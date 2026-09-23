 Cetățenii au dreptul să protesteze! Ce este permis și ce nu este permis | adevarul.ro
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Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”, de la ora 19.00
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Cetățenii au dreptul să protesteze! Ce este permis și ce nu este permis

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Oamenii pot ieși în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de deciziile autorităților sau pentru a cere schimbări. Constituția protejează libertatea întrunirilor, dar stabilește restricții: manifestațiile trebuie să fie pașnice și să se desfășoare fără arme, se arată într-o notă publicată pe juridice.ro de Rareș Mihail Ciapă.

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Foto: GEORGE CALIN

Pentru un miting organizat într-o piață sau pe un drum public, legea cere, de regulă, o declarație depusă în prealabil la primărie. Obligația revine organizatorilor, nu fiecărei persoane care participă. Există și adunări exceptate de la declararea prealabilă. În toate cazurile, libertatea de a protesta trebuie exercitată cu respectarea siguranței participanților și a celorlalte persoane.

Protestul și greva nu sunt același lucru. Oamenii pot participa la o manifestație fără să își întrerupă activitatea profesională. Greva presupune încetarea colectivă a lucrului și are reguli distincte. Judecătorii, procurorii și anumite categorii de personal militar sau cu statut special nu pot declara grevă.

În servicii de care populația depinde zilnic, precum sănătatea, transportul public sau alimentarea cu apă și energie, greva este permisă numai cu menținerea a cel puțin unei treimi din activitatea normală, fără a pune în pericol viața și sănătatea oamenilor. O treime este pragul minim prevăzut de lege, nu nivelul la care activitatea trebuie redusă în orice situație.

Dreptul de a protesta este o parte importantă a vieții democratice. Limitele sale nu înseamnă că nemulțumirile trebuie ținute în tăcere, ci că exprimarea lor publică trebuie să rămână pașnică și să țină seama de drepturile și siguranța celorlalți.

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