Actorul francez care a ales eutanasia la doar 43 de ani. De ce a decis să-și încheie viața: „Nu mi-a mai rămas nimic”

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a fost eutanasiat marți, 22 septembrie. Acesta a suferit extrem de mult în urma unei operații care l-a lăsat cu dureri groaznice. La doar 43 de ani, acesta a preferat să moară decât să mai trăiască o viață în invaliditate.

Denis Arnaud, actor francez Foto: X

Eutanasierea a avut loc în Belgia. Avocatul lui Arnaud Denis a explicat faptul că decizia actorului a fost luată după ce s-a consultat cu trei medici.

Arnaud Denis a rămas cu un grav handicap după ce i s-a plasat un implant pentru a trata o hernie. Intervenția pentru hernia inghinală dreaptă a avut loc pe 17 iulie 2023, iar de atunci actorul s-a confruntat cu dureri crunte. În timpul intervenției i s-a pus o proteză din polipropilenă, ce i-a schimbat total viața.

„Nu mai pot ieși din casă. Nu am viață socială. Nu am viață deloc. Nu mi-a mai rămas nimic din ceea ce constituie demnitatea unui om. Și situația devine din ce în ce mai proastă. (...) Medicii nu mai au nimic de oferit”, declarat el pentru L’Est républicain marți, 6 ianuarie, anunțându-și totodată intenția de a muri, scrie Click.

Ce probleme a avut după operație

În urma unei hernii inghinale drepte, lui Arnaud Denis i s-a implatat acea proteză la clinica Ambroise Paré din Paris. „L-am întrebat în mod specific pe chirurg despre toate efectele secundare; m-a avertizat pur și simplu asupra riscului de durere cronică”, a spus Denis, conform L’Est républicain.

La o săptămână după această procedură i s-a înnegrit un testicul, a observat sânge în urină și scaun, și-a pierdut auzul, avea probleme cu vederea, și-a pierdut pofta de mâncare, avea insomnii și astenie.

„Mi s-a spus că totul e în capul meu, că sunt deprimat”. În octombrie 2023, artistul a fost forțat să oprească repetițiile și să fie spitalizat. Dar starea lui a continuat să se deterioreze. „Când am ieșit din clinică, slăbisem 17 kilograme.”

Diagnosticul pus: sindromul ASIA

Arnaud Denis a primit și un diagnostic. El suferea de ASIA ((sindromul autoimun indus de adjuvanți), care este un sindrom inflamator rar, caracterizat prin apariția diferitelor simptome fizice și/sau neurologice (oboseală intensă, afectare cognitivă, durere cronică etc.) în urma expunerii la un adjuvant (vaccin, implanturi etc.). Cu toate acestea, nu este recunoscută ca boală și rămâne un subiect controversat în rândul oamenilor de știință.

În cazul lui Arnaud, implantul ar fi putut provoca o inflamație care i-a perturbat sistemul imunitar, rezultând o gamă largă de simptome.

A depus o plângere, însă i-a fost respinsă

Actorul depusese o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru vătămare corporală involuntară la 5 ianuarie 2026, dar aceasta a fost respinsă la sfârșitul lunii august „din cauza probelor insuficiente privind existența unei infracțiuni” .

„Mi-a încredințat sarcina de a continua personal acțiunea sa în justiție și de a-i sprijini familia”, a mai spus avocatul lui Denis. Într-o declarație publicată pe 18 septembrie de grupul media Ebra, actorul s-a declarat „indignat și dezamăgit” de hotărâre.

Văzând în eutanasiere singura modalitate de a pune capăt suferinței, actorul declara la începutul anului: „Un om știe în adâncul său când este condamnat”. La 18 martie, el a fost internat într-o unitate de îngrijiri paliative dintr-un spital belgian, în așteptarea aprobării cererii de eutanasiere.