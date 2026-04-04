Interviu De ce nu reușim să slăbim, deși știm exact ce avem de făcut. Nutriționist: "Perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic"

Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de pilates, vorbește despre motivele reale pentru care slăbitul este atât de dificil, chiar și atunci când oamenii știu exact ce ar trebui să facă. Dincolo de disciplină, în joc intră biologia, stresul, oboseala, mediul alimentar și relația emoțională pe care o avem cu mâncarea. Într-un interviu acordat „Adevărul”, ea explică cele mai frecvente greșeli din curele de slăbire, mecanismele de autosabotaj, mitul voinței și ce funcționează cu adevărat pe termen lung.

Adevărul: De ce le este atât de greu oamenilor să slăbească, chiar dacă știu ce ar trebui să facă?

Cori Grămescu: Aceasta este probabil cea mai frustrantă realitate cu care mă confrunt zilnic în practica mea de nutriție: oamenii știu ce trebuie să facă, dar nu reușesc să o facă în mod consecvent. Și, de cele mai multe ori, în gestionarea acestei dificultăți nu este vorba despre lipsă de inteligență sau caracter.

Realitatea metabolică e oarecum clară. Este mult mai ușor să te îngrași decât să slăbești. Evoluția ne-a programat să supraviețuim foametei, nu abundenței. Și suntem înconjurați de mâncare hiperpalatabilă și de stimulare constantă, ceea ce face ca balanța slăbirii să fie și mai complicată.

Când începi să slăbești, corpul interpretează acest lucru ca pe o amenințare și declanșează un răspuns biologic coordonat: metabolismul scade cu 10–15% peste ceea ce s-ar preconiza matematic pentru noua greutate, hormonii foamei (grelina) cresc dramatic – poți avea o senzație de foame mai crescută sau mai agresivă cu 20–30%, hormonii sațietății (leptina, PYY) scad – te simți mai puțin sătul după masă sau sațietatea se instalează mai greu, iar activitatea spontană scade – inconștient te miști mai puțin în timpul zilei și preferi activitățile de loisir statice.

Acest răspuns nu dispare după câteva luni. Studiile arată că aceste adaptări persistă ani de zile după pierderea în greutate. Un participant la „The Biggest Loser” arde cu 500–800 de calorii mai puțin pe zi decât o persoană de aceeași greutate care nu a slăbit niciodată – date care sunt măsurate consistent încă de la „Minnesota Starvation Study”, în anii ’50.

În 23 de ani de practică, am văzut că problema principală nu este lipsa de informație, ci implementarea într-un mediu ostil și imprevizibil. Trăim în ceea ce cercetătorii numesc un „mediu obesogenic” – un cumul de factori de lifestyle care favorizează instalarea obezității.

De exemplu: porțiile au crescut cu 50% în ultimele 3 decenii, alimentele ultra-procesate sunt proiectate în laboratoare să fie „hiperpalatabile” – imposibil de rezistat, publicitatea alimentară ne bombardează cu 4.000-10.000 de mesaje zilnice, stresul cronic epuizează resursele cognitive necesare autocontrolului, iar programul imprevizibil lasă puțin loc pentru crearea de rutine și calibrarea sistemului nervos pentru a suporta overload-ul decizional necesar slăbirii.

Comportamentul uman nu funcționează pe bază de logică pură. Cercetările din neuroștiințe arată că deciziile legate de mâncare sunt luate în 90% din timp de sistemul automat al creierului (ganglionii bazali, sistemul limbic), nu de cortexul prefrontal, unde se află „voința” și „rațiunea”.

Când ești stresat, obosit sau într-o stare emoțională negativă, cortexul prefrontal se „deconectează” primul și te întorci la pattern-urile automate învățate – de obicei, auto-alinare prin mâncare, oferirea de recompense hiperpalatabile și crearea unui sistem de satisfacție imediată obținută cu calorii ieftine.

Care este cea mai frecventă greșeală pe care o fac cei care vor să slăbească?

După 20 de ani și câteva zeci de mii de diete generate, pot spune fără ezitare: restricția extremă și gândirea de tipul „totul sau nimic”.

Problema este că acest tip de gândire nu rămâne la nivel teoretic - el se traduce foarte rapid în comportamente nesustenabile în viața reală.

Greșeala clasică? Clienta se apucă de dietă luni dimineața: „De azi mănânc doar salate, merg la sală în fiecare zi, renunț la dulciuri, pâine, paste și o să beau 3 litri de apă!”

Primele 2–3 zile funcționează pe bază de motivație și adrenalină. Dar costul metabolic și psihologic se acumulează rapid.

Miercuri seara, epuizată și frustrată, cedează și mănâncă o pizza întreagă. Sâmbăta arată cam așa: „Am eșuat, nu merit să slăbesc. Am sărit peste cină ca să compensez și vineri am mâncat doar salate și fructe, iar sâmbătă am avut o ceartă cu soțul și am cedat complet, am început să mănânc compulsiv.”

De ce este devastatoare? Deficitul prea mare se traduce prin compensare biologică. Când tai prea multe calorii prea repede (>1000 kcal sub necesar), corpul nu interpretează asta ca „dietă”, ci ca foamete.

Răspunsul este predictibil: consumul energetic total scade rapid, senzația de foame devine obsesivă, apar dorințe intense (cravings) pentru alimente dense caloric, în timp ce energia fizică și mentală scade.

Studiile arată că oamenii care țin un deficit extrem supraestimează constant câte calorii ard și subestimează cât consumă. Diferența poate ajunge la 800–1000 kcal/zi.

Apoi vorbim despre compensarea inconștientă. Un studiu fascinant a arătat de ce mulți oameni nu slăbesc la sală: când începi exercițiul fără să monitorizezi alimentația, corpul compensează aproape perfect: mănânci cu 100–300 kcal mai mult (fără să realizezi), te miști cu 20–30% mai puțin în restul zilei și dormi mai mult sau te relaxezi mai mult. Rezultatul? Zero pierdere în greutate, deși mergi religios la antrenamente intense.

Pe urmă, intervine perfecționismul: „Dacă nu e perfect, atunci e eșec.” Această gândire este toxică pentru slăbit. Nimeni nu poate fi perfect 365 de zile pe an. Un studiu longitudinal a arătat că oamenii de succes au „excepții” regulate (15–20% din timp), dar nu le transformă în abandon total.

Iată un exemplu din practică: Maria, 42 de ani, a venit la consultație după 7 diete eșuate. Planul ei anterior, recomandat de un antrenor de fitness celebru, era de 1.100 kcal/zi, hiperproteic, low-carb (fără carbohidrați deloc după ora 18:00), sală 6 zile pe săptămână. Rezistase 18 zile, apoi a abandonat complet.

Am restructurat: 1.400 kcal/zi, 3 zile de sală lejeră, mers pe jos, accent pe proteine, glucide de calitate și fibre, permisiunea de a mânca 10–15% din calorii din „plăceri” planificate (mese la restaurant, aniversări, dulciuri asumate). După 6 luni a ajuns la -15 kg, energie excelentă, fără senzația de privațiune.

Ce funcționează cu adevărat este deficitul moderat (400–600 kcal), schimbările cu intenție și consistență. Progresul este, într-adevăr, mai puțin spectaculos la început, dar constant. Plicticos? Poate, pentru cei în căutare de senzațional. Funcțional? Absolut.

De ce renunță mulți după câteva săptămâni, chiar dacă la început sunt motivați?

Această întrebare mă duce la una dintre cele mai dureroase realități ale slăbitului: perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic unde pierd cei mai mulți oameni. Și nu este din lipsă de voință.

Faza 1: Luna de miere (săptămânile 1–2).

La început, totul pare magic: pierdere rapidă de greutate (2–4 kg) - în mare parte apă și glicogen; valul de motivație este la maximum, susținut de credința violentă că „așa nu se mai poate”; noutatea face schimbările interesante; sistemul nervos simpatic este activat - ai energie extra; primești complimente și încurajări, mai ales de la tine însuți; este ca în primele zile de relație - totul roz. Creierul inundă cu dopamină fiecare reușită mică, cauți validare că ești pe drumul cel bun.

Faza 2: Realitatea lovește (săptămânile 3–5).

Apoi, biologia și istoricul personal preiau controlul. Adaptări hormonale: grelina (hormonul foamei) crește cu 20–30% peste nivelul de bază; leptina (sațietate) scade - te simți mai puțin sătul; neuropeptidul Y crește - intensifică dorința pentru carbohidrați și grăsimi; cortizolul poate rămâne ridicat dacă deficitul este prea mare.

Adaptări psihologice: noutatea dispare - devine „muncă”, stres și încă un lucru pe care îl ai de făcut în plus; pierderea de greutate încetinește la 0,5–1 kg/săptămână (normal și sănătos!); efortul pare disproporționat față de rezultate; „voința” se epuizează - nu poți să fii în alertă maximă continuu, mai ales când ești nemâncat, cu glicemie scăzută și obosit mort.

Creierul interpretează greșit situația. Un fenomen pe care îl văd constant: când slăbești, creierul interpretează scăderea în greutate ca pe o amenințare la supraviețuire. Literalmente activează aceleași circuite neuronale ca în foamete. Intervine și un mecanism de conștientizare a faptului că este foarte posibil ca acesta să fie stilul tău de viață de aici încolo, chestie care nu se aliniază cu valorile personale și imaginea de sine pe care o ai.

Tranziția motivațională critică

Cercetările arată o diferență crucială între cei care rezistă și cei care renunță. Cei care renunță au motivație extrinsecă - „vreau să arăt bine la nuntă”, „partenerul meu vrea”, „ar trebui să slăbesc”, „nu se mai poate așa”.

Cei care rezistă au motivație intrinsecă, ancorată în identitate/valori - „vreau să mă simt mai bine”, „vreau energie pentru copii”, „vreau să fiu sănătos pentru mine”, „o fac pentru mine”.

Când motivația vine din exterior sau îți e impusă, la prima dificultate serioasă (săptămâna 3-4), renunți. Când vine din interior, găsești resurse să continui, pentru că ea se înrădăcinează tot mai puternic în identitate, în centrul ființei tale.

Exemplu din practica mea de nutriție: Andrei, 38 ani, pre-diabetic, antreprenor. Prima încercare: motivat de poza de la facultate, unde era slim. A renunțat în săptămâna 4, când a avut o perioadă stresantă la job, a încercat injecții pentru slăbit, a slăbit 15 kg în 3 luni și a recâștigat 20.

A doua încercare (9 luni mai târziu, diabetic deja): motivat de faptul că abia se putea juca cu fiul lui de 5 ani fără să rămână fără aer, educându-se în privința impactului diabetului zaharat tip 2 asupra calității vieții, după o discuție serioasă cu soția lui, a revenit. A trecut prin aceleași dificultăți în săptămânile 3–5, dar de data asta a ajustat în loc să renunțe. Azi, după 2 ani, menține -18 kg și este în continuare cu diabetul în remisie și fără medicație.

Strategia de supraviețuire pentru săptămânile 3–5:

Anticipează dificultatea - nu te va lua prin surprindere. Ajustează așteptările - 0,5 kg/săptămână este PERFECT. Focus pe comportament, nu pe cântar - ai mâncat proteine la mic dejun? Victorie! Auto-compasiune - vorbește cu tine ca și cum ai fi prietenul tău cel mai bun. Conexiune socială - nu face asta singur. Suport profesionist - lucrul cu un specialist care te susține și îți adaptează procesul îți oferă cea mai bună soluție pentru a scurta erorile și a limita eșecurile.

Cât de mult ține slăbitul de voință și cât de mult de obiceiuri?

Toată lumea crede că trebuie să vii foarte motivat ca să slăbești și să ai foarte multă voință și energie. Răspunsul scurt este că slăbirea se bazează 5% pe voință, 95% însă pe obiceiuri și pe intenționalitatea acțiunilor. Și am dovezi clare pentru asta.

Majoritatea oamenilor cred că slăbitul este despre „voință” și „caracter”, că dacă ai voință suficientă, poți rezista la orice. Știința ne spune altceva - mult mai interesant și mai util.

Voința (sau „autocontrolul”) locuiește în cortexul prefrontal - zona din față a creierului responsabilă cu planificarea și deciziile raționale. Problema este că această zonă consumă energie enormă și se epuizează rapid în condiții care ies din normalitatea pe care o știm.

Cercetările arată că autocontrolul funcționează ca un mușchi - obosește după folosire repetată. La sfârșitul unei zile solicitante, ai cu 60–70% mai puțin autocontrol decât dimineața. Când ești stresat, obosit sau vulnerabil emoțional, cortexul prefrontal se „oprește” parțial. Fiecare decizie pe care o iei îți epuizează rezerva de voință și îți scade satisfacția pentru rezultatul obținut, chiar și în caz de succes.

Să facem un calcul simplu. Într-o zi obișnuită faci aproximativ 200–300 de decizii legate de mâncare: ce mănânc la micul dejun, mai iau o cafea, colegul oferă prăjituri - iau?, ce comand la masă, mai vreau o porție, mănânc desertul, gust din farfuria copilului.

Dacă depinzi de voință pentru fiecare, ești epuizat până la ora 11 dimineața. Spre seară, când cobori la Mega sau deschizi aplicațiile de livrare de mâncare flămând, voința ta este la zero. Ghici ce cumperi? Nu salată :)

Obiceiurile funcționează complet diferit. Ele sunt stocate în ganglionii bazali - structuri ale creierului care nu consumă voință. Odată format, un obicei rulează aproape automat, activând ceea ce se numește sistemul 2 al minții umane, un fel de pilot automat care se activează de la sine ori de câte ori ne găsim într-un context suficient de familiar.

Un studiu a urmărit formarea obiceiurilor în viața reală: durează în medie 66 de zile (nu 21!) pentru ca un comportament să devină automat, dar variația este enormă - de la 18 zile la 254 de zile, în funcție de complexitatea obiceiului. Comportamentele simple, cum ar fi să bei un pahar de apă dimineața, se automatizează repede. Comportamentele mai complexe, cum ar fi să gătești sănătos și gustos, durează mai mult, pentru că necesită acumularea de cunoștințe și experiență. Important: dacă sari o zi, nu distrugi obiceiul - ai nevoie de consistență, aproximativ 90%, nu perfecțiune.

Un exemplu din practica mea de nutriție: Elena, 49 de ani, manager. Prima sa încercare a fost bazată pe voință pură. Își spunea în fiecare dimineață: „azi nu mănânc dulciuri”. Funcționa… până la ora 19, când ajungea acasă după 90 de minute în trafic, obosită și flămândă. Rezultatul a fost un ciclu constant de eșec și 4–6 kilograme depuse an de an.

La a doua încercare, am construit sisteme, nu ne-am bazat pe voință: micul dejun identic în fiecare zi (ouă sau cottage, pâine, legume) - zero decizii; meal prep duminica și miercurea pentru prânzuri și câteva dintre cine - preparate simple, gata porționate în caserole; regula „dacă–atunci”: dacă îi e poftă de dulce la 16:00, atunci mănâncă întâi masa următoare disponibilă, așteaptă 15 minute și, dacă pofta persistă, mănâncă 4 lingurițe din dulcele preferat, încet, savurând fiecare îmbucătură; mediul restructurat - zero dulciuri în casă, la birou fructe la vedere, iar dacă vrea să mănânce dulce, merge la cofetărie fără telefon și se bucură de experiență.

După 4 luni, nu mai „lupta” - pur și simplu făcea lucrurile. După 6 luni: -11 kg, menținut 3 ani.

Formula practică este simplă: voință minimă × obiceiuri simple = succes pe termen lung. Folosește voința ta limitată pentru designul mediului - ce alimente cumperi, cum arată bucătăria, pentru planificare - ce mănânci în această săptămână și pentru construirea sistemelor - când și ce mănânci regulat. Apoi lasă obiceiurile să preia. După câteva luni, să mănânci hipocaloric devine la fel de automat ca spălatul pe dinți sau pe păr.

Cum ne dăm seama că avem o relație nesănătoasă cu mâncarea?

În 23 de ani de practică am constatat că aceasta este întrebarea care ar trebui pusă mult mai des decât este. Majoritatea oamenilor nu realizează că problema nu este „ce” mănâncă, ci „cum” și „de ce” mănâncă.

Semnale de alarmă clare:

Mănânci când nu ești fizic flămând.

Întrebare simplă: când a fost ultima dată când ai simțit foame fizică reală - stomacul gol, mațe care chiorăie, senzație de sete, dificultate de concentrare? Dacă răspunsul este „nu știu”, avem o problemă.

În relație sănătoasă: mănânci când corpul are nevoie de energie și ai încredere în semnalele de foame ale corpului tău.

În relație nesănătoasă: mănânci pentru orice altceva - plictiseală, stres, obișnuință, „e ora de masă”, „trebuie să fac fasting”, „trebuie să mănânc low carb”, recompensă.

Etichetezi alimentele rigid „bune” vs „rele”.

„Nu am voie să mănânc ciocolată.” „Am păcătuit azi, am mâncat pizza.” „Trebuie să fiu curat/perfect cu mâncarea.”

Această gândire cu tentă de perfecționism este extrem de dăunătoare. Cercetările arată că oamenii care etichetează alimentele în mod rigid au: rate mai mari de alimentație compulsivă (binge eating), sentimente de vinovăție și rușine asociate cu mâncarea, cicluri repetate de restricție-excese, inflamație intestinală crescută, probleme de digestie și probleme hormonale.

Folosești mâncarea pentru a gestiona emoțiile.

Zi stresantă → mănâncă.

Te simți singur → mănâncă.

Ești supărat → mănâncă.

Sărbătorești ceva → mănâncă.

Dacă mâncarea este principalul tău instrument de reglare emoțională, nu ai un sistem intern de auto-reglare și nici un mediu care să favorizeze co-reglarea emoțională. Dar dacă mâncarea este singura ta strategie de coping, e problemă. Investește timp și energie în crearea unui sistem de satisfacție personală constantă în viața ta și în a dezvolta un sistem de relații umane (terapie, religie, prieteni, cerc de suport) care să îți întărească o schelă emoțională deconectată de mâncare.

Te gândești obsesiv la mâncare.

Planifici mental următoarea masă în timp ce mănânci actuala, numeri obsesiv caloriile fiecărui aliment, te gândești mereu la ce să mănânci, ai pofte alimentare foarte specifice („vreau jeleuri Haribo roșii”, mi-a zis cândva o clientă), te simți anxios dacă nu știi exact ce este în mâncare, eviți situații sociale din cauza mâncării, multe din gândurile tale zilnice sunt despre ce ai mâncat sau vei mânca.

Ai reguli rigide și nelogice.

„Nu mănânc după ora 18:00” (chiar dacă ai antrenament la 19:00), „zero carbohidrați” (chiar dacă ești obosit constant), „doar alimente bio/clean” (chiar dacă te costă sănătatea mentală), „mănânc 150 g de proteine pe zi” (chiar dacă nu faci sport și te bazezi pe pudre de colagen și batoane proteice).

Ciclul restricție–exces.

Luni–joi: mănânci „perfect”, controlat, minim. Vineri seară–duminică: „am cedat” și mănânci excesiv. Luni: restart, vinovăție, promisiuni „nu o să se mai întâmple” sau „este cheat day-ul meu”. Dacă recunoști acest pattern, ai o relație disfuncțională cu mâncarea.

Test rapid - Scala mâncatului intuitiv:

Răspunde sincer (1 = niciodată, 5 = întotdeauna):

Mănânc când simt foame fizică (nu emoțională)?

Mă opresc când sunt sătul, nu când farfuria e goală?

Îmi permit toate alimentele, fără vinovăție?

Respect semnalele corpului meu (foame, sațietate)?

Am pace cu mâncarea, mă încred în corpul meu și nu trăiesc o luptă mentală constantă?

Sub 15 puncte: relație nesănătoasă - merită să lucrezi cu un specialist în nutriție și unul specializat în teoria cognitiv-comportamentală.

Ioana, 33 ani, a venit la mine după 12 ani de diete. Nu era supraponderală tehnic (IMC 26), dar era permanent chinuită de mâncare. Număra obsesiv fiecare calorie, evita mesele cu prietenii, plângea după ce mânca ceva „interzis”, avea permanent balonare și era mai mereu umflată și pufoasă. Nu avea nevoie de altă dietă. Avea nevoie de reconciliere cu mâncarea.

Am lucrat 9 luni, din care primele 3 au fost ca să învețe cum să mănânce ca să își mențină greutatea. Cel mai greu a fost să o fac să mănânce 300 g de cartof la o masă, lângă o carne cu salată. Era pietrificată în fața unei farfurii de mâncare. Dar procesul de menținere a învățat-o multe: recunoașterea foamei fizice vs emoționale, permisiunea de a mânca toate alimentele, identificarea declanșatorilor emoționali, strategii alternative pentru stres (nu doar mâncare), auto-compasiune în loc de auto-criticare, crearea unui sistem de hobby-uri, aventuri periodice (city break-uri, drumeții montane, ateliere experiențiale).

Paradoxal, când a încetat să se mai lupte cu mâncarea, a slăbit 4 kg fără să încerce. Dar, mai important, și-a recâștigat viața.

Relația sănătoasă cu mâncarea arată așa: mănânci când ești flămând, te oprești când ești sătul. Uneori mănânci mai puțin, alteori mai mult. Îți permiți toate alimentele, fără vinovăție. Poți să mănânci pentru plăcere, dar mâncarea nu este singura ta sursă de bucurie și nu abuzezi de ea. Ai flexibilitate - poți să te adaptezi la situații sociale. Mâncarea este parte din viață, nu centrul vieții.

Ce rol joacă stresul și emoțiile în creșterea în greutate?

Dacă aș putea să rezum 23 de ani de experiență profesională și 14 ani de terapie psihologică personală într-o frază, ar fi: nu poți să rezolvi o problemă emoțională cu o soluție de nutriție. Și totuși, majoritatea încearcă.

Când ești stresat cronic, corpul tău intră într-o stare metabolică complet diferită. Nu este vorba despre „voință slabă”, este biologie pură. Cortizolul, hormonul stresului, rămâne ridicat constant, ceea ce duce la creșterea depozitării grăsimii abdominale, la creșterea poftei pentru carbohidrați și grăsimi, la scăderea metabolismului cu 5–10% și la interferențe cu somnul. Apare oboseala, crește și mai mult stresul, se instalează rezistența la insulină și devine mai greu de slăbit, iar tulburările de digestie cresc reabsorbția toxinelor.

Un studiu arată că femeile cu stres cronic ard cu 104 calorii mai puțin pe zi decât cele relaxate, după aceeași masă. Pe un an, asta se poate traduce în până la 5 kg diferență, fără să fi mâncat mai mult.

În paralel, sistemul de recompensă se dezechilibrează. Când ești stresat sau trist, nivelul de dopamină scade, iar creierul caută rapid surse de plăcere. Cele mai rapide sunt mâncarea, mai ales dulciurile și alimentele grase, apoi social media sau TV și alcoolul. Mâncarea funcționează temporar - ciocolata chiar crește serotonina și endorfinele - dar efectul durează 15–20 de minute, după care apar vinovăția, rușinea, cortizolul și mai mare și, implicit, mai mult stres și mai multă mâncare.

Mai apare și epuizarea cognitivă. Când ești stresat emoțional, cortexul prefrontal, responsabil de decizii și autocontrol, se dezactivează parțial, iar amigdala, responsabilă de emoții și impuls, preia controlul. Literalmente nu mai poți să gândești rațional la fel de bine. De aceea nu mănânci broccoli și somon când ești stresat, ci alegi ceea ce îți promite eliberare imediată - și creierul tău știe că asta e pizza, nu salata.

După două decenii dedicate slăbirii și remodelării, am identificat pattern-uri clare de mâncat emoțional. Există persoane care mănâncă pe fond de stres, rapid, distras, pe fugă, fără să realizeze ce au mâncat și fără să își amintească seara ce au consumat în timpul zilei, folosind mâncarea ca să „urnească” ziua. Există persoane care mănâncă pe fond de tristețe sau singurătate, de obicei seara, singure acasă, în cantități mari, alternând dulce cu sărat, folosind mâncarea pentru a umple golul emoțional. Altele mănâncă pe fond de supărare, agresiv, rapid, simțind că „merită” ceva după o zi grea, adesea asociind acest comportament cu alcool și fumat. Există și mâncatul anxios, caracterizat prin gustat constant, ronțăit continuu, imposibilitatea de a sta nemișcat fără a mânca ceva.

Un studiu de caz relevant este Cristina, 41 de ani, care a venit cu 23 kg câștigate în 3 ani. Spunea: „știu ce să mănânc, dar nu pot să mă opresc”. În urma analizei, contextul era clar: divorț dificil, copil cu autism, stres zilnic. Mânca perfect toată ziua, iar apoi, la ora 22:00, singură, după ce reușea în sfârșit să culce copilul, devora pungi de dulciuri și pufuleți.

Nu avea nevoie de un plan alimentar, ci de strategii de gestionare a stresului, de suport emoțional prin terapie, de limite sănătoase și de ritualuri alternative de seară, precum ceai, citit sau baie. Am lucrat în paralel, eu pe nutriție și psihologul pe emoții. Și-a creat suport extern câteva ore pe săptămână pentru a avea timp pentru ea. După 10 luni a slăbit 15 kg, dar mai important, nu mai plângea în fiecare seară cu punga de chipsuri în brațe.

Ceea ce nu funcționează în acest context este ideea că trebuie să ai mai multă voință, să restricționezi mai mult când ești stresat, să te învinovățești sau să ignori emoțiile și să te concentrezi doar pe mâncare.

Ceea ce funcționează este identificarea declanșatorilor, înțelegerea legăturii dintre emoție și comportament, dezvoltarea unor strategii alternative pentru gestionarea emoțiilor, auto-compasiunea, suportul profesional atunci când este necesar, mindfulness-ul - adică conștientizarea emoției înainte de a mânca - și sprijinul operațional extern care reduce presiunea zilnică.

Un instrument simplu este o întrebare: înainte de a mânca, întreabă-te dacă ai foame fizică sau emoțională. Dacă răspunsul este emoțională, întreabă-te ce emoție simți și ce ai nevoie cu adevărat - conexiune, relaxare, odihnă, stimulare sau companie.

Adevărul brutal este că, dacă stresul și emoțiile tale nu sunt gestionate, nicio dietă nu va funcționa pe termen lung. Poți să slăbești temporar prin forță, dar când viața devine din nou grea - și inevitabil va deveni - te vei întoarce la singura strategie de coping cunoscută: mâncarea.

Există un tipar comun la oamenii care reușesc să slăbească și să se mențină?

Da. Și, după ce am studiat și am lucrat cu sute de oameni care au reușit să-și mențină pierderea în greutate 3+ ani, pattern-urile sunt surprinzător de clare.

Cea mai mare bază de date este National Weight Control Registry, cu peste 10.000 de oameni care au slăbit în medie 30+ kg și s-au menținut minim 5 ani. Ce au în comun?

În primul rând, auto-monitorizarea continuă, dar nu obsesivă. 98% se cântăresc regulat, săptămânal sau mai des, iar 75% țin un jurnal alimentar într-o formă sau alta. Dar nu numără obsesiv fiecare calorie, ci observă pattern-uri și prind devierile devreme. De exemplu, dacă ajungi să câștigi 2–3 kg, intervii imediat cu un plan de alimentație corectă. Dacă aștepți până la 10 kg, este mult mai greu să slăbești.

Un alt element comun este micul dejun constant. 78% iau micul dejun în fiecare zi. Nu neapărat pentru „metabolism”, ci pentru că stabilizează foamea zilnică, previne senzația de foame extremă la amiază și creează un ritual predictibil.

Activitatea fizică este și ea prezentă, dar nu în formă extremă. Media este de aproximativ 60 de minute de activitate moderată pe zi, cum ar fi plimbări, curățenie activă sau mișcare de plăcere, nu neapărat sală. Important este că nu fac 2 ore zilnic de antrenamente intense, ci mișcare constantă, sustenabilă, integrată în stilul de viață.

De asemenea, alimentația din weekend este similară cu cea din timpul săptămânii. 59% mănâncă la fel sâmbăta și duminica ca în zilele lucrătoare. Cei care „recuperează” în weekend tot ce au restricționat în timpul săptămânii au rate mult mai mari de a-și recâștiga kilogramele.

Un alt aspect este limitarea timpului petrecut la TV. 62% se uită sub 10 ore pe săptămână. Nu pentru că televizorul îngrașă direct, ci pentru că duce la mâncat distras, la sedentarism și la expunere constantă la publicitate alimentară.

Dincolo de aceste comportamente, există și pattern-uri psihologice mai profunde. După 20 de ani de practică, am observat caracteristici comune. În primul rând, gândirea flexibilă, nu rigidă. Eșecul tipic sună așa: „am mâncat o felie de pizza, am ratat totul, pot să mănânc și restul săptămânii prost”. Persoana care reușește spune: „am mâncat pizza, a fost delicioasă, la masa următoare revin la normal”. Cercetările confirmă că gândirea de tip „totul sau nimic” prezice eșec, în timp ce flexibilitatea, curiozitatea și adaptabilitatea prezic succes.

Apoi, identitatea schimbată. Nu se mai văd ca „cineva care ține o dietă”, ci ca „o persoană sănătoasă, o persoană suplă, o persoană atletică”. Diferența este subtilă, dar masivă: „sunt la dietă” înseamnă ceva temporar, un efort care se va termina, în timp ce „sunt o persoană care mănâncă sănătos” ține de identitate, de cine ești.

Un alt element esențial este existența unui plan pentru recăderi. Toți au perioade în care cresc 2–3 kg, de sărbători, în vacanțe sau în perioade de stres. Diferența este că au un protocol prestabilit. De exemplu: „dacă cresc 3 kg, revin la jurnalul alimentar zilnic și adaug 5.000 de pași în plus până revin la greutatea normală”.

Suportul social este și el prezent. Majoritatea au cel puțin o persoană care îi susține activ - partener, prieten, antrenor sau grup. Cei care încearcă singuri au rate de succes cu aproximativ 40% mai mici pe termen lung.

Iar un lucru surprinzător este că nu au slăbit „perfect”. Cei mai mulți au avut mai multe încercări înainte de succes, în medie 3–4. Diferența este că au învățat din fiecare eșec și nu au repetat aceleași greșeli.

Am văzut acest lucru în practică de nenumărate ori. Dan, 52 de ani, a slăbit 28 kg și le menține de 7 ani. Se cântărește în fiecare duminică dimineața, aleargă 30 de minute de 5 ori pe săptămână, fără negocieri, ca spălatul pe dinți, iar dacă îi este poftă de ceva, mănâncă jumătate de porție, dar planificat, nu ca excepție necontrolată. Face meal prep duminica pentru majoritatea meselor de prânz.

Raluca, 38 de ani, a slăbit 19 kg și le menține de 5 ani. Are micul dejun identic zilnic, se cântărește săptămânal și, dacă apar 2 kg în plus, aplică un protocol de două săptămâni mai atentă. Merge la o sală de fitness pentru femei, unde are suport social și accountability, iar în propriile cuvinte: „nu mai fac dietă, pur și simplu așa mănânc eu acum”.

Mihai, 45 de ani, a slăbit 35 kg și le menține de 9 ani, după ce a slăbit și a recâștigat de 4 ori înainte. A lucrat în terapie pe eating emoțional și gestionarea furiei, face box de 3 ori pe săptămână din plăcere, nu ca pedeapsă, și spune: „mâncarea nu mai este inamicul, este combustibil pentru sport și uneori plăcere”.

Realitatea statistică este dură: doar 20% dintre cei care slăbesc semnificativ, peste 10% din greutate, se mențin peste 5 ani. Cei care slăbesc într-un sistem coordonat profesionist intensiv ajung la rate de menținere de până la 60%. Iar cei care reușesc să mențină 2–3 ani au șanse mult mai mari să mențină pe termen lung - aproximativ 50% în populația generală și până la 70% cu sprijin profesionist. În acel punct, sistemul devine identitate.

Formula practică rămâne simplă: succesul pe termen lung vine din auto-monitorizare, activitate constantă, flexibilitate mentală, identitate schimbată și un plan clar pentru recăderi.

Ce putem face concret atunci când simțim că ne autosabotăm?

Aceasta este întrebarea pe care o aud cel mai des, de obicei cu disperare în voce: „De ce mă sabotez când știu că îmi doresc atât de tare și sunt atât de aproape de succes?”

Știu exact ce înseamnă. Clienta care slăbește 15 kg, apoi, brusc, fără motiv aparent, începe să mănânce haotic. Bărbatul care este perfect 6 zile, apoi duminică seara „resetează” tot cu o sesiune de mâncat compulsiv și alcool.

Hai să înțelegem mai întâi de ce ne autosabotăm. „Frica de succes” există, iar succesul poate fi amenințător. Apar gânduri de tipul: „dacă slăbesc, va trebui să țin dieta pentru totdeauna”, „oamenii se vor aștepta la mai mult de la mine”, „identitatea mea se va schimba - cine voi fi dacă nu mai sunt «cel gras»?”, „poate voi primi atenție nedorită”. O clientă mi-a mărturisit: „când eram grasă, aveam o scuză pentru ce nu merge în viața mea. Acum ce scuză am?”

Apoi, lipsa de auto-compasiune. Cercetările sunt clare: oamenii care se critică brutal când greșesc au rate mult mai mari de abandon complet. Se creează un ciclu toxic: mănânci ceva „interzis”, te critici („ești varză, n-ai caracter”), te simți mizerabil, mănânci pentru a acoperi durerea, apare și mai multă critică și, în final, abandon total.

Un alt factor sunt standardele imposibile. „Trebuie să fiu perfect” este sabotaj garantat. Nicio persoană care s-a menținut pe termen lung nu este perfectă, dar multe persoane care au eșuat au încercat să fie perfecte.

Când apare impulsul de sabotaj, ajută să faci un pas înapoi mental, să te uiți la situație din perspectivă mai largă. Câteva întrebări simple îți pot schimba complet reacția: „peste 5 ani, decizia asta va conta?”, „ce aș sfătui un prieten bun în situația asta?”, „este asta o decizie sau o reacție emoțională?”, „cum se aliniază această acțiune cu valorile mele?”. De exemplu, o clientă aflată în menținere, în vacanță, la bufetul de desert, după 2 luni perfecte, simte impulsul să ia „de toate pentru că merită”. Se oprește și se întreabă dacă își dorește cu adevărat toate acele lucruri sau doar reacționează la restricția anterioară. Răspunsul sincer: vrea un singur desert. Îl alege, se bucură de el și merge mai departe.

În astfel de momente ajută și o pauză. Recunoști impulsul - „vreau să mănânc toată ciocolata din casă” - apoi faci o pauză de câteva minute și te implici în altceva: mișcare, duș, muzică, o plimbare, orice. După aceea te întrebi ce emoție este sub impuls și dacă mai simți la fel. În multe cazuri, impulsul scade semnificativ. Dacă nu, decizi conștient, nu reactiv.

Foarte util este și să identifici din timp declanșatorii și să ai răspunsuri pregătite. De exemplu, dacă ai o zi stresantă la job, alegi să suni pe cineva în loc să mergi la frigider; dacă te cerți cu partenerul, alegi o plimbare în loc de fast food; dacă simți că „meriți” ceva după o săptămână grea, alegi un desert conștient, într-un context plăcut, nu mâncat compulsiv.

Când greșești, și inevitabil vei greși, modul în care reacționezi face diferența. În loc de critică, funcționează auto-compasiunea: recunoști fără judecată ce s-a întâmplat, îți amintești că este o experiență umană comună și te întrebi ce ai spune unui prieten în aceeași situație. Cercetările arată că această abordare crește șansele de revenire rapidă, în timp ce auto-criticarea duce la abandon.

Diferența majoră apare și în felul în care gestionezi derapajele. Gândirea sabotorului este: „am mâncat prost vineri seara, weekendul e pierdut, încep luni”. Gândirea celui care reușește este: „am mâncat prost vineri seara, la următoarea masă revin la normal”. Diferența dintre o masă ratată și un weekend pierdut este uriașă în timp.

În spatele sabotajului există adesea o funcție de protecție. Te poate proteja de frica de eșec, de vulnerabilitate sau de schimbare. Uneori este util să recunoști acest lucru și să îți spui: „mulțumesc că m-ai protejat, dar acum sunt în siguranță să încerc altfel”.

Am văzut acest mecanism foarte clar la Alexandra, 29 de ani, care repeta același pattern: slăbea 8-10 kg, apoi se autosabota complet, recâștiga 12 kg și o lua de la capăt. Am observat că sabotajul apărea exact când primea complimente despre cum arată. În spate era o experiență din adolescență, asociată cu rușine și expunere. Inconștient, greutatea devenise o formă de protecție. Nu avea nevoie de o dietă mai bună, ci de terapie. După procesarea acelei experiențe, sabotajul a dispărut, iar astăzi menține rezultatele.

În practică, ajută să îți observi tiparul, să înțelegi ce protejează, să ai alternative pregătite, să practici auto-compasiunea, să revii imediat după derapaje și să ai suport extern.

Adevărul final este că sabotajul nu ține de lipsa de caracter. Este despre frica de schimbare și lipsa de instrumente emoționale. Tratează cauza, nu simptomul.

Cum ne menținem pe termen lung, fără să intrăm în ciclul dietă - renunțare - reluare?

Aceasta este întrebarea de un milion de dolari. Pentru că, să fim sinceri, slăbitul nu este partea grea. Menținerea este. Statisticile arată că 80-95% din cei care slăbesc prin înfometare își recâștigă greutatea rapid. Dar înseamnă asta că e imposibil? Nu. Înseamnă că această abordare este ineficientă.

Ciclul dietă–renunțare se perpetuează în primul rând din cauza biologiei ciclurilor repetate. Fiecare ciclu de slăbit–reîngrășat face următorul ciclu mai dificil. Metabolismul scade mai mult, masa musculară se pierde mai rapid, grăsimea se recuperează mai repede, iar rezistența la insulină crește. Studiile pe termen lung arată că oamenii cu mai multe cicluri de acest tip ajung să aibă risc cardiovascular mai mare, mai multă grăsime abdominală chiar la aceeași greutate și un metabolism real mai lent decât ar sugera calculele teoretice.

Problema este și una de abordare fundamentală. Gândirea dieteticului cronic este: „fac sacrificii extreme timp de câteva luni, slăbesc, apoi revin la normal și mă îngraș din nou”. Gândirea celui care reușește este diferită: „schimb stilul de viață permanent, slăbesc ca efect secundar, continui în același stil și mă mențin”. Diferența cheie este că nu există „după dietă”. Există doar noul tău normal.

Menținerea nu începe după ce ai slăbit, ci din prima zi. Greșeala clasică este să slăbești drastic ca să te motivezi și să te gândești la menținere mai târziu. În realitate, tot ce faci pentru a slăbi trebuie să fie sustenabil și satisfăcător pe termen lung. Un test simplu este să te întrebi dacă poți trăi așa 5 ani. Dacă răspunsul este nu, abordarea trebuie schimbată.

Pierderea lentă în greutate face menținerea mult mai ușoară. Oamenii care slăbesc într-un ritm de 0,5-1 kg pe săptămână au rate de menținere semnificativ mai mari decât cei care slăbesc rapid. Adaptările metabolice sunt mai mici, obiceiurile sunt reale și nu bazate doar pe rezistență, iar procesul este mai sustenabil psihologic și cu pierderi mai mici de masă musculară.

Un alt aspect important este modul în care definești greutatea de menținere. Nu este un număr fix, ci un interval. În loc de „trebuie să am 70 kg exact”, funcționează mult mai bine „intervalul meu sănătos este între 70 și 73 kg”. Când ajungi la limita superioară, intervii cu ajustări, iar când ești la limita inferioară, poți relaxa puțin. Această flexibilitate reduce anxietatea și crește sustenabilitatea.

Auto-monitorizarea rămâne esențială, dar ca sistem de alarmă timpurie, nu ca obsesie. Check-in-urile regulate, cum ar fi cântărirea săptămânală în aceleași condiții, ajută la detectarea devierilor mici, când sunt ușor de corectat. Dacă apar 2-3 kg în plus, ajustezi ușor câteva săptămâni. Dacă aștepți acumulări mari, procesul devine mult mai dificil.

Activitatea fizică este un element constant la cei care se mențin. Nu este vorba despre extreme, ci despre consecvență. Mișcarea regulată ajută la reglarea apetitului, la menținerea masei musculare, la sănătatea mentală și devine un marker de identitate - „sunt o persoană activă”. Cheia este să găsești ceva ce îți place sau măcar tolerezi.

Mediul în care trăiești trebuie să susțină comportamentul, nu să îl saboteze. Nu poți depinde de voință pe termen lung. Alimentele accesibile, organizarea meselor și oamenii din jurul tău influențează direct rezultatul.

La fel de importantă este flexibilitatea mentală. Rigiditatea duce la sabotaj, în timp ce flexibilitatea permite adaptarea la viața reală. Nu există perfecțiune, ci echilibru între structură și libertate.

Recăderile fac parte din proces. Diferența este că persoanele care reușesc le anticipează și au un plan. Sărbători, vacanțe, perioade stresante vor exista. Important este să nu fie interpretate ca eșec, ci ca parte normală a vieții, urmate de revenire la rutină într-un interval rezonabil.

Am văzut acest tipar de nenumărate ori. Marian, 48 de ani, a trecut prin șapte cicluri de slăbit și reîngrășat în 15 ani. Ultima dată a slăbit 32 kg în 8 luni și a recâștigat 38 kg în 18 luni. Tiparul clasic de yo-yo, bazat pe schimbări temporare, nu pe transformări sustenabile.

Regula de aur rămâne simplă: dacă nu poți să faci ceva pe termen lung, nu este o strategie bună pentru slăbit. Orice tactică temporară duce la rezultate temporare, iar orice schimbare permanentă duce la rezultate permanente.

Dacă ar fi să dați un singur sfat cuiva care vrea să slăbească sănătos, care ar fi acela?

„Mănâncă alimente simple, naturale, gătite gustos și învață să îți construiești cu intenție satisfacția de viață.” Sună simplist? Hai să despachetez de ce este cel mai puternic sfat pe care îl pot da.

În 2019, un studiu RCT (randomized controlled trial), controlat strict, a demonstrat ceva extraordinar. Un grup mânca ad libitum, cât voia, alimente ultra-procesate, iar celălalt grup mânca tot ad libitum, dar alimente neprocesate sau minim procesate. Ambele grupuri aveau aceiași macronutrienți, aceleași calorii disponibile, aceleași fibre, același gust evaluat.

După două săptămâni, diferența a fost clară: grupul care consuma alimente ultra-procesate ajunsese la un surplus de aproximativ 900 kcal pe zi și acumulase un kilogram, în timp ce grupul care consuma alimente neprocesate ajunsese la un deficit de aproximativ 300 kcal pe zi și pierduse un kilogram. Nimeni nu le-a spus să mănânce mai puțin. Corpul a reglat natural.

Motivul este simplu. Când mănânci alimente reale, sațietatea naturală începe să funcționeze din nou. Alimentele reale au volum mare și densitate calorică mică, fibre intacte care încetinesc digestia, proteine complete și o matrice alimentară complexă care obligă corpul să muncească pentru digestie. În schimb, alimentele ultra-procesate sunt gândite să ignore aceste semnale: combinații perfecte de zahăr, grăsime și sare, texturi moi care nu necesită mestecare, hiperpalatabilitate și digestie rapidă care duce la foame la scurt timp după.

Un efect direct este că nu mai trebuie să numeri calorii. Când mănânci mâncare reală, corpul reglează natural cantitatea. Este aproape imposibil să mănânci excesiv din alimente simple, pentru că apare sațietatea reală. În schimb, din alimente procesate, aportul mare devine foarte ușor.

În același timp, simplitatea reduce oboseala decizională. Nu mai stai să calculezi fiecare detaliu sau să te întrebi dacă un aliment este compatibil cu o anumită dietă. Întrebarea devine: este mâncare reală sau nu? Dacă răspunsul este da, mănânci până ești sătul. Dacă nu, limitezi sau eviți.

După câteva săptămâni de alimentație bazată pe mâncare reală, plăcere în viața de zi cu zi construită cu intenție, odihnă conștientă și un minim de organizare, apar schimbări clare. Oamenii spun că nu mai simt nevoia să mănânce până la disconfort, că se satură din porții normale, că au mai multă energie și că nu se mai gândesc obsesiv la mâncare. Mulți observă chiar că gusturile li se schimbă și că alimentele procesate nu mai sunt la fel de atractive. Nu este vorba despre voință, ci despre biologie care începe să funcționeze corect.

În practică, mâncarea reală este ușor de recunoscut. Dacă te uiți la un aliment și pare ceva ce ar fi existat într-o bucătărie simplă, este în regulă. Dacă pare ceva industrial, cu ingrediente greu de înțeles și foarte procesate, este mai bine de limitat.

Nu este nevoie de perfecțiune. O alimentație în care majoritatea meselor sunt bazate pe alimente reale (80-85%) este suficientă pentru a avea rezultate foarte bune, iar restul (15-20%): ieșiri în oraș, deserturi sau ocazii sociale - diferența constă în faptul că aceste momente nu mai destabilizează întregul sistem.

Iată motivul pentru care acesta este singurul meu sfat. Pentru că rezolvă simultan problema caloriilor, a sațietății, a nutriției, a relației cu mâncarea, a energiei și a sustenabilității pe termen lung.

Nu ai nevoie de strategii complicate sau de control permanent. Ai nevoie să mănânci mâncare, cu mintea limpede și sufletul liniștit.