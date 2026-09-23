Tunisienii îl caută pe Reghecampf cu executorul judecătoresc. Antrenorul refuză să mai conducă echipa

Laurențiu Reghecampf încearcă să încheie cât mai repede aventura de la Esperance Tunis, cu obiectivul de a reveni la FCSB, club alături de care a cucerit două campionate. Despărțirea de formația tunisiană este însă departe de a fi oficializată.

Tunisienii au blocat revenirea lui Reghecampf la FCSB Foto: Instagram @estofficiel

Antrenorul român nu a făcut deplasarea la reunirea lotului și nu s-a prezentat la cantonamentul echipei, după ce le-ar fi transmis oficial celor de la Esperance că nu va participa. Cum contractul nu a fost încă reziliat, conducerea clubului a apelat la un executor judecătoresc pentru a consemna absența tehnicianului.

„Conducerea lui Esperance prezintă lucrurile diferit!”

Reghecampf a ieșit public astăzi și a acuzat clubul tunisian că are restanțe financiare față de membrii staffului său, susținând că aceștia nu și-ar fi primit banii de aproximativ trei luni. În acest context, antrenorul consideră că există motive pentru încheierea colaborării.

„Suporterii sunt cei mai buni, tot respectul pentru ei, pentru jucători și pentru toată lumea! Dar ei nu cunosc adevărul... Am discutat de mult timp cu conducerea despre această situație. Staff-ul nu a fost plătit de 3 luni, nu există permise de ședere și nici conturi bancare. Sunt foarte multe probleme. Conducerea lui Esperance prezintă lucrurile diferit. Noi suntem în Tunisia și suntem gata să începem antrenamentele! Dar trebuie să își facă datoria. Am notificat deja clubul că nu vom merge în cantonament și, până acum, nu ne-au răspuns!”, a transmis Laurențiu Reghecampf, azi, conform winwin.

„Conducerea a demarat procedurile legale pentru a constata oficial absența antrenorului român!”

De partea cealaltă, Esperance pare să fi trecut la ofensivă și a recurs la o procedură oficială pentru a documenta lipsa lui Reghecampf de la pregătiri. Astfel, conflictul dintre cele două părți se adâncește, iar revenirea tehnicianului la FCSB rămâne, cel puțin pentru moment, blocată de situația contractuală din Tunisia.

„Conducerea clubului Esperance Tunis a demarat marți, 22 septembrie 2026, procedurile legale pentru a constata oficial absența antrenorului român Laurențiu Reghecampf de la cantonamentul echipei. Această acțiune, realizată prin intermediul unui executor judecătoresc, are rolul de a proteja drepturile clubului, mai ales în contextul în care antrenorul nu a semnat, până în dimineața acestei zile, niciun document de reziliere a contractului său cu clubul.

Este de menționat că Reghecampf s-a întâlnit luni seară cu președintele clubului, Hamdi Meddeb, pentru a discuta posibilitatea unei despărțiri amiabile, în vederea preluării băncii tehnice a celor de la FCSB. Cu toate acestea, ședința s-a încheiat fără a se ajunge la un acord între cele două părți!”, au scris cei de la mosaiquefm.net.