Ați primit prin poștă o amendă rutieră. Trebuie să spuneți cine a condus?

Primul lucru este să verificați ce conține plicul. O solicitare prin care poliția vă cere să identificați șoferul nu este același lucru cu un proces-verbal prin care vi s-a aplicat deja o amendă. Cele două documente cer reacții diferite.

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Dacă ați primit o solicitare de identificare, obligația de a răspunde revine proprietarului vehiculului sau persoanei care îl deține în mod oficial în baza unui mandat. În cazul unei mașini a firmei, societatea trebuie să răspundă, chiar dacă evidența utilizatorilor este ținută de un angajat. Solicitarea poate veni de la poliția rutieră sau, pentru situațiile care țin de atribuțiile sale în trafic, de la poliția locală.

Răspunsul trebuie transmis în termenul înscris în solicitare. Nu este suficient să indicați doar un prenume sau să spuneți că mașina era folosită de „un coleg”. Trebuie comunicate datele care permit identificarea persoanei căreia i-ați încredințat vehiculul, inclusiv informațiile cerute din actul de identitate. Păstrați o dovadă a răspunsului trimis.

Dacă nu răspundeți la timp, puteți primi o amendă separată pentru necomunicarea datelor. Aceasta nu este amenda pentru abaterea săvârșită la volan. Tot astfel, lipsa răspunsului nu înseamnă, prin ea însăși, că proprietarul devine automat șoferul care a comis abaterea.

Dacă plicul conține deja un proces-verbal de amendă întocmit pe numele dumneavoastră, indicarea ulterioară a altei persoane nu îl anulează automat. Verificați ce faptă vi se impută și, dacă apreciați că amenda este greșită, folosiți separat calea de contestare indicată în document. Important este să nu confundați răspunsul la solicitarea poliției cu contestarea unei amenzi deja aplicate.

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