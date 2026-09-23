Noua provocare a lui Putin: un elicopter rus a pătruns în spațiul aerian al Poloniei

Un elicopter militar rusesc a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, într-un incident considerat de autoritățile de la Varșovia drept o nouă testare a capacităților de apărare ale NATO.

Elicopter militar Mi-8/FOTO:EPA/EFE

O aeronavă de tip Mi-8 a survolat teritoriul polonez timp de 42 de secunde, la o altitudine de aproximativ 300 de metri, incident care a determinat un răspuns imediat din partea alianței, mai multe avioane de vânătoare fiind trimise de urgență în misiune.

Potrivit informațiilor disponibile, elicopterul rus ar fi decolat din regiunea Kaliningrad, în apropiere de orașul polonez Braniewo.

Autoritățile poloneze consideră incidentul drept o încălcare deliberată a spațiului aerian, menită să testeze reacția sistemelor de apărare ale NATO.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a transmis, într-un comunicat: „Zborul aeronavei a fost urmărit de sistemele radar ale Forțelor Armate Poloneze. Au fost trimise avioane de vânătoare, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de alertă."

„Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou capacitatea de reacție a apărării noastre aeriene. Echipajele de apărare antiaeriană poloneze desfășoară o supraveghere permanentă, rămânând într-o stare de pregătire continuă, pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez," se mai arată în comunicat.

În septembrie anul trecut, Polonia a doborât patru din cele 19 drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. În septembrie 2026, o dronă a ajuns până la scutul antirachetă al NATO de la Redzikowo, iar militarii care păzeau baza au sunat la numărul unic de urgență 112. Aparatul nu a fost doborât, iar ministerul nu a precizat dacă s-a încercat interceptarea acestuia, redeschizând întrebările privind eficiența sistemelor poloneze de apărare împotriva dronelor.

O dronă neidentificată a ajuns până în apropierea bazei americane de apărare antirachetă din nordul Poloniei, iar modul în care armata a reacționat a ridicat semne de întrebare privind gradul de protecție al obiectivului împotriva amenințărilor aeriene. În loc să fie doborâtă în apropierea bazei de la Redzikowo, element esențial al scutului antirachetă NATO, unitatea militară a urmat o serie de proceduri standard, care au inclus un apel către linia de urgență civilă 112, potrivit publicației poloneze Onet.

Între timp, oficiali din serviciile de informații europene iau în calcul posibilitatea ca Rusia să testeze, în perioada următoare, hotărârea NATO. Potrivit unui oficial citat de The Guardian, un eventual atac ar putea avea loc „în câteva luni, nu în câțiva ani."

Sistemele de supraveghere au detectat drona la aproximativ jumătate de kilometru de bază, pe 15 septembrie, aceasta operând în zonă timp de circa cinci minute.

Incidentul este pus în legătură cu un episod similar din 2025. Tot în luna septembrie a anului trecut, aproximativ 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Polonia a reușit să doboare doar patru dintre ele, cu ajutorul avioanelor moderne F-16 poloneze și F-35 olandeze. În comparație, Ucraina reușește să intercepteze 87,4% dintre dronele rusești cu rază lungă de acțiune, în timp ce Polonia a reușit să doboare doar între 17% și 21% dintre dronele care i-au pătruns în spațiul aerian.

Baza aflată în inima scutului antirachetă al NATO

Baza de la Redzikowo găzduiește instalația Aegis Ashore a Marinei Statelor Unite, componentă americană a sistemului de apărare antirachetă al NATO și unul dintre cele mai sensibile obiective militare de pe teritoriul Poloniei. Baza are o importanță strategică deosebită atât pentru Polonia, cât și pentru NATO și Statele Unite. Deși este păzită de personal militar american, responsabilitatea principală pentru securitatea sa revine Poloniei, care a alocat o unitate dedicată acestui scop.

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Chiar înainte de inaugurarea bazei, existaseră eforturi pentru achiziționarea unor sisteme anti-dronă, pornind de la ideea că un obiectiv bine protejat la sol poate rămâne totuși vulnerabil din aer.

Ministerul păstrează tăcerea asupra metodelor folosite

Ministerul polonez al Apărării a precizat că a stabilit locul de unde a fost operată drona și a informat instituțiile competente, inclusiv poliția, tratând cu seriozitate fiecare caz de activitate neautorizată a unor drone în apropierea unor obiective păzite. Instituția nu a precizat însă dacă s-a încercat neutralizarea dronei sau dacă sistemele anti-dronă și de război electronic de la Redzikowo au fost activate, invocând motive de securitate.

Avertismentele se înmulțesc de-a lungul flancului estic

Miza crește de-a lungul flancului estic al NATO. Premierul polonez Donald Tusk a declarat în parlament, pe 17 septembrie, că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații ale NATO, Ucrainei și Statelor Unite, planurile Rusiei includ atacuri cu drone și rachete împotriva statelor care sprijină Ucraina, printre care și Polonia, posibil concepute pentru a părea „accidentale" și pentru a testa dacă articolul 5 al Tratatului NATO chiar înseamnă ceva. Varșovia susține că este pregătită și că va răspunde oricărui atac. Incidentul de la Redzikowo, alături de precedentul în care doar patru din 19 drone au fost doborâte anul trecut, explică de ce această încredere continuă să ridice semne de întrebare.

Rusia și-a intensificat, în ultimele luni, amenințările la adresa Poloniei, NATO fiind nevoită să trimită avioane de vânătoare de patru ori doar în ultima săptămână.

Șefii forțelor aeriene poloneze au fost nevoiți să dispună „operațiuni de aviație militară" pentru a proteja granița țării cu Ucraina, pe fondul temerilor că președintele rus Vladimir Putin testează hotărârea Occidentului.

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România, Letonia, Estonia și Lituania au înregistrat, la rândul lor, o creștere a incursiunilor aeriene și a utilizării de către Rusia a dronelor de tip Shahed, cu rază lungă de acțiune, precum și a dronelor-momeală Gerbera, mai simple din punct de vedere tehnologic.

Aceste evoluții survin în contextul în care Rusia a continuat, astăzi, atacurile cu drone asupra Kievului, președintele Putin refuzând să renunțe la ofensiva zilnică.

Două persoane au murit și alte 23 au fost rănite în capitala Ucrainei, oraș rămas învăluit în fum negru în urma atacurilor produse în timpul zilei.

La Zaporojie, doi bărbați, în vârstă de 37 și, respectiv, 39 de ani, au fost răniți într-un atac care a provocat un incendiu de mari proporții la un centru comercial.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au lovit obiective din sectorul militar-industrial și energetic al Ucrainei, centre logistice și nave maritime.

Ministerul a mai precizat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat peste 500 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski se află în prezent la New York, într-o vizită diplomatică menită să atragă un sprijin internațional suplimentar pentru lupta istovitoare pe care Ucraina o poartă de patru ani împotriva Rusiei.

Zelenski s-a întâlnit marți cu Donald Trump, ocazie cu care a declarat că este deschis unei întâlniri directe cu Putin, pentru a negocia un acord de pace alături de Statele Unite.