 Grindeanu îi cere lui Mureșan să renunțe la „aroganță și tupeu” și să plece din Parlamentul European: „Un pion al lui Ilie Bolojan” | adevarul.ro
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Video Grindeanu îi cere lui Mureșan să renunțe la „aroganță și tupeu” și să plece din Parlamentul European: „Un pion al lui Ilie Bolojan”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, continuă să îl critice pe premierul desemnat Siegfried Mureșan și susține că acesta trebuie să demonstreze că își asumă responsabilitatea pentru România. Grindeanu afirmă, într-o conferință de presă, că Mureșan ar face „un joc politic ieftin” într-un moment în care România se află într-o criză profundă, și îi cere să renunțe la funcția de europarlamentar.

Președintele PSD a declarat că Siegfried Mureșan s-a angajat să îi trimită programul de guvernare, însă documentul nu a ajuns până în prezent la liderul social-democrat.

„Am avut această discuție în urmă cu mai multe ore. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Probabil, așa cum ne-a obișnuit domnul Mureșan, încă are nevoie de timp de gândire”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat și faptul că PNL și USR susțin un premier despre care spune că „ezită la orice pas” și care, în opinia sa, ar cere aprobarea liderilor săi înainte de a lua decizii.

Grindeanu a precizat că îl așteaptă pe Mureșan la sediul PSD pentru o discuție pe baza programului de guvernare. „Atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat”, a spus acesta.

Sorin Grindeanu susține că Mureșan ar trebui să demonstreze că își dorește cu adevărat funcția de premier. „Imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu își dorește să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție”, a afirmat liderul PSD.

În acest context, Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să își anunțe demisia din Parlamentul European, pentru a arăta că își asumă responsabilitatea pentru România.

„Cred că ar trebui ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu îl numește pe premierul desemnat „un Bolojan second-hand”

Liderul PSD spune că, în opinia sa, premierul desemnat „pare că este doar un pion al lui Ilie Bolojan”, despre care susține că dorește prelungirea crizei politice.

„Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este, din punctul nostru de vedere, momentul adevărului pentru domnul Mureșan”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri.

Grindeanu susține că Mureșan ar trebui să se retragă din funcția de europarlament dacă își asumă responsabilitatea pentru România.

„Având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD-PNL, în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție, și anume din cea de europarlamentar”, a declarat liderul PSD.

Liderul PSD a criticat și declarațiile economice ale premierului desemnat, susținând că nu a identificat în acestea o viziune clară pentru economia României.

Grindeanu a afirmat că Mureșan ar reprezenta, în opinia sa, „un Bolojan second-hand” și a adăugat că acest lucru „nu ține loc de program de guvernare”.

Sorin Grindeanu i-a transmis lui Mureșan să renunțe la ceea ce a numit „aroganță” și „tupeu” și l-a acuzat că, în ultimele zile, a lansat atacuri la adresa PSD.

„Românii au nevoie de soluții și nu de lozinci”, a spus liderul social-democrat.

Grindeanu a afirmat că PSD este dispus să discute despre problemele economice ale României și l-a invitat pe premierul desemnat la sediul partidului.

„Îl aștept pe domnul Mureșan la sediul Partidului Social Democrat, pentru a avea o discuție reală despre economia României. (...) Sper ca domnul Siegfried Mureșan să vină pregătit”, a încheiat Sorin Grindeanu.

Amintim că PSD a decis să nu susțină în Parlament Guvernul propus de Mureșan.

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