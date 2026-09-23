 Alegerile anticipate ar putea împinge România spre „junk”. Daniel Dăianu: „Ne jucăm cu focul. Prima urgență a țării este să avem guvern” | adevarul.ro
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Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”, de la ora 19.00

Alegerile anticipate ar putea împinge România spre „junk”. Daniel Dăianu: „Ne jucăm cu focul. Prima urgență a țării este să avem guvern”

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Intrarea României într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar putea prelungi cu mai multe luni criza politică și ar crește riscul unei retrogradări a ratingului de țară, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Potrivit acestuia, principala urgență este formarea unui guvern, în condițiile în care agenția Standard & Poor’s urmează să anunțe pe 2 octombrie decizia privind ratingul României.

Daniel Dăianu a comentat și situația premierului desemnat.
Daniel Dăianu a comentat și situația premierului desemnat. Foto: Cătălin Mănescu

„Sunt oameni, lideri din guvernul interimar, care vorbesc despre faptul că este mai bine să lămurim apele prin alegeri anticipate. Măi, oameni, în primul rând, alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână, da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul”, a declarat Daniel Dăianu, miercuri, la conferința NewMoney Talks „Indexul Sentimentului Economic NewMoney – INSCOP”, potrivit Agerpres.

Președintele Consiliului Fiscal consideră că S&P nu se va grăbi, cel mai probabil, să retrogradeze România și va urmări în primul rând formarea unui guvern stabil, politica economică și bugetul pentru 2027.

„Prima urgență a țării este să avem guvern. Și aș mai spune ceva: predicția mea este că S&P-ul nu se va grăbi cu un downgrade. S&P-ul este interesat de formarea unui guvern și să vadă care va fi bugetul pe 2027, de o politică economică ce va continua această ajustare fiscal-bugetară. Adică de o politică ce va arăta că în România s-a înțeles cât de gravă era situația în 2025 și că vom continua să mergem în direcția bună”, a spus Dăianu.

În prezent, S&P menține România la ratingul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria „investment grade”.

O eventuală retrogradare cu o treaptă ar plasa România în categoria nerecomandată investițiilor, cunoscută drept „junk”. Următoarea evaluare S&P este programată pentru 2 octombrie.

Daniel Dăianu a comentat și situația premierului desemnat Siegfried Mureșan, despre care a spus că are nevoie de sprijinul PSD pentru formarea Guvernului.

„El are nevoie de sprijinul PSD-ului și nu prea a avut o retorică menită să invite la un sprijin din partea PSD-ului. Deci una este să fii politician la Bruxelles, altceva este să fii politician în România”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

În ceea ce privește economia, Dăianu estimează că România ar putea înregistra o contracție de aproximativ 1% în acest an, urmată de o revenire pe creștere în 2027, de circa 2%.

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