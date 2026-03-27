Te-a lăsat „pe seen”? Adevărul din spatele ghosting-ului - De ce dispar oamenii fără nicio explicație

Te-a lăsat „pe seen” și apoi a dispărut complet, fără explicații? Deși acest tip de comportament este adesea perceput ca lipsă de respect, studiile arată că unii oameni îl folosesc și ca formă de protecție personală. Cu toate acestea, cercetările recente indică faptul că ghosting-ul îi poate afecta pe cei rămași fără răspuns mai mult decât un refuz spus direct.

Mai exact, o cercetare recentă apărută în revista „Computers in Human Behavior” arată că ghosting-ul îi ține pe oameni blocați emoțional mai mult timp decât o respingere spusă direct. Și nu este vorba doar despre relații propriu-zise, ci și despre conversații sau interacțiuni aflate la început, exact genul de schimburi de replici care au loc frecvent online.

Pe scurt, diferența este simplă: atunci când cineva îți spune clar că nu mai vrea să continue discuția, chiar dacă doare, ai un răspuns. Știi unde te afli și poți merge mai departe. În schimb, ghosting-ul înseamnă că celălalt dispare complet, fără nicio explicație. Nu știi dacă ai spus ceva greșit, dacă s-a întâmplat ceva sau dacă pur și simplu nu mai e interesat/ă.

Totuși, lipsa de răspuns creează confuzie și te face să revii constant la aceeași întrebare: „Ce s-a întâmplat?”. „Tocmai această incertitudine este problema”, spun cercetătorii. Fără un final clar, chiar și o simplă conversație neterminată poate rămâne „deschisă” în mintea unei persoane mai mult decât ar trebui.

Ghosting-ul a devenit tot mai frecvent în mediul online, unde interacțiunile sunt rapide, iar dispariția fără vreun cuvânt este la fel de ușoară.

Experimentul

„Ghosting-ul apare frecvent în discuțiile de zi cu zi despre relațiile moderne și comunicarea digitală. În timp ce mulți îl descriu ca pe o experiență deosebit de dureroasă, alții susțin că a dispărea ar putea fi, de fapt, mai blând decât a respinge explicit pe cineva. Am vrut să testez dacă această intuiție este cu adevărat corectă și să înțeleg mai bine cum reacționează oamenii, din punct de vedere psihologic, la aceste două moduri diferite de a încheia o relație”, a explicat autoarea principală a studiului, Alessia Telari, pentru PsyPost.

Pentru a obține rezultate cât mai exacte, cercetătorii nu i-au întrebat pe participanți ce au simțit în trecut, ci au urmărit reacțiile lor în timp real.

Mai concret, participanții au fost implicați în conversații zilnice, timp de câteva zile, cu un partener de chat. Discuțiile erau obișnuite, despre subiecte banale, tocmai pentru a crea o interacțiune cât mai naturală.

Ce nu știau participanții era că partenerul de conversație nu era o persoană obișnuită, ci un membru al echipei de cercetare, care urma un scenariu prestabilit.

După trei zile de conversații normale, în a patra zi cercetătorii au schimbat brusc situația. O parte dintre participanți au primit un mesaj direct, în care li se spunea clar că interlocutorul nu mai dorește să continue discuția. Ceilalți nu au mai primit nimic. Conversația s-a oprit pur și simplu, fără explicații și fără vreun semn că ar mai continua vreodată.

Ce înseamnă aceste rezultate în viața reală

Efectele s-au văzut imediat în ambele cazuri. Participanții au raportat emoții negative, s-au simțit respinși și au perceput o scădere a apropierii față de persoana cu care vorbiseră în zilele anterioare.

În același timp, stima lor de sine a avut de suferit, chiar dacă interacțiunea fusese una scurtă și aparent banală.

Diferența reală a apărut în zilele următoare. Cei care au fost respinși direct au început să își revină relativ repede. Mesajul, chiar dacă a durut, a pus punct conversației și nu mai exista loc de interpretări.

În schimb, participanții care nu au mai primit niciun răspuns au rămas blocați. Nu pentru că durerea inițială ar fi fost mai mare, ci pentru că nu aveau nicio explicație. Practic, situația a rămas „în aer”.

Unii s-au întrebat dacă au spus ceva greșit. Alții au luat în calcul că poate celălalt nu mai răspunde dintr-un motiv extern. Unii au sperat că discuția va fi reluată. Fără un răspuns clar, fiecare a fost nevoit să își construiască singur explicații - iar acest proces s-a repetat zi de zi.

Cercetătorii spun că exact aici apare problema: în lipsa unei încheieri, mintea nu „închide” situația. Revine constant la ea, caută sens și nu găsește unul stabil.

De aceea, starea negativă persistă mai mult în cazul ghosting-ului decât în cazul unei respingeri directe.

„Interesant a fost să observăm cât de similare au fost reacțiile inițiale la ghosting și la respingere. În ambele cazuri, oamenii s-au simțit imediat răniți, iar nevoile lor psihologice de bază au fost afectate. Cu toate acestea, în zilele următoare, lucrurile au început să difere. Participanții respinși au început să se recupereze mai rapid, iar cei care au primit „ghosting” au rămas mai mult timp blocați în incertitudine”, a mai spus Alessia Telari.

Pentru a vedea dacă acest tipar se menține, cercetătorii au repetat experimentul pe o perioadă mai lungă. Rezultatele au fost aceleași.

Cei respinși direct au avut o reacție puternică la început, dar în zilele următoare intensitatea emoțiilor a început să scadă. Cu fiecare zi, situația devenea mai clară și mai ușor de acceptat.

În schimb, în cazul celor care nu au mai primit niciun răspuns, lucrurile au evoluat diferit. Starea negativă nu s-a diminuat, ci s-a prelungit.

De exemplu, dorința de a se retrage și de a evita alte interacțiuni nu a apărut imediat, ci a crescut de la o zi la alta. În același timp, modul în care îi percepeau pe cei care au dispărut s-a schimbat treptat în rău.

„Deși ambele experiențe sunt dureroase, ghosting-ul tinde să fie mai dificil din punct de vedere psihologic decât respingerea explicită. Când cineva dispare fără explicație, incertitudinea îi poate face pe oameni să rămână blocați, întrebându-se ce s-a întâmplat: dacă cealaltă persoană este bine, dacă au greșit cu ceva sau dacă relația ar putea continua. Această lipsă de încheiere pare să prelungească suferința și să îngreuneze procesul de a merge mai departe. În schimb, deși respingerea doare, claritatea mesajului îi ajută pe oameni să proceseze situația și să se recupereze mai repede”, lămurește Alessia Telari.

Cercetătorii atrag atenția că studiul a fost realizat în condiții controlate, pe un eșantion limitat de tineri adulți. Relațiile din viața reală pot fi mai complexe, iar reacțiile pot varia în funcție de context.

Totuși, concluzia studiului rămâne relevantă: evitarea unei conversații dificile nu face lucrurile mai ușoare pentru celălalt. Din contră, îi poate prelungi suferința.

De ce aleg unii oameni să dispară fără explicații

Alte cercetări arată că ghosting-ul nu este întotdeauna un gest de indiferență, ci uneori o alegere legată de contextul în care are loc interacțiunea.

Potrivit studiilor analizate de cercetătoarea Leah LeFebvre, fenomenul este strâns legat de modul în care funcționează relațiile în mediul online. Platformele de dating și rețelele sociale fac mai ușoară conectarea cu persoane din afara cercului apropiat, dar reduc și sentimentul de responsabilitate față de celălalt.

În acest context, întreruperea bruscă a comunicării apare frecvent ca o soluție rapidă.

Ea arată că, în multe cazuri, cei care aleg să nu mai răspundă o fac din motive practice: pentru a evita o conversație incomodă, pentru că nu mai sunt interesați sau pentru că nu vor să investească mai mult timp într-o interacțiune care nu duce nicăieri.

Există însă și situații în care decizia ține de protecția personală sau de sănătatea emoțională.

În același timp, persoana care rămâne fără răspuns încearcă, de cele mai multe ori, să înțeleagă singură ce s-a întâmplat. Apar întrebări legate de compatibilitate, interes sau propriul comportament, iar lipsa unui răspuns clar poate duce la scenarii repetate și interpretări negative.

Specialiștii atrag atenția că ghosting-ul a devenit atât de frecvent încât normalizarea lui poate ajuta la reducerea sentimentelor de vinovăție sau rușine. În multe cazuri, dispariția celuilalt are mai puțin de-a face cu persoana afectată și mai mult cu contextul sau decizia celui care a ales să întrerupă comunicarea.