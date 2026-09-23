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Un bărbat a fost trimis în judecată după mesaje controversate pe Facebook despre magistrați și familiile lor

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Un bărbat a fost trimis în judecată pentru instigare publică după ce ar fi îndemnat, pe Facebook, la violențe împotriva magistraților și a familiilor acestora. Procurorii au transmis dosarul Judecătoriei Sectorului 6.

judecator
Bărbatul a fost trimis în judecată Foto: Shutterstock

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat acuzat de instigare publică, a transmis instituția, marți, printr-un comunicat.

Potrivit rechizitoriului, în august 2025, inculpatul ar fi îndemnat publicul, prin intermediul unei postări pe platforma Facebook, să comită infracțiuni împotriva magistraților români, precum violarea de domiciliu, violul și ultrajul judiciar.

Procurorii au precizat că mesajul viza judecători și procurori, precum și membri ai familiilor sau persoane apropiate acestora.

În comentariul publicat, inculpatul a scris: „Magistrații, dacă n-au frică de Dumnezeu, poate n-ar fi rău să le fie insuflată o teamă oarecare, inclusiv cea propusă de către (...), în ultim instanță. Cred că respectiva persoană a fost victimă a sistemului judiciar, dacă a ajuns să propună așa ceva. Cumva, magistrații vor fi retribuiți și pentru perioada de suspendare a activității? Dacă, similar, vor proceda și alte categorii socio-profesionale, îndeosebi militarii, cei cu aceleași rigori și interdicții?”.

Potrivit rechizitoriului, mesajul făcea referire la postarea unui utilizator al unei alte pagini de Facebook, care îi îndemna pe infractori să comită fapte împotriva magistraților.

În rechizitoriu s-a reținut că mesajul la care făcea referire inculpatul conținea, printre altele, îndemnul adresat „violatorilor, interlopilor și traficanților” de a face „incursiuni” pe proprietățile magistraților și de a comite agresiuni sexuale asupra rudelor acestora.

„Stimați violatori, interlopi și traficanți de orice fel, vă rugăm, dați-ne o mână de ajutor în legătură cu cei ce împart dreptatea și faceți incursiuni pe domeniile lor personale, poate așa vor înțelege ce mult înseamnă să fii «balanță»! Fiți îngăduitori și violați-le doar fiicele, mamele și apropiatele, săvârșiți chiar și fapte de pedofilie dacă e nevoie, deoarece cei în cauză (judecătorii) sunt de acord cu astfel de îndeletniciri din moment ce dau sentințe gen «arest la domiciliu», ori «suspendare», «prescripție», etc. Vă rugăm, fiți măcar odată unanimi cu noi ceilalți și ajutați-ne!”, se arăta în mesajul la care inculpatul făcea referire.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 6 București, instanță competentă să judece cauza în primă instanță.

PÎCCJ a precizat că trimiterea în judecată reprezintă etapa în care ancheta penală este finalizată, iar rechizitoriul este transmis instanței pentru judecare. Potrivit Parchetului, această etapă a procesului penal nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

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