Eurovision 2026. Republica Moldova s-a calificat în finală. Ţările care au trecut de prima semifinală

Emoții și spectacol la Viena, unde a început cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest. Prima semifinală a adus pe scenă 15 concurenți care au luptat pentru un loc în marea finală, în timp ce România își pregătește intrarea în competiție în semifinala de joi.

Zece ţări, printre care și Republica Moldova, s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marţi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, relatează AFP.

Cei 10 candidaţi care s-au calificat în prima semifinală de marţi:

- Grecia: Akylas, "Ferto"

- Finlanda: Linda Lampenius şi Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

- Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"

- Suedia: Felicia, "My System"

- Republica Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"

- Israel: Noam Bettan, "Michelle"

- Serbia: Lavina, "Kraj mene"

- Croaţia: Lelek, "Andromeda"

- Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"

- Polonia: Alicja, "Pray".

Nu s-au calificat:

- Estonia: Vanilla Ninja, "Too Epic to Be True"

- Georgia: Bzikebi, "On Replay"

- Muntenegru: Tamara Zivkovic, "Nova zora"

- Portugalia: Bandidos do Cante, "Rosa"

- San Marino: Senhit, "Superstar".

Eurovision Song Contest 2026 a debutat marți seară la Viena, orașul care găzduiește ediția aniversară cu numărul 70 a celui mai mare concurs muzical televizat din lume. Sub sloganul „United by Music”, competiția reunește anul acesta 35 de țări, iar primele emoții s-au consumat deja la Wiener Stadthalle, unde a început prima semifinală.

În România, festivalul este transmis de TVR 1.

Seara a fost deschisă de reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care a urcat pe scenă cu piesa „Viva, Moldova!”, încercând să obțină unul dintre cele zece locuri disponibile pentru marea finală programată sâmbătă, 16 mai.

În competiție evoluează și două dintre numele cotate cu șanse importante la trofeu: Finlanda și Grecia.

Deși sunt calificate automat în finală, două dintre țările din grupul „Big Five” - Germania și Italia - șu-au prezentat marți seară momentele artistice în fața publicului. Germania a fost reprezentată de Sarah Engels, cu piesa „Fire”, iar Italia de Sal Da Vinci, care interpretează „Per Sempre Sì”.

România intră în concurs joi

România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, când Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră cu piesa „Choke Me”. Artista va urca pe scenă în direct la TVR 1, de la ora 22:00, și va concura pentru un loc în finală alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Alexandra Căpitănescu a atras deja susținerea fanilor Eurovision, fiind văzută de mulți drept una dintre concurentele cu șanse reale de a intra între favoritele ediției.

Organizat de European Broadcasting Union (EBU), Eurovision Song Contest este unul dintre cele mai longevive și urmărite show-uri de televiziune din lume.

Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția, iar de-a lungul timpului pe scena concursului au trecut nume devenite legendare, precum ABBA, Celine Dion, Julio Iglesias sau Johnny Logan.