 Moody’s a cruțat România. Acum politicienii pot strica tot. Avertismentul analiștilor | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Moody’s a cruțat România. Acum politicienii pot strica tot. Avertismentul analiștilor

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a scăpat, pentru moment, de cel mai prost scenariu. Moody’s a menținut ratingul de țară la Baa3, ultima treaptă din categoria investment grade, după ce, cu o săptămână înainte, și Fitch decisese să păstreze ratingul României. Analiștii consultați de „Adevărul” au explicat ce înseamnă acest lucru pentru țara noastră, dar și ce ar mai fi de făcut.

Cineva face calcule lângă un grafic și o lupă
România a evitat, deocamdată, cel mai prost scenariu, dar nu și-a rezolvat problemele. Foto arhivă

Decizia Moody’s de a menține ratingul României la Baa3, ultima treaptă din categoria investment grade, evită pentru moment scenariul cel mai prost: intrarea țării în categoria „junk”. Este o veste bună pentru România, dar nu și una care să permită Guvernului să lase garda jos.

Moody’s a păstrat perspectiva negativă, ceea ce înseamnă că agenția consideră în continuare posibilă o retrogradare dacă România nu reușește să continue consolidarea fiscală. Cu alte cuvinte, România a evitat sancțiunea, dar rămâne sub observație.

Adrian Codirlașu consideră că menținerea ratingului este, în acest context, „foarte bună” pentru România. „Este foarte bine, dacă era o retrogradare se vedea deja pe piețe”, spune analistul, care vede în decizia Moody’s o confirmare a faptului că măsurile adoptate de Guvern au produs rezultate mai bune decât se anticipa.

Moody’s a observat că Guvernul a livrat mai mult decât a promis, iar acest lucru s-a văzut și în execuția bugetară, care arată foarte bine”, a declarat Adrian Codirlașu pentru „Adevărul”.

Este partea pozitivă a raportului Moody’s: agenția recunoaște că România a făcut progrese mai rapide decât anticipase în reducerea deficitului. Estimarea pentru 2026 este de 5,8% din PIB, ceea ce reprezintă o ajustare importantă.

Dar tocmai pentru că România se află pe ultima treaptă a categoriei investment grade, rezultatul trebuie privit cu prudență. O singură treaptă mai jos, la Ba1, ar însemna pierderea statutului de țară recomandată pentru investiții.

Trebuie să fim atenți, pentru că orice reversibilitate a costurilor ne va duce în Junk”,  a spus el.

România a evitat retrogradarea, dar nu a ieșit din zona de pericol

Silviu Gresoi interpretează decizia Moody’s într-o cheie mai prudentă. „Decizia Moody’s este, în esență, un semnal de avertizare, nu o veste bună în sens deplin, dar nici o veste dramatică”, spune analistul de date.

Formula surprinde foarte bine situația României.

Partea bună este că ratingul a fost menținut. Partea mai puțin bună este că Moody’s nu a schimbat perspectiva negativă. România rămâne, așadar, într-o poziție în care o deteriorare a situației fiscale sau politice poate duce la retrogradare.

„România a evitat retrogradarea și rămâne în zona recomandată investițiilor, însă menținerea perspectivei negative arată că agenția așteaptă rezultate concrete, nu doar promisiuni”, a declarat Gresoi pentru „Adevărul”.

Asta înseamnă că următoarea perioadă va fi decisivă. Nu mai este suficient ca Guvernul să anunțe măsuri de reducere a deficitului. Acestea trebuie să apară în execuția bugetară și să fie menținute în timp.

Problema este că datoria și dobânzile continuă să crească

România are, în continuare, o problemă fiscală serioasă, chiar dacă deficitul începe să scadă.

Moody’s estimează că datoria publică va crește de la 59,3% din PIB în 2025 la 64,5% în 2028. În același timp, costurile cu dobânzile ar urma să urce de la 2,8% din PIB în 2025 la 3,3% în 2028.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât statul are nevoie de sume importante pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei. Moody’s estimează un necesar mediu de finanțare de aproximativ 12% din PIB pe an în perioada 2026-2028.

De aceea, orice deteriorare a percepției asupra României poate deveni costisitoare. Dacă investitorii consideră că ajustarea fiscală nu este sustenabilă, presiunea se poate transmite în dobânzi, curs și costurile de finanțare ale statului.

„Dacă deficitul bugetar, cheltuielile publice și colectarea veniturilor nu sunt ținute sub control, presiunea pe rating, curs, dobânzi și costurile de finanțare poate crește”, a declarat la rândul său Silviu Gresoi.

Cu alte cuvinte, problema ratingului nu este una abstractă. O retrogradare sau chiar perspectiva unei retrogradări poate face împrumuturile României mai scumpe, într-un moment în care statul are deja nevoie de finanțare masivă.

Președintele Nicușor Dan transmite partidelor să „renunțe la agendele politice” după ce Moody’s reconfirmă ratingul României la „Baa3”

Următorul test va fi politic

Moody’s nu vorbește doar despre cifre. Una dintre principalele vulnerabilități identificate de agenție este fragmentarea politică și riscul ca aceasta să încetinească reformele și consolidarea fiscală.

Moody’s spune că perspectiva negativă ar putea reveni la „stabilă” dacă România demonstrează că există un consens politic pentru continuarea consolidării fiscale și după 2026.

Adică problema nu mai este doar dacă actualul Guvern a reușit să convingă agențiile de rating, ci dacă direcția fiscală va fi păstrată și după eventualele schimbări politice.

„Important este să nu deviem de la strategia pe care ne-am propus-o”, a punctat Codirlașu pentru „Adevărul”, subliniind că aceasta este, probabil, cea mai importantă condiție pentru ca actuala decizie Moody’s să fie transformată într-un rezultat durabil.

Moise Guran vede deja miza politică a următoarei etape

În acest context trebuie privită și analiza jurnalistului Moise Guran, care leagă decizia Moody’s de calendarul politic și de schimbarea Guvernului.

Și cu asta probabil jobul Guvernului Bolojan s-a încheiat. Acum «Maurul trebuie să plece»”, scrie Guran, sugerând că menținerea ratingului poate închide o etapă în care actualul Executiv și-a îndeplinit principala misiune fiscală.

El leagă momentul de următoarele date economice și politice și consideră că schimbarea guvernului poate veni imediat după publicarea datelor privind economia din trimestrul al doilea.

Indiferent dacă scenariul politic anticipat de Guran se va confirma sau nu, problema pe care o ridică este una reală și apare și în evaluarea Moody’s: ce se întâmplă cu consolidarea fiscală după schimbarea Guvernului?

Pentru agenția de rating, continuitatea este esențială. Pentru România, cu atât mai mult.

Ce ar putea schimba perspectiva Moody’s

Agenția a indicat și ce ar putea transforma perspectiva negativă în una stabilă: un consens politic pentru continuarea consolidării fiscale, un buget pentru 2027 care să ducă deficitul mai jos și o reformă a salarizării în sectorul public care să stabilizeze și ulterior să reducă fondul de salarii.

Ministrul Finanțelor după ce Moody’s a reconfirmat ratingul României: „Riscurile sunt însă ridicate, în continuare”

Gresoi rezumă ceea ce va conta pentru investitori: „În octombrie, investitorii și agențiile se vor uita mai puțin la declarații și mai mult la execuția bugetară, stabilitatea politică și capacitatea României de a livra reformele asumate.”

Este, probabil, cel mai important mesaj al momentului.

România nu mai are nevoie să convingă prin declarații că va reduce deficitul. Trebuie să arate, prin cifre, că îl reduce. Nu este suficient să anunțe reforme. Trebuie să le implementeze. Și nu este suficient ca actualul Guvern să susțină consolidarea fiscală dacă următorul Executiv schimbă direcția.

România a primit timp. Acum trebuie să-l folosească

Decizia Moody’s poate fi, prin urmare, citită ca un răgaz.

România a evitat retrogradarea, dar nu și-a rezolvat problema fiscală. Ratingul Baa3 rămâne, perspectiva este negativă, iar următoarele luni vor arăta dacă măsurile adoptate până acum reprezintă începutul unei consolidări fiscale reale sau doar o corecție temporară.

Pentru piețe, diferența este esențială. La nivelul actual al datoriei și al costurilor de finanțare, România nu își permite o nouă deteriorare a deficitului sau o întoarcere de la măsurile deja adoptate. Iar schimbarea politică ce se conturează face ca problema continuității să devină la fel de importantă ca rezultatele obținute până acum.

Moody’s nu a închis ușa unei reveniri la perspectivă stabilă. Dar nici nu a oferit României un cec în alb. Următoarea evaluare va avea la bază cifrele: deficitul, cheltuielile, datoria, bugetul pentru 2027 și reformele care vor fi efectiv puse în aplicare.

Deocamdată, România rămâne investment grade. Dar este pe ultima treaptă. Iar de aici înainte, orice pas înapoi poate avea un preț mult mai mare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
O dronă care a intrat în Bulgaria din România a explodat la 100 de metri de graniță. Nu a fost detectată de radare. Reacția MApN
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă să mănânci la restaurantul din Saint-Tropez preferat de Brigitte Bardot, De Funes, Armani sau Pablo Picasso. Între „jecmăneală” și „cea mai frumoasă terasă din lume”
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
digisport.ro
image
La ce preț se vând caisele românești în piețe. Recolta din acest an este una spectaculoasă
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mister în cazul Andreei, fetiţa dispărută de acasă în Bacău. Ce spune unchiul ei despre casa unde s-a ascuns
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Anunțul lui Nicușor Dan deschide calea spre creșterea pensiilor. Pensionarii, prima veste bună după 2 ani
newsweek.ro
image
„Bătălia pentru 50.000.000 de dolari”. Divorțul anului: Anamaria atacă averea milionarului
prosport.ro
image
În ce orașe din Europa poți trăi bine cu o pensie de 1.500 de euro pe lună. Costurile reale
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Lamine Yamal. Cursurile pe care le urmează starul celor de la FC Barcelona
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
UEFA i-ar fi plătit amanta lui Gianni Infantino
digisport.ro
image
Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele cinci zodii favorizate de astre. Horoscopul weekendului 8-9 august 2026
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă
click.ro
image
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale
click.ro
image
Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
regele Felipe regina Letizia Sofia și Leonor profimedia 1115739353 jpg
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă
okmagazine.ro
Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă