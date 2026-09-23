Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, 23 septembrie, că manipularea prin intermediul rețelelor sociale reprezintă o amenințare pentru democrație și a evidențiat contribuția acestor principii la transformarea României în ultimii 37 de ani și la dezvoltarea sa economică.

„Este o plăcere deosebită să fac acest lucru aici, în Statele Unite, o țară cu care România împărtășește o lungă istorie de prietenie, o națiune față de care românii privesc cu respect și recunoștință, inclusiv pentru această contribuție esențială la căderea Cortinei de Fier și la deschiderea drumului țării mele către democrație și libertate.”



Acesta avertizează că manipularea prin rețelele sociale reprezintă o amenințare pentru democrație.

„În primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor noastre, căreia nu cred că i se acordă atenția pe care o merită: manipularea prin intermediul rețelelor sociale.

Principiul fundamental al democrației este «o persoană, o voce, un vot». Dar dacă mii de conturi false vorbesc într-un mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este îngrădită.”

Nicușor Dan spune că România își reafirmă angajamentul față de principiile Cartei ONU, precum drepturile omului, statul de drept și democrația.

„Evoluția României din ultimii 37 de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii.

Milioane de români cunosc, din proprie experiență, diferența între un sistem comunist, care ne îngrădea inițiativa și libertatea de alegere, și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală.

Această alegere a transformat România într-una din cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare.

România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată”, a mai transmis șeful statului.

Din 2027 va fi exploatat gazul din Marea Neagră

Șeful statului mai spune că oamenii reprezintă principalul avantaj strategic al României, iar țara își consolidează rolul în Europa prin tehnologie, resurse strategice și exploatarea gazelor din Marea Neagră.

„Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii: oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie.

Modelează industriile viitorului: inteligența artificială, securitate cibernetică, tehnologii de apărare, producția avansată și roboți.

De asemenea, România consolidează reziliența Europei. Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie.

Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde metri cubi de gaz natural în Marea Neagră.”

Acesta subliniază că România „reprezintă o punte de legătură între Europa și restul lumii”, dată fiind poziționarea sa geografică, la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale.

„Țara mea se vede drept hub strategic pentru comerț, energie și transport. Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu: România este deschisă afacerilor și inovației.

Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună.”

Despre războiul din Ucraina

Cu privire la războiul din Ucraina, Nicușor Dan afirmă că Rusia, căreia ONU „i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.”

„În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale.

A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. A mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atât timp cât este nevoie.”

Acesta amintește că România a oferit asistență refugiaților din Ucraina și că a răspuns atacurilor Rusiei asupra porturilor și infrastructurii pentru cereale.

„România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe cale feroviară și pe cale navigabilă, ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră.

Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizolvarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins

Împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine.

Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene.”

Șeful statului anunță că, împreună cu Bulgaria, România înființează un hub pentru securitate maritimă, menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren.

„România este un ferm susținător al Republicii Moldova”

De asemenea, acesta transmite că țara noastră a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.

„România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război.

Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagarea dezinformării, presiunea energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice.

România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România este cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.”

Nicușor Dan avertizează că Europa este vizată de amenințări hibride rusești și susține creșterea cheltuielilor militare pentru descurajarea acestora, România având ca obiectiv 5% din PIB pentru apărare.

Nicușor Dan: Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară

Președintele României a vorbit și despre conflictele din Orientul Mijlociu, începând cu cel din Fâșia Gaza. Acesta a subliniat importanța implementării planului de pace pentru Gaza și abordarea situației umanitare din teren.

„În cadrul inițiativei Board of Peace (n. r. Consiliul Păcii, lansat de Donald Trump), România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special din Gaza.

Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump prezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină”, a mai spus acesta.

Șeful statului adaugă că evoluțiile recente din Cisiordania stârnesc motive de îngrijorare și riscă „să submineze pacea pe care acest plan urmărește să o promoveze”.

Nicușor Dan, la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Întâlniri cu liderii Senegalului și Guineei

Ajungând la Iran, Nicușor Dan a transmis că poziția României este clară: Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară.

„Iranul trebuie să respecte Tratatul de neproliferare nucleară și garanțiile de securitate ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și să restabilească transparența deplină a programului său nuclear.

Diplomația trebuie să fie prima opțiune către un acord cuprinzător, verificabil și durabil, care să deschidă drumul către un Orient Mijlociu mai stabil. România va continua să promoveze securitatea maritimă și libertatea de navigație neîngrădită, în strâmtoarea Hormuz, precum și în Marea Neagră și în alte zone.

Aceasta este o responsabilitate comună și o prioritate pentru țara mea. Organisme specializate, precum Organizația Maritimă Internațională, pot avea o contribuție în acest demers.

Suspendarea inițiativei privind cerealele din Marea Neagră, în urma retragerii unilaterale a Rusiei în 2023, ne amintește că acordurile contează doar când părțile își respectă angajamentele”.

Vizita președintelui Nicușor Dan în SUA

Nicușor Dan se află în SUA, unde participă, la New York, cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Evenimentul se desfășoară în perioada 21-25 septembrie.

Pe 22 septembrie, Nicușor Dan a avut o întrevedere bilaterală cu Bassirou Diomaye Diakhar Faye, președintele Republicii Senegal. Acesta s-a întâlnit și cu Mamadi Doumbouya, președintele Republicii Guineea.

Miercuri, președintele României și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și de Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Recepția este programată la Lotte New York Palace Hotel. Potrivit agendei președintelui, evenimentul este programat la ora 02.00, ora României.