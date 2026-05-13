Victorie după 7 ani de umilințe: mama care a învins sistemul pentru a-și vedea agresorul fiicei după gratii: „Acum merg cu capul sus”

Calvarul unei familii care a crezut în cele relatate de fiica de doar 12 ani, luptând în instanță vreme de 7 ani împotriva șoferului microbuzului școlar, a luat sfârșit. „Merg pe drum cu capul sus”, spune mama care în toți acești ani a avut un singur gând: să se facă dreptate.

Un bărbat care își făcuse un obicei din a adresa replici cu tentă sexuală unor copile de 12-13 ani, cuvintele fiind însoțite de gesturi vinovate, este după gratii după un demers care a durat peste 7 ani. În această perioadă, singura familie care a pornit pe drumul instanțelor a trecut prin momente dureroase, umilitoare. „Acum merg pe drum cu capul sus. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să lupt!”, spune astăzi Laura Barbu, mama copilei de la care a pornit ancheta.

Agresorul, omul care ar fi trebuit să le poarte copilelor de grijă

Cazul șoferului de microbuz școlar care își ispășește astăzi pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar din Dolj a fost relatat intens de-a lungul anilor. La încarcerarea bărbatului din Dobrun, Olt, s-a ajuns însă după șapte ani, timp în care dosarul a avut un curs sinuos.

Totul a demarat în aprilie 2019, atunci când mama unei copile de 13 ani (fata avea 12 ani la momentul primei fapte, povestindu-le totul părinților câteva luni mai târziu) a anunțat poliția că fiica sa a fost agresată de Mihai Nicolae, șoferul microbuzului cu care elevii merg la școala din localitate. Mama avea să afle că nu se întâmpla pentru prima dată și că fiica sa nu era singura agresată. Bărbatul, care ar fi trebuit să le poarte copilelor de grijă, cel puțin pe perioada transportului de acasă la școală și de la școală acasă, în fapt își satisfăcea anumite plăceri atingându-le pe fete inclusiv în zonele intime și spunându-le vorbe nepotrivite. Printre copii deja se dusese vestea despre ce „apucături” are bărbatul, iar aceștia vorbeau despre el folosind apelativul „Pedo”.

Inițial, Laura Barbu a reușit să convingă și alți părinți să ia atitudine, astfel adunându-se în faza cercetărilor declarațiile mai multor fete. Unele dintre mărturii sunt tulburătoare. Au fost citite de organele de anchetă, însă cele relatate, neputând fi susținute cu probe, nu au fost considerate argumente suficiente pentru a-l acuza, inițial, pe bărbat.

„Nicolae Mihai a ieşit de după tejghea, s-a apropiat de aceasta şi fără să îi spună ceva, a atins-o cu mâinile pe ambii sâni şi în zona intimă, a introdus mâna prin pantalonii scurţi pe care îi purta şi a atins-o în zona intimă. Persoana vătămată a reacţionat doar verbal, deoarece îi crease o stare de temere, spunându-i să o lase în pace, iar acesta i-a răspuns <Stai liniştită, că nu îţi fac nimic!>, după care l-a împins foarte încet şi a părăsit incinta magazinului“ – este un fragment din una dintre ordonanțele de clasare a dosarului, soluție dată pe motiv că „fapta nu există”.

Au fost mai multe astfel de clasări, mai întâi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, ulterior și la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Tot cercetările unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt au condus în cele din urmă la condamnarea definitivă pronunțată în 5 mai 2026 de Curtea de Apel Craiova.

Drumul între primele soluții de neîncepere a urmăririi penale și condamnarea, în cele din urmă, a bărbatului la pedeapsa de 3 ani și 6 luni de pușcărie (cu executare) a fost presărat cu nervi, lacrimi, testări psihologice, ședințe de terapie, umilințe, priviri piezișe aruncate de unii consăteni care ajunseseră să creadă că familia copilei este în fapt cea care îl hărțuiește pe bărbat și nu că șoferul a abuzat de inocența unor copile.

Pe acest drum, declarațiile fetelor care inițial au avut curaj să scrie prin ce au trecut au fost retrase. Astăzi fetele, care între timp au atins vârsta majoratului, se bucură, spune Laura Barbu, de sentință și spun că la acel moment pentru părinții sau bunicii lor a contat mai mult gura lumii, declarațiile fiind retrase din rușine.

„Fetei nu i-a venit să creadă. M-a pus să-i arăt mesajul de la domnul avocat”

Fata care i-a mărturisit mamei totul, de aici pornind reclamația la poliție, ancheta, procesul și în cele din urmă condamnarea în primă instanță urmată de soluția definitivă, este astăzi studentă în primul an la Facultatea de Drept. În cei șapte ani a depus de nenumărate ori mărturie, a fost supusă mai multor evaluări psihologice, a avut nevoie de ședințe de terapie psihologică, a luptat cu o alopecie (pentru care urmează și astăzi anumite tratamente). A avut o lungă perioadă în care nu ieșea din curtea casei decât însoțită, temându-se că bărbatul împotriva căruia a depus plângere s-ar putea răzbuna făcându-i rău.

În anul care a urmat începerii cercetărilor, rezultatele școlare ale fetei au avut de suferit, astfel că dintr-o elevă cu medii generale peste 9,00 a înregistrat la Evaluarea Națională un rezultat mult sub așteptările ei.

Părinții au susținut-o însă constant, mama repetându-i că „adevărul va ieși la iveală, nu ne lasă pe noi Dumnezeu”.

După pronunțarea sentinței, avocatul a fost cel care a dat familiei vestea.

„I-am spus și nu i-a venit să crească. Și m-a pus să-i trimit domnului avocat mesaj să-mi scrie care este soluția, să vadă ea mesajul. Nu-i venea să creadă. Tot repeta – Mami, eu nu mai cred!”, a dezvăluit Laura Barbu, mama fetei, pentru „Adevărul”.

„Cel mai greu și cel mai greu a fost că mi-am luat fata și mi-am dus-o peste tot ca să scoatem adevărul și să vadă lumea întreagă că acest om a făcut atât rău la atâția copii. Am vrut să scoatem adevărul și să nu mai facă și la alți copii ce i-a făcut copilului meu. Au fost foarte multe fete care au spus în declarațiile acelea. Și toți părinții... Nu știu ce spun acum părinții ăștia”, a continuat mama fetei agresate.

Familia din Dobrun nu are o situație financiară de invidiat. Cheltuielile ocazionate de toate procedurile necesare i-au stors în multe momente de ultimele resurse. „Ne-a fost foarte greu să mergem șapte ani de zile prin procurori, prin judecători, avocați. A fost greu, greu, greu, greu, foarte greu. Mă credeți că noi nu am mai făcut nimic în casă, nimic în curte, am continuat numai cu acest demers? Adică toți banii au fost pentru avocat, drumuri, ce a fost nevoie. Nu ne-am gândit niciodată să cerem bani, soțul a estimat 20.000 lei cheltuielile și i s-au cerut dovezi. După atâția ani ce dovezi să mai prezentăm. Ni s-a spus să aducem martori. Păi, cine știe mai bine ca mine și ca tatăl ei unde mi-am dus eu copilul”, a mai spus mama. Inculpatul condamnat are acum de plătit 10.000 lei daune materiale.

Și mai greu de dus a fost, și pentru fată și pentru familie, povara percepției pe care comunitatea o avea. „Lumea ne vedea cu alți ochi, lumea râdea de noi. Noi nu mai eram ca oamenii, noi eram oaia neagră, pentru că am spus adevărul și nu ne credeau. Dar acum merg pe drum cu capul sus. Acum ne felicită, ne spun că bine am făcut”, a completat femeia.

Dacă prima instanță a decis ca victima să primească despăgubiri de 50.000 lei, Curtea de Apel Craiova a mărit valoarea daunelor morale la 100.000 lei. Laura Barbu spune că niciodată nu i-a interesat banii, pentru că nu pot compensa ce a trăit copila în toți acești ani.

„Copilul meu a făcut tratamente la păr. Și în ziua de astăzi ea face tratament la păr. (...) A fost greu, a fost o perioadă grea. Am fost la psihologi, unde a fost nevoie. După primele soluții am crezut că ne fuge pământul de sub picioare, nu ne credea nimeni, inclusiv doamna Mihaela Măceșanu, doamna procuror de la Caracal (n. red. – care a dat soluție de neîncepere a urmăririi penale, deși existau și declarațiile altor fete). Aș vrea să vadă sentința aceasta. (...) Și procurorii care mergeam peste tot și ne luau la trei păzește. Ne-am dus fata peste tot ca să scoatem adevărul. De asta fata nici nu mai credea, nici oamenii din sat nu mai credeau, nu mai știau ce să creadă, după atâtea lucruri întâmplate”, a mai spus mama victimei.