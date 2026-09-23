 Tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt a fost identificată. Acuzații grave făcute de tatăl său, lăutar în Filiași | adevarul.ro
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Foto Tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt a fost identificată. Acuzații grave făcute de tatăl său, lăutar în Filiași

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Tânără găsită moartă în râul Olt, are 28 de ani și este originară din orașul Filiași, județul Dolj.

Valentina Ioana Tănăsie, tânăra găsită moartă
Valentina Ioana Tănăsie, tânăra găsită moartă Foto: Facebook / Valentina Ioana Tănăsie

UPDATE - Cine este principalull suspect

Valentina Ioana Tănăsie era originară din Filiași, județul Dolj și avea 28 de ani. Potrivit primelor informații, ea s-ar fi mutat în Vâlcea și ar fi locuit cu iubitul ei, care în prezent este căutat de autorități, scrie presa locală.

Iubitul Valentinei, suspectat că este și cel care a ucis-o cu sânge rece, se numește Vlad Bălțățeanu și are 30 de ani. Polițiștii îl caută și au transmis structurilor operative să acționeze cu prudență în cazul în care acesta este identificat.

Vlad Bălțățeanu, suspect crima Olt
Foto: Facebook / Vlad Bălțățeanu

Pe rețelele de socializare, tânăra postase o poză cu cei doi cu doar cinci zile în urmă.

Valentina Ioana Tănăsie Vlad Bălțățeanu
Foto: Facebook / Valentina Ioana Tănăsie

Știre inițială

Tânăra găsită marți în râul Olt, într-o valiză a fost identificată. Ea se numește Valentina Ioana Tănăsie și este  fiica unui lăutar din Filiași. Mama ei ar locui în Germania.

Primele verificări indică faptul că victima prezenta urme de violență, pe corp fiind observate mai multe lovituri și echimoze. Din acest motiv, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei morți violente.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Anchetatorii încearcă să stabilească unde a fost ucisă tânăra și în ce împrejurări trupul acesteia a ajuns în valiză și, ulterior, în râul Olt.

În atenția polițiștilor se află și un bărbat despre care există informații că ar fi avut o relație cu victima, acesta fiind căutat pentru a fi identificat și audiat”, potrivit RTS.

Tatăl Valentinei spune că a vorbit de mai multe ori cu iubitul fetei şi că a avut o presimţire că ceva rău s-a întâmplat. A sunat la 112 şi le-a spus poliţiştilor că fiica lui a dispărut. La câteva ore a fost găsită într-o valiză.

„Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a declarat pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei, Petru Tănăsie.

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea procurorilor, iar anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.

Polițiștii încearcă să obțină indicii care să conducă la identificarea victimei, stabilirea traseului parcurs înainte de moarte, dar și la identificarea persoanei sau persoanelor care ar putea fi implicate în crimă.

Cazul este investigat sub coordonarea procurorilor, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma expertizelor medico-legale.

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