Siegfried Mureșan, replică pentru Lia Olguța Vasilescu: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a răspuns, miercuri, 23 septembrie, Liei Olguța Vasilescu, după declarațiile făcute de primarul Craiovei în luna iunie, când aceasta afirma că liberalul este „un om care habar n-are cum se trăiește în România” și ironiza numele acestuia. Mureșan a răspuns cu o replică la adresa soțului social-democratei, europarlamentarul Claudiu Manda.

Siegfried Mureșan i-a răspuns, miercuri, Liei Olguța Vasilescu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a susținut că și-ar dori ca PSD să îl critice pe baza unor argumente și nu prin ceea ce el a numit „neadevăruri”.

„În ceea ce privește trăsnăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Faptul că ei știu că competența și etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activității mele și ai prezenței mele în spațiul public, ei știu că nu am făcut niciodată rabat la competență și la etică, știu că nu au cu ce să mă atace în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri”, a afirmat Mureșan, potrivit Digi24.

Liberalul a spus că privește „cu simpatie” atacurile venite din partea social-democraților și i-a acuzat pe aceștia că nu reușesc să formuleze o alternativă de program politic pentru dezvoltarea României.

„Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României. Tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat”, a declarat premierul desemnat.

La sfârșitul lunii iunie, Lia Olguța Vasilescu afirma că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune pentru funcția de premier „un om care habar n-are cum se trăiește în România”. Primarul Craiovei ironiza atunci și numele lui Siegfried Mureșan, spunând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să îl pronunțe.

Tot astăzi, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a reacționat la declarațiile premierului desemnat.

El a susținut că „momentul adevărului” pentru Mureșan ar fi trebuit să însemne recunoașterea, în opinia sa, a „eșecului guvernării Bolojan” și prezentarea unei alternative la actuala direcție politică și economică.

Manda a acuzat că programul prezentat de Mureșan reprezintă continuarea politicilor fostului cabinet condus de Ilie Bolojan și a susținut că românii „au plătit mai mult, și-au permis mai puțin, iar economia României a intrat în recesiune”. El a criticat și apelul lui Mureșan către PSD, afirmând că social-democrații nu au de trecut „testul” premierului desemnat.

„PSD este cel mai mare partid din Parlament şi a susţinut de la început formarea unui Guvern stabil. Dar un Guvern pentru români, domnule Mureşan! PNL este partidul care a blocat orice soluţie raţională pentru formarea unui Guvern şi care, după luni întregi de criză politică, le cere acum românilor să o ia de la capăt, pe acelaşi drum care a aruncat ţara dintr-o criză în alta. Aşa că nu PSD are de trecut testul dumneavoastră, domnule Mureşan. Dumneavoastră l-aţi picat deja în faţa românilor! Iar PNL trebuie să explice de ce, după eşecul acestei direcţii, insistă să ducă România mai departe pe acelaşi drum”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.