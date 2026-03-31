Refuză să se maturizeze? Adevărul despre „sindromul Peter Pan” pe care îl ignori

Nu e doar „mai copilăros/oasă” sau „dezordonat/ă”. Dacă evită responsabilitățile, fuge de conversațiile serioase și te lasă pe tine să duci totul în relație, s-ar putea să nu fie o fază - ci felul său de a fi. Iar dacă nu recunoști asta la timp, te va costa mai mult decât crezi. Ce-i de făcut?  

Psihologii numesc acest comportament „sindromul Peter Pan”. Deși nu apare în niciun manual de diagnostic, termenul descrie un tipar tot mai frecvent în relații: adultul care evită responsabilitățile, fuge de deciziile importante și lasă în urmă un partener epuizat și plin de resentimente. Vestea bună, spun terapeuții, este că situația nu este neapărat fără ieșire.  .

Termenul a fost introdus de psihologul Dan Kiley, care l-a popularizat în 1983 prin cartea „Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up”. De atunci, expresia a ieșit din zona de specialitate și a intrat în limbajul curent.

Astăzi este folosită mai ales în discuțiile despre relații, pentru a descrie adulții care evită responsabilitățile și refuză maturizarea emoțională.

De unde vine comparația cu personajul? „Vorbim despre un anumit tip de adult, care prezintă asemănări cu celebrul personaj Peter Pan. Deși comportamentul apare mai frecvent la bărbați, termenul descrie, în general, orice persoană care nu s-a maturizat niciodată complet. Este un adult care manifestă comportamente copilărești sau imature, nealiniate cu vârsta sa”, explică Elisabeth Crain, psihoterapeut, pentru Women's Health.

„Sindromul Peter Pan este un termen din psihologia populară folosit pentru a descrie adulți care manifestă trăsături asociate cu imaturitatea, iresponsabilitatea și evitarea responsabilităților adulte”, adaugă, la rândul său, David Tzall, psiholog.

Tzall ține să precizeze că nu este vorba despre un diagnostic clinic și că nu există simptome sau semne standard recunoscute oficial. Cu alte cuvinte, nu poți merge la medic să primești o hârtie pe care scrie că partenerul tău suferă de acest sindrom. Dar asta nu înseamnă că problema nu există sau că efectele ei asupra relației nu sunt reale.

De unde vine această imaturitate

„O persoană poate avea dificultăți de adaptare în viața adultă dacă nu a avut îndrumare în tinerețe sau dacă a trecut prin traume în copilărie. Trauma poate încetini dezvoltarea și face maturizarea extrem de dificilă în anumite domenii ale vieții”, spune Janet Bayramyan, psihoterapeut, pentru Women's Health.

Problema apare și la polul opus. Nu doar lipsa sprijinului, ci și excesul de grijă poate avea același efect. „Poate apărea la persoane care au avut părinți hiperprotectivi. Aceștia, deși bine intenționați, încurajează dependența și nu permit copilului să devină independent și autosuficient.”

În practică, rezultatul este același: un adult care evită deciziile importante sau intră în blocaj atunci când apare presiunea - fie că vorbim despre bani, carieră sau relații.

Reacția tipică este fie impulsivitatea, fie evitarea completă a acțiunii. În ambele cazuri, responsabilitatea rămâne neasumată.

Cum se vede în viața de zi cu zi

Semnele nu sunt, de obicei, spectaculoase la început, dar se adună în timp. Psihologii vorbesc despre lucruri concrete: facturi uitate, decizii luate impulsiv, schimbări de job fără un plan sau evitarea constantă a oricărei responsabilități reale.

Nu este vorba despre hobby-uri în sine - fie că vorbim despre jocuri sau alte forme de relaxare - ci despre lipsa unui echilibru. Atunci când distracția devine prioritate, iar obligațiile sunt amânate sau ignorate, apare problema.

Tzall descrie acest comportament ca pe un spectru larg, de la neglijențe aparent minore până la decizii majore luate fără asumare.

„Cel mai important semn este evitarea responsabilității. Poate persoana să-și păstreze un job? Să-și plătească facturile? Are ambiția de a se dezvolta? Chiar dacă nu a ajuns încă acolo, ar trebui să existe dorința. Lipsa ambiției este un semnal de alarmă”, explică Crain.

„Ce ar fi fost dacă?” Regretele care apar după 40 de ani și cum pot schimba felul în care ne privim viața

În relație, lucrurile devin și mai vizibile. Dezechilibrul apare rapid: unul organizează, planifică și duce totul mai departe, celălalt evită sau amână.

„Te poți simți frustrat, dorindu-ți ca partenerul tău să fie prezent emoțional, dar el nu are această capacitate”, crede Janet Bayramyan.

Pe termen lung, frustrarea nu dispare. Se acumulează și se transformă în resentimente. Iar pentru partenerii care își asumă deja responsabilități, acest dezechilibru devine, de multe ori, un motiv de distanțare sau chiar de ruptură.

Poate fi salvată relația?

Depinde dacă există sau nu disponibilitate reală de schimbare de ambele părți. „Este posibil să existe o relație sănătoasă dacă ambii parteneri sunt dispuși și motivați", spune Janet Bayramyan. Cu alte cuvinte, nu ajunge să existe promisiuni sau discuții ocazionale. Este nevoie de asumare constantă: comunicare clară, disponibilitatea de a accepta feedback și pași concreți în direcția schimbării. În unele cazuri, asta înseamnă inclusiv terapie de cuplu sau discuții în care lucrurile sunt puse pe masă fără ocolișuri.

Primul pas este să spui clar ce simți și ce aștepți, fără să lași lucrurile să se adune. Nu este vorba despre reproșuri, ci despre claritate: partenerul trebuie să știe exact ce nu funcționează și ce ar trebui să se schimbe.

„Aceste comportamente sunt învățate și pot fi dezvățate", spune Tzall. Imaturitatea nu este definitivă, dar nici nu dispare de la sine. Fără efort real și consecvent, lucrurile rămân exact la fel.

„Poate cineva are aceste lipsuri, dar este sincer și bun la suflet. Nu putem ignora faptul că poate fi generos și empatic, chiar dacă îi lipsește motivația în alte aspecte", mai zice Crain. Aici apare, de fapt, întrebarea reală: nu dacă partenerul este bun, ci dacă relația funcționează. Pentru că, în timp, bunătatea nu compensează lipsa de asumare. Dacă unul duce totul, iar celălalt evită constant, relația nu se echilibrează - se consumă.

Un singur lucru rămâne esențial: răbdarea nu trebuie să devină resemnare, iar grija pentru partener nu ar trebui să vină cu prețul propriilor nevoi.

Nu orice imaturitate se traduce prin „sindromul Peter Pan”

Specialiștii atrag, totuși, atenția că nu orice dificultate legată de viața de adult indică o problemă reală. Maturizarea nu se întâmplă peste noapte. Pentru mulți, este un proces în etape, cu perioade de nesiguranță, ezitare sau pași bătuți în retragere. Nevoia de a amâna responsabilități sau dorul după o perioadă mai simplă din viață sunt, până la un punct, reacții normale.

Cum ajungi să te îndrăgostești pe internet de cineva care nu știe că exiști

Diferența apare atunci când aceste comportamente nu mai sunt ocazionale, ci devin constante și încep să ne afecteze viața de zi cu zi.

Când o persoană nu reușește să-și mențină un loc de muncă, evită constant asumarea responsabilităților sau nu poate construi relații stabile, nu mai vorbim despre o etapă, ci despre un tip de comportament.

De altfel, contextul actual este la fel de important. Modelele clasice de „viață de adult” -căsătorie, locuință proprie, stabilitate financiară - sunt mult mai greu de atins decât în trecut. Pentru mulți tineri, aceste repere se amână sau devin dificil de avut, ceea ce poate crea impresia că sunt „cu mult în urmă”.

Asta nu înseamnă automat că există o problemă. În schimb, atunci când evitarea devine un mod de funcționare, experții spun că e momentul pentru o discuție serioasă - și, uneori, pentru a cere ajutor de specialitate.

Dincolo de etichete, miza reală nu este cât de „copilăros” pare cineva, ci dacă reușește sau nu să funcționeze ca adult în propria sa viață.

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
gandul.ro
image
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
mediafax.ro
image
”Este un coșmar fără sfârșit”. Presa din Italia, dărâmată după ce ”squadra azzurra” a ratat a treia calificare consecutivă la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Iranul a publicat o listă cu 18 companii americane din Orientul Mijlociu pe care amenință să le lovească: Microsoft, Apple și Google se află printre ele
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk: glonțul fatal nu ar proveni din arma suspectului
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Accesoriile pentru bebeluși care pot pune viața copiilor în pericol. În unele state au fost interzise
observatornews.ro
image
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară situaţie de criză
playtech.ro
image
Gică Popescu, concluzie amară după Slovacia – România 2-0: „Asta înseamnă lipsă de respect”
fanatik.ro
image
Criza petrolului va duce la prăbușirea nivelului de trai? „În ultimii 36 de ani nu am mai trăit o criză ca cea de acum. Fără o reacție rapidă, ne așteaptă colapsul”
ziare.com
image
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
digisport.ro
image
SURSE Suma colosală din mită pe care șeful ARR ar fi depozitat-o în cutiile de pantofi: Cristian Anton, reținut de DNA
stiripesurse.ro
image
Femeia care i-a fost alături Codruței Filip a dezvăluit TOTUL despre infidelitate... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
A 14-a pensie, vouchere și facilități de transport, plus plata chiriei!
romaniatv.net
image
1 Aprilie, Ziua Internaţională a Păcălelilor. Obiceiuri, tradiţii și farse celebre în lume
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
click.ro
image
Soțul Laurei Cosoi s-a dat de gol! Cosmin Curticăpean a dezvăluit, fără să vrea, sexul celui de-al cincilea copil
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
Ultimele noutăți

Te distruge pe tăcute: semnele că ești într-o relație toxică. Și cum să te refaci
Gelozie relatie FOTO Shutterstock jpg
Relații
Ce NU ar trebui să mai mănânci - avertismentul unui expert care a analizat tot ce punem în farfurie
Mod de gatit - cartofi prajiti in tigaie - bucatarie - mancare FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Cele 10 minute pe zi care pot schimba o familie: „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care se întorc“
Familie cu doi copii FOTO Shutterstock
Consiliere
Nouă locuri sfinte care au schimbat istoria lumii. De la muntele lui Moise la stâncile misterioase din Anglia
Calatorie cu trenul, foto Shutterstock jpg
Spiritualitate
Video De ce nu mai știm să iubim: rana ascunsă care ne schimbă toate relațiile
Dragobete - cuplu - dragoste - iubire FOTO Shutterstock
Spiritualitate
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
tata pixabay jpg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Video Cetățile ridicate de habsburgi de teama turcilor. Ce soartă au avut fortărețe greu de cucerit din România
Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Călătorii 01:33
Italia este în lacrimi, după al treilea Mondial de fotbal ratat. Trei oameni de la Interul lui Chivu au eliminarea pe conștiință
Gennaro Gatusso (EPA) jpg
Sport 01:13
Ce se ascunde în spatele bombardamentului SUA asupra sitului de la Isfahan
Atac Isfahan FOTO captura video jpg
În lume 01:09
Războaiele din Ucraina și Iran au determinat Franța să-și revizuiască planurile militare
soldati francezi
Europa 00:47
Rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026: Ministrul Educației dă vina pe lipsa de motivație, elevii reclamă un sistem deconectat de realitate
evaluare nationala rezultate jpg
Educație 00:18
Video Momentul în care o jurnalistă americană a fost răpită de pe o stradă principală din Irak
O jurnalista americană, Shelly Kittleson, a fost răpită marți în Irak FOTO: X/@SaadAbedine
SUA 00:07
1 aprilie: Ziua în care s-a născut legendarul portar Helmut Duckadam, „eroul de la Sevilla“
duckadam facebook jpeg
Istoria zilei 00:01
Ianis Hagi, cuvinte mari de la națională jalnică: „O să avem altă față din vară încolo. Avem foame de victorie, foame de succes”
Ianis Hagi, nationala Romania (Sportpictures) jpg
Sport 31 mar. 2026
Zece probleme care ar putea transforma conflictul cu Iranul într-un scenariu de coșmar pentru Donald Trump
Bombardamente israeliene asupra unor facilități industriale din Iran FOTO x jfif
SUA 31 mar. 2026
Tată și fiu din Oradea, acuzați de o înșelăciune de aproape 847.000 de euro în comerțul cu cereale. Suspecții, sub control judiciar
cereale grau agricultura productie agricola foto shutterstock
Oradea 31 mar. 2026
Premierul moldovean, discuții la București cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan: ,,Legătura noastră devine mai puternică”
Alexandru Munteanu Ilie Bolojan FOTO Gov md jpg
Republica Moldova 31 mar. 2026