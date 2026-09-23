 Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. „Există informații din partea serviciilor” | adevarul.ro
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Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”, de la ora 19.00

Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. „Există informații din partea serviciilor”

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei, în timp ce Kievul încearcă să obțină noi sisteme de apărare antiaeriană de la aliați. Declarația a fost făcută marți, în timpul vizitei lui Zelenski la New York, pentru Adunarea Generală a ONU.

Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei.
Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Foto: EPA-EFE

Zelenski a afirmat, într-o postare despre întâlnirea cu prim-ministrul britanic Andy Burnham, că Ucraina este în contact permanent cu aliații pentru consolidarea apărării antiaeriene.

„Există informații din partea serviciilor potrivit cărora Rusia pregătește un nou atac masiv împotriva Ucrainei”, a transmis liderul de la Kiev.

Avertismentul vine în condițiile în care Rusia continuă atacurile aeriene asupra Ucrainei, iar armata rusă a folosit tot mai frecvent drone cu propulsie cu reacție. Potrivit Reuters, aceste aparate pot zbura la altitudini de aproximativ 4-7 kilometri, ceea ce le face mai dificil de interceptat de anumite sisteme mobile de apărare. În septembrie, Rusia a lansat aproximativ 2.100 de astfel de drone, precum și 136 de rachete, potrivit datelor citate de agenția de presă.

În acest context, Zelenski susține că nu poate fi luată în calcul relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei atât timp cât Ucraina continuă să fie vizată de atacuri cu rachete și drone.

Președintele ucrainean a discutat la New York și cu președintele american Donald Trump despre posibilitățile de încheiere a războiului. Printre subiecte s-a aflat și propunerea privind un posibil „armistițiu energetic”, prin care cele două părți să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski a declarat ulterior că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice rusești dacă Moscova încetează loviturile asupra sistemului energetic ucrainean.

În același timp, forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra unor obiective din Rusia, inclusiv asupra infrastructurii petroliere. Reuters relatează că Moscova și Kievul și-au intensificat atacurile aeriene, în timp ce situația de pe front s-a modificat relativ puțin în ultimele luni.

Întrebat de The Wall Street Journal despre situația de pe câmpul de luptă și poziția lui Vladimir Putin, Zelenski a declarat că președintele rus nu câștigă, dar nici nu pierde războiul și că, în opinia sa, liderul de la Kremlin nu se simte presat să accepte negocieri directe pentru încetarea conflictului.

Zelenski a susținut, de asemenea, că Ucraina are nevoie de sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană, în condițiile în care atacurile rusești pun presiune tot mai mare asupra infrastructurii și vieții de zi cu zi.

Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație

Recent, secretarul general al NATO a cerut Europei să își consolideze forța militară, pe fondul amenințării venite din partea Rusiei și al provocărilor globale de securitate. 

NATO are nevoie de „mai multă Marea Britanie” și de „mai multă Europă” pentru a face față celei mai periculoase situații de securitate cu care s-a confruntat Occidentul în ultima generație. Declarația aparține secretarului general al alianței militare, din care fac parte 32 de state, și a fost făcută miercuri, în timpul unei vizite în Regatul Unit, potrivit publicației The Guardian.

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