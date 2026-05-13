Românii plătesc prețuri foarte diferite la apă, în funcție de județ. Unde este cea mai scumpă apă din țară

Tarifele pentru alimentarea cu apă și canalizare continuă să difere considerabil de la un județ la altul, arată cele mai recente date ale Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la 1 mai 2026.

Analiza listei operatorilor regionali scoate în evidență discrepanțe de peste 100% între zonele cele mai scumpe și cele mai ieftine, potrivit News.ro.

Județele cu cele mai mari tarife

Cele mai ridicate costuri cumulate pentru apă potabilă și canalizare–epurare (fără TVA) sunt înregistrate în:

Vaslui – 21,49 lei/mc (12,32 lei/mc apă + 9,17 lei/mc canalizare)

Iași – 21,17 lei/mc

Neamț – 20,72 lei/mc

Mediaș – 20,31 lei/mc

Târgoviște – 20,24 lei/mc

Turda – 20,03 lei/mc

Operatorii din aceste județe justifică nivelul tarifelor prin costuri ridicate de captare, tratare și transport, dar și prin investiții ample în infrastructură.

Unde se înregistrează cele mai mici tarife

La polul opus se află:

Prahova – 10,02 lei/mc

București – 10,43 lei/mc

Ilfov – 10,48 lei/mc

Timiș – 11,36 lei/mc

Miercurea Ciuc – 11,43 lei/mc

Sibiu – 12,10 lei/mc

Bihor – 12,21 lei/mc

De ce tarifele diferă atât de mult

ANRSC și operatorii regionali indică mai mulți factori care influențează tarifele: costurile de captare și tratare, investițiile în infrastructură, lungimea și starea rețelelor, consumul de energie al pompelor și stațiilor de epurare și gradul de accesare a fondurilor europene

În unele județe, ajustările tarifare din ultimul an au depășit 15%, pe fondul creșterii costurilor operaționale și al proiectelor de modernizare.