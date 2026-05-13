Donald Trump susține că finalul războiului din Ucraina este „foarte aproape” și nu exclude o vizită în Rusia în acest an

Președintele american Donald Trump a declarat marți că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se apropie de sfârșit, afirmând că Moscova și Kievul ar putea ajunge curând la un acord. Declarațiile liderului de la Casa Albă vin după expirarea armistițiului de trei zile intermediat de SUA, pe care Rusia a refuzat să îl prelungească, reluând atacurile de amploare asupra Ucrainei.

„Sfârșitul războiului din Ucraina, cred cu adevărat că este foarte aproape”, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de plecarea sa într-o vizită oficială în China.

Liderul american a afirmat că are convingerea că Rusia și Ucraina vor ajunge la o înțelegere, fără a oferi însă detalii despre eventualele condiții ale acordului sau despre stadiul negocierilor. Declarațiile sale reiau, în mare măsură, mesajele promovate recent și de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a susținut că războiul se apropie de final.

În același context, Donald Trump a admis că ar putea efectua o vizită în Rusia chiar în cursul acestui an. Întrebat de un jurnalist al agenției ruse de propagandă TASS despre posibilitatea unei deplasări la Moscova, președintele american a răspuns: „Poate. Voi face tot ceea ce este necesar. Acest război se apropie de sfârșit. Credeți sau nu, se apropie”. Trump nu a oferit însă informații privind un eventual calendar sau format al unei astfel de vizite.

Declarațiile vin pe fondul unor noi contacte diplomatice între Washington și Moscova. Consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, anunțase anterior că Rusia se așteaptă în curând la vizita unor reprezentanți speciali ai lui Donald Trump pentru discuții privind dosarul ucrainean.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Steve Witkoff și Jared Kushner ar fi urmat să viziteze mai întâi Kievul, apoi Moscova. Vizita lor în capitala Ucrainei, programată inițial după Paște, a fost amânată de mai multe ori, iar procesul de negociere pare, în prezent, blocat.

Vladimir Putin l-ar fi invitat pe Donald Trump la Moscova încă din timpul întâlnirii pe care cei doi au avut-o vara trecută, la Anchorage.

Zelenski a pus sub semnul întrebării optimismul afișat de Trump

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus sub semnul întrebării optimismul afișat de Trump și Putin. Liderul de la Kiev a declarat că Rusia nu dă niciun semn real că ar intenționa să oprească războiul și a avertizat că Moscova pregătește noi ofensive.

Armistițiul de trei zile, desfășurat între 9 și 11 mai la inițiativa Statelor Unite, a expirat după ce Rusia a respins propunerea Ucrainei de prelungire a încetării focului. Potrivit oficialilor ucraineni, luptele intense au continuat pe aproape întregul front de 1.500 de kilometri, chiar dacă atacurile cu rachete și drone asupra teritoriilor aflate în spatele liniilor frontului s-au redus temporar.

După expirarea armistițiului, atacurile rusești au provocat moartea a cel puțin șase persoane în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a lansat peste 200 de drone într-o singură noapte, vizând infrastructură civilă, blocuri de locuințe, obiective energetice și chiar o grădiniță.

Volodimir Zelenski a condamnat noile bombardamente și a cerut menținerea presiunii internaționale asupra Moscovei, afirmând că atacurile demonstrează lipsa de interes a Kremlinului pentru pace.

În același timp, Donald Trump a negat existența unei înțelegeri cu Vladimir Putin privind cedarea regiunii Donbas către Rusia. Întrebat direct dacă a convenit cu liderul rus ca Donbasul să devină parte a Federației Ruse, președintele american a răspuns scurt: „Nu”.

Trump nu a oferit alte detalii despre eventualele discuții teritoriale sau despre condițiile unui posibil acord de pace.

Statutul regiunii Donbas rămâne unul dintre principalele obstacole în calea unui armistițiu negociat. Rusia cere în mod repetat retragerea Ucrainei din zonele regiunilor Donețk și Lugansk aflate încă sub control ucrainean, în timp ce Kievul respinge orice concesie teritorială și insistă că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.