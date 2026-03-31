Refuză să se maturizeze? Adevărul despre „sindromul Peter Pan” pe care îl ignori

Nu e doar „mai copilăros/oasă” sau „dezordonat/ă”. Dacă evită responsabilitățile, fuge de conversațiile serioase și te lasă pe tine să duci totul în relație, s-ar putea să nu fie o fază - ci felul său de a fi. Iar dacă nu recunoști asta la timp, te va costa mai mult decât crezi. Ce-i de făcut?

Psihologii numesc acest comportament „sindromul Peter Pan”. Deși nu apare în niciun manual de diagnostic, termenul descrie un tipar tot mai frecvent în relații: adultul care evită responsabilitățile, fuge de deciziile importante și lasă în urmă un partener epuizat și plin de resentimente. Vestea bună, spun terapeuții, este că situația nu este neapărat fără ieșire. .

Termenul a fost introdus de psihologul Dan Kiley, care l-a popularizat în 1983 prin cartea „Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up”. De atunci, expresia a ieșit din zona de specialitate și a intrat în limbajul curent.

Astăzi este folosită mai ales în discuțiile despre relații, pentru a descrie adulții care evită responsabilitățile și refuză maturizarea emoțională.

De unde vine comparația cu personajul? „Vorbim despre un anumit tip de adult, care prezintă asemănări cu celebrul personaj Peter Pan. Deși comportamentul apare mai frecvent la bărbați, termenul descrie, în general, orice persoană care nu s-a maturizat niciodată complet. Este un adult care manifestă comportamente copilărești sau imature, nealiniate cu vârsta sa”, explică Elisabeth Crain, psihoterapeut, pentru Women's Health.

„Sindromul Peter Pan este un termen din psihologia populară folosit pentru a descrie adulți care manifestă trăsături asociate cu imaturitatea, iresponsabilitatea și evitarea responsabilităților adulte”, adaugă, la rândul său, David Tzall, psiholog.

Tzall ține să precizeze că nu este vorba despre un diagnostic clinic și că nu există simptome sau semne standard recunoscute oficial. Cu alte cuvinte, nu poți merge la medic să primești o hârtie pe care scrie că partenerul tău suferă de acest sindrom. Dar asta nu înseamnă că problema nu există sau că efectele ei asupra relației nu sunt reale.

De unde vine această imaturitate

„O persoană poate avea dificultăți de adaptare în viața adultă dacă nu a avut îndrumare în tinerețe sau dacă a trecut prin traume în copilărie. Trauma poate încetini dezvoltarea și face maturizarea extrem de dificilă în anumite domenii ale vieții”, spune Janet Bayramyan, psihoterapeut, pentru Women's Health.

Problema apare și la polul opus. Nu doar lipsa sprijinului, ci și excesul de grijă poate avea același efect. „Poate apărea la persoane care au avut părinți hiperprotectivi. Aceștia, deși bine intenționați, încurajează dependența și nu permit copilului să devină independent și autosuficient.”

În practică, rezultatul este același: un adult care evită deciziile importante sau intră în blocaj atunci când apare presiunea - fie că vorbim despre bani, carieră sau relații.

Reacția tipică este fie impulsivitatea, fie evitarea completă a acțiunii. În ambele cazuri, responsabilitatea rămâne neasumată.

Cum se vede în viața de zi cu zi

Semnele nu sunt, de obicei, spectaculoase la început, dar se adună în timp. Psihologii vorbesc despre lucruri concrete: facturi uitate, decizii luate impulsiv, schimbări de job fără un plan sau evitarea constantă a oricărei responsabilități reale.

Nu este vorba despre hobby-uri în sine - fie că vorbim despre jocuri sau alte forme de relaxare - ci despre lipsa unui echilibru. Atunci când distracția devine prioritate, iar obligațiile sunt amânate sau ignorate, apare problema.

Tzall descrie acest comportament ca pe un spectru larg, de la neglijențe aparent minore până la decizii majore luate fără asumare.

„Cel mai important semn este evitarea responsabilității. Poate persoana să-și păstreze un job? Să-și plătească facturile? Are ambiția de a se dezvolta? Chiar dacă nu a ajuns încă acolo, ar trebui să existe dorința. Lipsa ambiției este un semnal de alarmă”, explică Crain.

În relație, lucrurile devin și mai vizibile. Dezechilibrul apare rapid: unul organizează, planifică și duce totul mai departe, celălalt evită sau amână.

„Te poți simți frustrat, dorindu-ți ca partenerul tău să fie prezent emoțional, dar el nu are această capacitate”, crede Janet Bayramyan.

Pe termen lung, frustrarea nu dispare. Se acumulează și se transformă în resentimente. Iar pentru partenerii care își asumă deja responsabilități, acest dezechilibru devine, de multe ori, un motiv de distanțare sau chiar de ruptură.

Poate fi salvată relația?

Depinde dacă există sau nu disponibilitate reală de schimbare de ambele părți. „Este posibil să existe o relație sănătoasă dacă ambii parteneri sunt dispuși și motivați", spune Janet Bayramyan. Cu alte cuvinte, nu ajunge să existe promisiuni sau discuții ocazionale. Este nevoie de asumare constantă: comunicare clară, disponibilitatea de a accepta feedback și pași concreți în direcția schimbării. În unele cazuri, asta înseamnă inclusiv terapie de cuplu sau discuții în care lucrurile sunt puse pe masă fără ocolișuri.

Primul pas este să spui clar ce simți și ce aștepți, fără să lași lucrurile să se adune. Nu este vorba despre reproșuri, ci despre claritate: partenerul trebuie să știe exact ce nu funcționează și ce ar trebui să se schimbe.

„Aceste comportamente sunt învățate și pot fi dezvățate", spune Tzall. Imaturitatea nu este definitivă, dar nici nu dispare de la sine. Fără efort real și consecvent, lucrurile rămân exact la fel.

„Poate cineva are aceste lipsuri, dar este sincer și bun la suflet. Nu putem ignora faptul că poate fi generos și empatic, chiar dacă îi lipsește motivația în alte aspecte", mai zice Crain. Aici apare, de fapt, întrebarea reală: nu dacă partenerul este bun, ci dacă relația funcționează. Pentru că, în timp, bunătatea nu compensează lipsa de asumare. Dacă unul duce totul, iar celălalt evită constant, relația nu se echilibrează - se consumă.

Un singur lucru rămâne esențial: răbdarea nu trebuie să devină resemnare, iar grija pentru partener nu ar trebui să vină cu prețul propriilor nevoi.

Nu orice imaturitate se traduce prin „sindromul Peter Pan”

Specialiștii atrag, totuși, atenția că nu orice dificultate legată de viața de adult indică o problemă reală. Maturizarea nu se întâmplă peste noapte. Pentru mulți, este un proces în etape, cu perioade de nesiguranță, ezitare sau pași bătuți în retragere. Nevoia de a amâna responsabilități sau dorul după o perioadă mai simplă din viață sunt, până la un punct, reacții normale.

Diferența apare atunci când aceste comportamente nu mai sunt ocazionale, ci devin constante și încep să ne afecteze viața de zi cu zi.

Când o persoană nu reușește să-și mențină un loc de muncă, evită constant asumarea responsabilităților sau nu poate construi relații stabile, nu mai vorbim despre o etapă, ci despre un tip de comportament.

De altfel, contextul actual este la fel de important. Modelele clasice de „viață de adult” -căsătorie, locuință proprie, stabilitate financiară - sunt mult mai greu de atins decât în trecut. Pentru mulți tineri, aceste repere se amână sau devin dificil de avut, ceea ce poate crea impresia că sunt „cu mult în urmă”.

Asta nu înseamnă automat că există o problemă. În schimb, atunci când evitarea devine un mod de funcționare, experții spun că e momentul pentru o discuție serioasă - și, uneori, pentru a cere ajutor de specialitate.

Dincolo de etichete, miza reală nu este cât de „copilăros” pare cineva, ci dacă reușește sau nu să funcționeze ca adult în propria sa viață.