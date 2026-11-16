 România, pe podiumul creșterii economice din UE. „A doua cea mai mare creștere”, anunță Luca Niculescu | adevarul.ro
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România, pe podiumul creșterii economice din UE. „A doua cea mai mare creștere”, anunță Luca Niculescu

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Luni seară, premierul Luca Niculescu a precizat, la Forumul AmCham România, că țara noastră „a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”.

Luca Niculescu
Luca Niculescu, prim-ministru Foto: Mediafax

„În trimestrul al treilea, România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, iar piețele financiare au reacționat pozitiv la măsurile luate de Guvern”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a participat la forumul AmCham România, unde le-a mulțumit antreprenorilor pentru contribuția importantă pe care o au, de peste 30 de ani, la dezvoltarea economiei românești.

Într-o postare publicată pe Facebook, după eveniment, premierul a precizat că încă mai există multe de făcut.

„Trebuie să continuăm consolidarea fiscală, să reducem deficitul, să colectăm mai bine veniturile și să cheltuim mai responsabil banii publici. Avem nevoie de un stat mai eficient, care să sprijine economia”, a mai transmis Niculescu.

Acesta a precizat că Guvernul și-a asumat „menținerea cotei unice și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027”.

„Vrem reguli fiscale clare și predictibile, care să încurajeze investițiile. Ne-am propus, de asemenea, să reducem cu 25% sarcinile administrative și cu 30% timpul necesar autorizărilor. Sunt obiective concrete, pentru care administrația trebuie să își asume responsabilitatea și la care vrem să lucrăm împreună cu mediul de afaceri”, a mai transmis premierul.

Acesta s-a declarat mulțumit de faptul că peste 90% din companiile membre AmCham consideră că aderarea României la OCDE va aduce beneficii importante economiei țării noastre.

„Aderarea va însemna mai multă încredere în România, investiții noi și oportunități pentru companiile românești și străine. Este unul dintre obiectivele pentru care România a lucrat în ultimii ani și pe care suntem hotărâți să îl ducem la bun sfârșit”, a transmis Niculescu.

Camera de Comerț Americană din România – AmCham România este asociația de afaceri de referință pentru promovarea intereselor și dezvoltarea afacerilor în România, implicată în creșterea economică din țara noastră, dar și în consolidarea legăturilor comerciale și de investiții dintre România și SUA.

Organizația facilitează un dialog între comunitatea de afaceri și autoritățile centrale, promovând soluții transparente și priorități menite să facă din România un mediu mai favorabil pentru afaceri și să sporească competitivitatea economică a țării în regiune și la nivel european.

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