Transelectrica avertizează asupra presiunii din sistemul energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Transelectrica a transmis miercuri, 13 mai, că Sistemul Electroenergetic Național întâmpină, în contextul indisponibilității temporare a celor două unități nucleare de la CNE Cernavodă, un grad ridicat de solicitare operațională.

„În contextul indisponibilității temporare a celor două unități nucleare de la CNE Cernavodă, Sistemul Electroenergetic Național întâmpină un grad ridicat de solicitare operațională, specifică unor astfel de situații excepționale de funcționare”, transmite compania într-un comunicat.

Transelectrica adaugă că specialiștii monitorizează permanent Sistemul Energetic Național și iau toate măsurile necesare pentru menținerea funcționării în siguranță a rețelei electrice și a echilibrului dintre producție și consum.

„În acest moment, Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță, în conformitate cu standardele de operare. Rețeaua electrică de transport a României funcționează interconectat cu sistemele electroenergetice europene, iar această interconectare contribuie semnificativ la creșterea rezilienței și la diminuarea riscului apariției unor perturbări majore în funcționare.”

Sursa citată precizează că, în perioadele cu consum ridicat şi producție internă redusă, utilizarea schimburilor transfrontaliere de energie reprezintă un mecanism normal de funcționare a pieței şi a sistemului energetic european interconectat.

„Transelectrica se află în coordonare permanentă cu producătorii, operatorii de distribuție şi partenerii europeni pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor din România”, subliniază reprezentanții Transelectrica.

România a intrat într-o situație fără precedent în sectorul energetic după oprirea integrală a centralei de la Cernavodă. În lipsa producției nucleare, consumul este acoperit în mare parte din importuri, în timp ce pe piață energia electrică a ajuns la cel mai ridicat preț din Europa.

Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea pe 10 mai, în timp ce Unitatea 2 s-a deconectat automat de la sistem în urmă cu aproximativ o săptămână, ceea ce înseamnă că până la 1 iunie, când este programată resincronizarea acesteia din urmă, România va funcționa fără energie nucleară în sistem.

Sistemul energetic național (SEN) funcționează în prezent fără aportul centralei nucleare de la Centrala Nucleară Cernavodă, după oprirea ambelor reactoare, care însumează în mod normal aproximativ 1.400 MW de producție constantă.