), care stabilește prioritățile de finanțare ale Uniunii Europene pentru perioade de câte șapte ani. Acestea vizează domenii precum infrastructura, economia, agricultura, educația și cercetarea.

Sistemul asigură continuitatea proiectelor de amploare, a căror pregătire și implementare se pot întinde dincolo de o singură perioadă bugetară.

Un rol central în acest proces îl are politica de coeziune, prin care sunt finanțate proiecte menite să reducă diferențele de dezvoltare dintre regiuni, de la infrastructură și servicii publice până la susținerea companiilor și dezvoltarea competențelor.

2007–2013: Primele investiții și construirea capacității de absorbție

În primii ani după aderare, România a avut de gestionat în paralel modernizarea infrastructurii și dezvoltarea capacității de a atrage și utiliza fonduri europene.

Primele finanțări au fost direcționate către transport, mediu, dezvoltare regională, capital uman și consolidarea administrației.

Printre rezultatele acestei perioade se numără construcția a 368 de kilometri de drumuri noi, modernizarea a 1.900 de kilometri de străzi și susținerea a 2.900 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

2014–2020: Finanțări de aproape 52 de miliarde de euro

În următoarea perioadă bugetară, investițiile au crescut ca amploare și s-au diversificat, după experiența acumulată de România în primii ani de apartenență la Uniunea Europeană.

Finanțările au vizat infrastructura și dezvoltarea regională, dar și competitivitatea, cercetarea, tehnologia, educația și dezvoltarea competențelor.

Fondurile alocate au fost de aproape 52 de miliarde de euro, iar raportul dintre încasările totale și valoarea programată a ajuns la 98,2%, conform analizei BT.

2021–2027: Aproape 51 de miliarde de euro programate

Actuala perioadă de finanțare marchează o nouă etapă, în care investițiile urmăresc nu doar recuperarea decalajelor de infrastructură, ci și transformarea economiei.

Infrastructura rămâne o prioritate, însă finanțările pun un accent tot mai mare pe digitalizare, sănătate, educație, tranziția verde și creșterea competitivității economice.

Pentru această perioadă, România are programate finanțări de aproape 51 de miliarde de euro. În primele nouă luni din 2026, încasările aferente acestei generații de fonduri europene au fost de 7,12 miliarde de euro.

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Raportul dintre încasările cumulate și valoarea programată era de aproximativ 40,7%.

PNRR, SAFE și alte instrumente de finanțare disponibile României

Pe lângă fondurile accesate prin cadrul financiar multianual, România beneficiază de mai multe instrumente europene și internaționale care susțin investițiile, reformele și dezvoltarea pe termen lung.

Printre acestea se numără Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care combină granturile și împrumuturile pentru finanțarea investițiilor și reformelor. Plățile sunt condiționate de îndeplinirea unor jaloane și ținte. Până în septembrie 2026, pe componenta de granturi, balanța Ministerului Finanțelor indica peste 8,6 miliarde de euro.

Un alt instrument este SAFE, mecanism european de împrumut destinat consolidării securității și apărării, cu un plafon de aproape 17 miliarde de euro. În august, Ministerul Finanțelor a anunțat disponibilizarea unei prefinanțări de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

România are acces și la Fondul pentru Modernizare, un instrument distinct de cadrul financiar multianual, finanțat din veniturile obținute prin licitarea certificatelor de emisii în cadrul EU ETS. Acesta susține investițiile în energie regenerabilă, modernizarea infrastructurii energetice și creșterea eficienței energetice.

Alte surse de finanțare sunt granturile SEE și Norvegiene, susținute de Norvegia, Islanda și Liechtenstein sau exclusiv de Norvegia, care urmăresc reducerea disparităților economice și sociale.

De asemenea, Programul de Cooperare Elvețiano-Român asigură finanțare și expertiză în domenii precum dezvoltarea economică, eficiența energetică, serviciile sociale și consolidarea societății civile.

La acestea se adaugă programele de cooperare teritorială Interreg, prin care sunt dezvoltate proiecte comune și comunități din regiunile de frontieră, în colaborare cu Bulgaria, Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

Analiza vine în contextul în care, la 1 ianuarie 2027, România aniversează 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.