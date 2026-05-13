Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

UE vrea noi măsuri pentru a limita dependența de rețelele sociale: „Trebuie să întârziem accesul minorilor”

Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru a limita expunerea minorilor la ceea ce numește „designuri adictive” ale platformelor sociale precum TikTok, Meta și X.

TikTok, printre platformele vizate de măsuri. FOTO shutterstock

Președinta executivului european, Ursula von der Leyen, a declarat la Copenhaga că instituția analizează inclusiv introducerea unei vârste minime obligatorii pentru accesul adolescenților la rețelele sociale, potrivit Reuters.

Ursula von der Leyen a atras atenția că efectele nocive asupra tinerilor se amplifică rapid, menționând probleme precum „somn insuficient, depresie, anxietate, automutilare, comportamente adictive, cyberbullying, exploatare, sinucidere”.

Șefa Comisiei Europeane a subliniat că discuția nu ar trebui să fie dacă tinerii pot folosi social media, ci „dacă social media ar trebui să aibă acces la tineri”.

Noile reguli ale UE vor fi incluse în Digital Fairness Act, un pachet legislativ pe care Comisia intenționează să îl prezinte spre finalul anului. Acesta ar urma să interzică practicile manipulative, funcțiile care creează dependență și formele înșelătoare de promovare prin influenceri.

În paralel, un grup de experți pregătește nun set de recomandări privind o eventuală „întârziere” a accesului minorilor la platforme.

„Cred că trebuie să luăm în calcul o întârziere a accesului la social media”, a spus von der Leyen, precizând că un proiect legislativ ar putea fi prezentat în vară.

Președinta Comisiei Europene a insistat și asupra limitării utilizării inteligenței artificiale în rețelele sociale, acuzând platformele că tratează atenția copiilor ca pe o resursă comercială. Ursula von der Leyen a menționat că TikTok este deja vizat pentru „designul adictiv, scroll infinit, autoplay și notificări agresive”, iar Meta este criticată pentru că nu aplică eficient limita de vârstă de 13 ani pe Instagram și Facebook.

Noile măsuri vor completa și întări Digital Services Act, legislația europeană care obligă platformele mari să combată conținutul ilegal și nociv.

În prezent, Comisia Europeană investighează TikTok, X și serviciile Meta pentru posibile încălcări ale regulilor, inclusiv în legătură cu utilizarea sistemului Grok pe X și riscurile asociate imaginilor manipulate.

Într-o altă decizie relevantă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat câștig de cauză autorității de reglementare din Italia într-un litigiu cu Meta, stabilind că platforma trebuie să compenseze editorii pentru fragmentele de articole folosite.

TikTok a depus recent o contestație de ultim moment pentru a evita statutul de „gatekeeper” în legislația europeană, un statut care ar obliga platforma să respecte reguli mult mai stricte.

Amintim că, în 2024, șapte familii din Franța au dat în judecată TikTok, susținând că platforma a contribuit la sinuciderea a doi adolescenți de 15 ani, expunându-i la conținut extrem de dăunător.

Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
