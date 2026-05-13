„Al 51-lea stat”. Noi controverse după ce Trump a publicat o hartă modificată a SUA

Președintele american Donald Trump a publicat miercuri, 13 mai, pe rețelele de socializare, o imagine în care Venezuela era acoperită de steagul SUA și însoțită de mesajul „al 51-lea stat”.

În martie, președintele SUA postase un mesaj care sugera această posibilitate: „Se întâmplă lucruri bune în Venezuela în ultima vreme (...) Statul nr. 51, cineva?”, scrie Agerpres.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a negat luni această posibilitate, declarând că „nu a fost niciodată luată în considerare, pentru că dacă e un lucru pe care îl avem noi, venezuelenele și venezuelenii, este că ne iubim procesul de independență, ne iubim eroii și eroinele”.

La patru luni după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către forțele americane, Venezuela traversează o perioadă de tranziție politică și economică profundă.

Potrivit analizelor publicate de The Conversation, noua conducere încearcă să urmeze un model inspirat de China: liberalizare economică limitată, dar fără deschidere politică majoră. Sistemul politic rămâne controlat de Partidul Socialist Unit din Venezuela.

Noua administrație de la Caracas a accelerat reformele economice, deschizând sectoare precum petrolul, mineritul și infrastructura către investiții private și reluând dialogul cu Fondul Monetar Internațional (FMI)

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a descris discuțiile drept „productive”, iar Donald Trump a lăudat-o pe lidera interimară a Venezuelei.

Deși peste 2.200 de persoane au fost eliberate sau au beneficiat de relaxarea restricțiilor judiciare după adoptarea unei legi a amnistiei, peste 400 de deținuți politici rămân în închisoare.

În același timp, autoritățile nu au oferit un calendar clar pentru alegeri prezidențiale, în ciuda presiunilor venite din partea opoziției.

Tot marți, Donald Trump a afirmat că va depune eforturi pentru a asigura eliberarea tuturor prizonierilor politici încă închiși în Venezuela, exprimându-și încrederea în președinta interimară a țării.

Și Canada a fost vizată de o astfel de propunere

Nu este prima dată când Trump vorbește despre transformarea unei țări în al 51-lea stat american. Înainte de a-și începe al doilea mandat, în ianuarie 2025, Trump a sugerat inclusiv ca și Canada să devină parte a SUA.

Ulterior, în mai 2025, președintele SUA ceruse din nou Canadei să devină al 51-lea stat american, la scurt timp după un discurs al regelui Charles al III-lea în care acesta a apărat suveranitatea acestui stat.

„Am spus Canadei, care îşi dorește cu adevărat să facă parte din fabulosul nostru «Dom de Aur», că o va costa 61 de miliarde de dolari dacă rămâne o națiune separată (...) dar că nu o va costa NIMIC dacă devine cel de-al 51-lea stat american”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Ei studiază oferta!”, a adăugat el.

Carney a respins în repetate rânduri propunerile lui Trump de la preluarea mandatului, chiar şi în Biroul Oval, şi a subliniat că țara sa „nu va fi niciodată de vânzare”.