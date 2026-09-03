Alexandru Nazare, înaintea evaluării agenției S&P din octombrie: „Nu vrem să lăsăm o țară îndatorată copiilor și nepoților noștri”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că agenția de rating Standard & Poor’s va publica raportul de țară al României pe 2 octombrie. Nazare spune că evaluarea reprezintă un nou test important pentru țara noastră, .....în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar și de menținere a investițiilor.

Alexandru Nazare. Foto: INQUAM PHOTOS / TUDOR PANA

În același timp, Nazare avertizează că România plătește tot mai mult pentru dobânzile la datoria publică. Până în luna iulie, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu peste 26% și au depășit pragul de 40 de miliarde de lei.

Nazare: „Este un examen la fel de important ca și celelalte”

Ministrul interimar al Finanțelor susține că autoritățile se pregătesc pentru următoarea evaluare a agenției Standard & Poor’s.

„Rezultatele clare, comunicate continuu şi transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investiţiile şi responsabilitatea sunt cheia credibilităţii României. Nu facem toate aceste eforturi doar pentru menţinerea ratingului de ţară. Le facem pentru a nu lăsa o ţară îndatorată generaţiilor următoare şi pentru a ridica nivelul ambiţiilor economice ale României”, a transmis Alexandru Nazare, într-un mesaj video publicat pe Facebook, joi seară.

Potrivit ministrului, datele privind execuția bugetară arată o reducere semnificativă a deficitului față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Deficitul față de aceeași perioadă a anului trecut, 2025, scade cu peste 28 de miliarde de lei. Practic, deficitul scade cu 37% și, în același timp, investițiile cresc cu aproape 24%, cu 15 miliarde de lei”, a declarat Nazare.

Ministrul a precizat că mai sunt trei săptămâni până la misiunea Standard & Poor’s în România, iar raportul agenției urmează să fie publicat pe 2 octombrie.

„Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august”, a afirmat Alexandru Nazare.

Cheltuielile cu dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei

Ministrul Finanțelor atrage atenția asupra costurilor tot mai mari generate de datoria publică.

Potrivit lui Nazare, cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, depășind 40 de miliarde de lei.

„Am depăşit 40 de miliarde ca şi cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reuşim să ţinem deficitul sub control, în următorii ani, vor creşte şi mai mult”, a avertizat ministrul.

El susține că reducerea deficitului nu este făcută doar pentru a răspunde cerințelor instituțiilor și agențiilor de rating, ci pentru a limita povara datoriei asupra generațiilor viitoare și pentru a crea condițiile necesare relansării economice.

„Nu o facem pentru alţii. O facem pentru noi, ca să nu lăsăm o ţară îndatorată copilor şi nepoţilor noştri şi trebuie să o facem ca să putem relansa economia şi dobânzile să scadă astfel încât să avem investiţii”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit datelor prezentate de Nazare, deficitul s-a redus cu 37% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile au crescut cu aproape 24%, respectiv cu aproximativ 15 miliarde de lei.