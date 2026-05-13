Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Escaladare în Orientul Mijlociu: Marea Britanie trimite avioane și drone în Strâmtoarea Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Marea Britanie va participa cu forțe aeriene, navale și tehnologii autonome la misiunea internațională de securizare a Strâmtorii Ormuz, a anunțat marți guvernul de la Londra.

Strâmtoarea Ormuz. FOTO Marin Traffic
Contribuția britanică va include drone specializate în detectarea și neutralizarea minelor, avioane de luptă Typhoon și distrugătorul HMS Dragon, aflat deja în drum spre Orientul Mijlociu, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

John Healey, ministrul britanic al Apărării, a prezentat angajamentul Marii Britanii în cadrul unui summit virtual la care au participat reprezentanți din peste 40 de state implicate în operațiune. Oficialul britanic a precizat că misiunea va deveni activă „atunci când condițiile o vor permite” și a descris-o drept „defensivă, independentă și credibilă”.

Ca să poată sprijini acest efort, Londra va aloca un fond de 115 milioane de lire sterline destinat achiziției de drone pentru vânătoarea de mine și sisteme antidrone. Obiectivul este protejarea transportului maritim comercial într-o zonă marcată de tensiuni crescute și reafirmarea angajamentului Marii Britanii față de libertatea de navigație.

Pachetul operațional va include sisteme autonome de identificare și neutralizare a minelor, ambarcațiuni-drone de mare viteză, avioane Typhoon pentru misiuni de patrulare, dar și distrugătorul HMS Dragon.

Marea Britanie are, în prezent, deja peste 1.000 de militari desfășurați în regiune, în cadrul operațiunilor defensive existente, inclusiv echipe antidrone și escadrile de avioane de vânătoare.

Amintim că, în weekend, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertismente dure la adresa statelor din Golf și a Statele Unite ale Americii, în contextul tensiunilor legate de securitatea maritimă din Strâmtoarea Ormuz și al conflictului regional aflat în desfășurare, notează focus.de. 

