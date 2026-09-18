Blocajul politic poate împinge România în categoria „junk”. Avertismentul unui expert Fitch

Un analist Fitch avertizează că lipsa unui guvern funcțional pune sub semnul întrebării capacitatea României de a face ajustările fiscale necesare, iar țara riscă să ajungă în categoria „junk”.

Un analist Fitch avertizează că riscul româniei de a ajunge la junk nu a trecut. Foto: arhiva Adevărul

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Este ultimul calificativ din categoria „investment grade”, iar următoarea evaluare a ratingului este programată pentru ianuarie 2027.

În aceste condiții, România are nevoie de un guvern capabil să reducă în continuare deficitul și să prezinte un buget credibil pentru anul viitor pentru a-și păstra ratingul de țară în categoria „investment grade”. Într-un interviu pentru Bloomberg, Malgorzata Krzywicka, analist la Fitch Ratings, a avertizat că prelungirea crizei politice afectează predictibilitatea fiscală și crește riscul unei retrogradări la categoria „junk”, potrivit Agerpres.

Pentru perioada următoare, capacitatea Guvernului de la București de a reduce deficitul bugetar și de a construi un buget credibil pentru anul viitor va conta în evaluarea bonității României.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a subliniat Malgorzata Krzywicka.

Avertismentul vine în timp ce România încearcă să iasă din criza politică, declanşată după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. De atunci, România funcționează cu un Executiv interimar, iar desemnarea unui nou premier nu a dus, cel puțin până acum, la deblocarea situației.

În aceste condiţii, afirmă Malgorzata Krzywicka, timpul lucrează împotriva României în ceea ce privește menținerea ratingului.

„Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală relativ de scurtă durată, la momentul căderii guvernului în primăvară, s-a prelungit dincolo de vară. Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie şi încă nu avem o soluţie”, a explicat analista Fitch.

În paralel cu rezolvarea crizei politice, România trebuie să continue reducerea deficitului. Pentru stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu, România ar avea nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB.

Elaborarea unui buget credibil pentru 2027 va fi, de asemenea, importantă pentru direcția finanțelor publice.

Malgorzata Krzywicka susţine că o creștere economică mai puternică nu ar putea înlocui măsurile de consolidare fiscală. În opinia sa, efectul unei astfel de evoluții asupra deficitului nu ar fi suficient pentru amploarea ajustării de care are nevoie România.

„Sunt câştiguri marginale. Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creştere economică mai robustă, în sine, nu va rezolva problema deficitelor mari”, a adăugat analista agenţiei de evaluare financiară Fitch Rating, Malgorzata Krzywicka.