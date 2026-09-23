Ce fruct exotic se cultivă în „Sahara Olteniei”. Fermierii estimează producții de până la 40 de tone la hectar

Terenurile nisipoase din sudul țării le oferă fermierilor oportunitatea de a cultiva fructe sau legume care, în mod normal, nu ar fi putut crește aici. În Dăbuleni se cultivă curmalul chinezesc, iar fermierii estimează că, la maturitate, plantațiile ar putea produce până la 40 de tone la hectar și genera venituri consistente.

Curmale chinezești Foto: Wikipedia

Curmalul chinezesc poate tolera o gamă variată de climate, de la temperate la tropicale. Se consideră că își are originea în Asia de Est.

Acesta a fost răspândit pe scară largă prin cultivare și, în prezent, este crescut atât în grădini, sub formă de arbust, cât și în agricultură, ca plantă destinată producției de fructe.

Cercetările derulate de stațiunea locală confirmă că solurile aride și nisipoase din așa-numita „Sahară a Olteniei” oferă un mediu optim pentru specii neconvenționale, vedeta fiind curmalul chinezesc, denumit științific jujube.

După ani de teste riguroase, această specie rară trece de la stadiul de experiment științific la o veritabilă oportunitate de business agricol.

Unul dintre principalele atuuri biologice ale jujube-ului constă în calendarul său de vegetație.

Pomul începe să înflorească abia în cursul lunii iunie, eliminând complet riscul ca florile să fie compromise de înghețurile târzii de primăvară, un fenomen meteorologic care decimează frecvent livezile tradiționale de cais sau piersic.

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