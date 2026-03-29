Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cele 10 minute pe zi care pot schimba o familie: „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care se întorc“

0
0
Publicat:

Mulți părinți petrec ore întregi lângă copiii lor - la masă, în mașină, în aceeași camerăși totuși copilul se simte singur. Nu pentru că părinții nu îl iubesc, ci pentru că prezența fizică și prezența reală sunt două lucruri diferite.

familie
Sursă foto: Shutterstock

Părinții ajung de obicei la psiholog prea târziu. Nu pentru că nu le pasă de copiii lor, ci pentru că au încercat îndelung să ducă singuri tensiunea din familie - au explicat, au corectat, au pus limite, au încercat tot ce știau. Până atunci, copilul s-a retras din ce în ce mai mult: mai mult timp petrecut în online, nopți nedormite, conflicte tot mai frecvente, o distanță care s-a instalat treptat. Cifrele confirmă această realitate cu o precizie neliniștitoare: aproape jumătate dintre adolescenții din România se confruntă cu simptome de anxietate, unul din cinci prezintă simptome de depresie, iar unul din patru trece prin dificultăți mintale și emoționale moderate sau severe. În în spatele acestor cifre nu se află, de regulă, crize bruște, ci ani de semne mici ignorate, de emoții fără spațiu, de conflicte închise în grabă.

„Sănătatea emoțională nu începe în momentul în care apare o problemă“, spune într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ Ana Mărgărita, consilier parental. „Începe din primele relații ale copilului, din felul în care este văzut, ascultat și liniștit atunci când îi este greu“. Ana Mărgărita lucrează cu familii din comunități mici, acolo unde părinții duc singuri anxietatea și oboseala, fără spații reale de dialog cu specialiști, iar întrebările rămân adesea în familie sau migrează pe internet. Ea vorbește despre lucruri atât de obișnuite încât trec neobservate: cum răspundem la plânsul copilului, dacă revenim după ce am ridicat vocea, dacă există în casă loc pentru o întrebare dificilă. Relația nu se construiește din gesturi mari, spune ea, ci din acumularea acestor momente mici, repetate zi de zi.

Ana Mărgărita este și inițiatoarea seriei de dialoguri pentru părinți „De la rădăcini la aripi“, a cărei primă ediție va avea loc pe 2 aprilie, la Curtea de Argeș. În multe comunități din afara marilor centre urbane, părinții se confruntă cu aceleași provocări: anxietate, dificultăți de relaționare, consum excesiv de ecrane, comportamente de risc, dar fără acces la specialiști sau contexte de dialog. Prevenția emoțională rămâne invizibilă, iar sprijinul apare adesea doar în situații-limită. Evenimentul propune o schimbare de paradigmă: intervenția timpurie, construită în relația părinte-copil, ca formă de protecție pe termen lung. Temele abordate includ atașamentul și nevoile emoționale ale copiilor, reglarea emoțională și limitele, relația cu mediul digital și prevenția adicțiilor. Formatul este unul de dialog deschis, care încurajează participarea activă a publicului, nu transmiterea de soluții standardizate.

Weekend Adevărul“: Mulți părinți spun: „Copilul meu nu are nicio problemă“. În ce moment ar trebui, de fapt, să înceapă părinții să fie atenți la sănătatea emoțională a copiilor?

Ana Mărgărita: Sănătatea emoțională nu începe în momentul în care apare o problemă. Ea începe din primele relații ale copilului, din felul în care este văzut, ascultat și liniștit atunci când îi este greu. De multe ori ajungem să vorbim despre sănătate emoțională abia când apar simptome vizibile: anxietate, retragere, agresivitate sau dificultăți la școală. În realitate, prevenția începe mult mai devreme, în lucrurile simple din viața de zi cu zi: cum răspundem la plânsul copilului, cum închidem un conflict, dacă există spațiu pentru emoții și întrebări în familie. Un copil nu trebuie „să aibă o problemă“ pentru ca părintele să fie atent la sănătatea lui emoțională. Întrebarea importantă este dacă se simte suficient de în siguranță încât să vină spre noi atunci când îi este greu.

Care sunt primele semne că un copil are nevoie de mai mult sprijin emoțional acasă, chiar dacă la școală pare că totul e în regulă?

Mulți copii reușesc să funcționeze bine la școală și, în același timp, să ducă multă tensiune în interior. De aceea semnalele apar adesea acasă. Pot fi lucruri subtile: iritabilitate frecventă, izbucniri aparent disproporționate, retragere, dificultăți de somn, refuzul conversațiilor sau o nevoie constantă de ecrane ca formă de refugiu. Uneori copilul devine foarte perfecționist sau foarte autocritic. Alteori apar schimbări în comportamentul alimentar, în relațiile cu prietenii sau în interesul pentru școală. Aceste comportamente nu sunt neapărat probleme de disciplină. De multe ori sunt felul în care copilul spune că îi este greu și nu știe încă cum să exprime asta.

Ce greșeli fac părinții cel mai des fără să-și dea seama atunci când încearcă să-și ajute copilul?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este graba de a corecta comportamentul înainte de a înțelege emoția din spate. Când copilul este supărat sau copleșit, instinctul adultului este să explice, să dea soluții sau să pună imediat limite. Problema este că, în acel moment, copilul nu mai poate procesa explicații. Sistemul lui nervos este deja în alertă. De aceea primul pas nu este corectarea, ci conectarea. Când copilul se liniștește și se simte în siguranță, abia atunci poate învăța ceva din acel moment. Mulți părinți încearcă să repare comportamentul. Dar copiii au nevoie, mai întâi, să fie înțeleși.

Cât durează, de fapt, să treci peste o despărțire. Psiholog: După 4 ani, majoritatea oamenilor sunt abia la jumătatea drumului

Momente mici, relație de durată

Există lucruri aparent „mărunte“ pe care părinții le ignoră, dar care pot afecta relația pe care o au cu copilul pe termen lung?

Da. De fapt, relația se construiește exact din aceste lucruri aparent mărunte. Felul în care închidem un conflict. Dacă revenim sau nu după ce am ridicat vocea. Dacă există momente în care suntem cu adevărat prezenți sau dacă interacțiunile noastre cu copilul sunt aproape exclusiv despre reguli, teme și corectare. Uneori contează mai mult dacă ne întoarcem după un moment dificil și spunem „îmi pare rău“ decât dacă am reușit să evităm complet conflictul. Relația nu se construiește din gesturi mari, ci din acumularea acestor momente mici. Copiii nu țin minte discursuri perfecte, dar simt foarte clar dacă adultul rămâne disponibil atunci când lucrurile devin dificile.

Dacă un părinte ar vrea să înceapă chiar de mâine să construiască o relație mai bună cu copilul său, care ar fi primul lucru pe care îl poate face?

Să creeze un moment scurt de prezență reală în fiecare zi. Nu ceva complicat. Zece minute în care telefonul este lăsat deoparte și atenția este doar asupra copilului. Fără corectare, fără grabă, fără evaluare. Copiii simt imediat diferența dintre a fi lângă ei și a fi cu adevărat cu ei. Iar aceste momente mici, repetate în timp, devin fundația relației.

Ce le-ați spune părinților care cred că este deja prea târziu să repare lucrurile în relația cu copilul lor?

În relația părinte-copil este foarte rar „prea târziu“. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți. Au nevoie de părinți care se întorc. Reparația, chiar și târzie, contează enorm. Uneori, o conversație sinceră sau o recunoaștere simplă – „îmi pare rău, n-am fost acolo cum aș fi vrut“ – poate redeschide relația. Legătura nu se repară prin perfecțiune, ci prin revenire.

„A cere sprijin este un semn de responsabilitate“

Din experiența dumneavoastră, când ajung părinții să ceară ajutor și ce s-a întâmplat deja până atunci în familie?

În cele mai multe cazuri, părinții ajung să ceară ajutor destul de târziu. Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că încearcă mult timp să gestioneze singuri situațiile din familie. Uneori ajung în momentul în care tensiunea a devenit vizibilă: conflictele sunt frecvente, copilul reacționează intens sau relația pare blocată. Alteori, lucrurile sunt mai greu de observat, pentru că nu apar sub formă de criză, ci de retragere. Copilul începe să se izoleze, petrece tot mai mult timp în online, apar dificultăți de somn, schimbări în comportamentul alimentar, scăderea interesului pentru școală sau rezultate academice tot mai slabe. În unele situații apar și comportamente de risc, consum problematic de ecrane sau alte forme de dependență, episoade de violență sau tulburări de comportament. Până în acel moment, părinții au încercat adesea multe lucruri pe cont propriu și ajung la ajutor specializat când simt că relația cu copilul lor începe să se fragilizeze. În orașele mici, acest moment vine și mai târziu, pentru că există foarte puține spații de sprijin pentru părinți. Întrebările rămân adesea în familie sau ajung pe internet, nu într-un dialog real cu specialiști.

Astenia de primăvară: mit sau realitate? Psiholog, despre oboseala care apare când natura revine la viață

De ce le este uneori greu părinților să ceară ajutor sau să vorbească despre dificultățile din familie?

Pentru că parentingul este unul dintre rolurile în care presiunea de a „face bine“ este foarte mare. Mulți părinți simt că, dacă cer ajutor, înseamnă că au greșit sau că nu sunt suficient de buni. În realitate, a cere sprijin este un semn de responsabilitate. Există și teama de judecată. În comunitățile mici, oamenii se cunosc între ei, iar vulnerabilitatea devine mai dificilă. De aceea este nevoie de spații sigure în care aceste conversații să poată exista fără rușine.

Ritmul domol dintr-o comunitate mică

Ce v-a surprins, până acum, cel mai mult la nevoile părinților din comunitățile cu care lucrați?

M-a surprins cât de singuri se simt mulți părinți. Există multă grijă și multă dorință de a face bine, dar foarte puține spații în care aceste întrebări pot fi discutate deschis. În special în orașele mici, părinții duc singuri anxietatea, oboseala și incertitudinea legată de relația cu copiii. De multe ori, simplul fapt că pot vorbi cu alți părinți sau cu specialiști schimbă perspectiva. Își dau seama că nu sunt singuri și că dificultățile pe care le trăiesc sunt, de fapt, foarte comune.

Ce schimbări vedeți la părinții care participă la grupurile de sprijin sau la dialogurile „De la rădăcini la aripi“? Ce poate face un grup de sprijin pentru părinți?

Schimbările nu sunt spectaculoase, dar sunt foarte profunde. Părinții încep să încetinească. Devin mai atenți la tonul lor, la felul în care închid conflictele și la momentele de reconectare cu copilul. Un grup de sprijin nu oferă rețete rapide. Oferă ceva mult mai important: context și normalizare. Părinții descoperă că nu sunt singurii care trec prin dificultăți și că multe dintre întrebările lor sunt comune. Când apare acest sentiment de comunitate, presiunea scade. Iar când presiunea scade, părinții devin mai disponibili pentru relația cu copiii lor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Mișcarea de protest ”No kings”. Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în SUA, dar și în Europa, împotriva lui Donald Trump
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Cum ar reacționa România în cazul unui atac cu rachete? Radu Miruță: „Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”
mediafax.ro
image
Ce a pățit Paula Badosa după ce a ieșit din top 100 WTA. Puțini se așteptau la asta
fanatik.ro
image
Germania dezvoltă un motor care folosește aerul din atmosferă drept combustibil, validat de ESA. Cum funcționează
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Cum au găsit niște români din Cluj ”sfântul Graal” din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Vești proaste despre ajutorul de înmormântare la pensie. Ce bani se dau? Cine poate beneficia de el?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Transport public gratuit vinerea în București. Ce prevede propunerea
playtech.ro
image
Ce face fiica lui Marius Lăcătuș, în Istanbul. Meseria cu care se mândrește Dominique
fanatik.ro
image
Zimbrii revin în România, iar rezultatele surprind chiar și cercetătorii. Vegetația a crescut cu 30%
ziare.com
image
UEFA i-a spus "NU" României, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital! FRF a luat decizia finală
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Fiica lui Brigitte Pastramă, de nerecunoscut după operațiile estetice. Cum arată în 2026
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Caz rar în sistemul public. Șefa TVR spune că are salariul prea mare și explică de ce nu îl poate reduce
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Nouă locuri sfinte care au schimbat istoria lumii. De la muntele lui Moise la stâncile misterioase din Anglia
Calatorie cu trenul, foto Shutterstock jpg
Spiritualitate
Video De ce nu mai știm să iubim: rana ascunsă care ne schimbă toate relațiile
Dragobete - cuplu - dragoste - iubire FOTO Shutterstock
Spiritualitate
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
tata pixabay jpg
Sport și Nutriție
Te-a lăsat „pe seen”? Adevărul din spatele ghosting-ului - De ce dispar oamenii fără nicio explicație
Discuție pe chat în WhatsApp FOTO Shutterstock jpg
Relații
Cum ajungi să te îndrăgostești pe internet de cineva care nu știe că exiști
online laptop pixabay jpg
Relații
Ce se întâmplă cu omenirea? Gregg Braden vorbește despre o schimbare care nu a mai avut loc de 5.000 de ani
Femeie obosită FOTO Shutterstock
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Sărbători în aprilie 2026. Calendar ortodox complet, cu zile libere și zile de post în preajma Paștelui
Manastirea prislop Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Societate 22:55
Ministrul Apărării nu crede că România ar putea fi atacată de Iran. Radu Miruță: „Nu este intenție de a irita NATO”
Radu Miruţă foto Facebook Radu Miruţă jpg
Politică 22:47
Video Descoperire neașteptată într-un aeroport din Australia: un oposum real, confundat cu jucăriile de pluș într-un magazin de suveniruri
FOTO: Captură Video / X
Magazin 21:58
Jaf în nordul Italiei: hoții au furat trei tablouri celebre de Renoir, Cézanne şi Matisse în mai puţin de trei minute
tablouri furate foto ilrestodelcarlino jpg
Europa 21:53
Mircea Lucescu a dezvăluit de ce i s-a tăiat suflarea în cantonament. „Am simțit că nu mai pot respira"
mircea lucescu inquam min 1 2000x1334 jpeg
Sport 21:48
Horoscop luni, 30 martie. O zodie are de luat decizii importante, iar alta are parte de oferte tentante
horoscop 13 19 iunie webp
Horoscop 21:34
Radu Drăgușin a rămas iar fără antrenor. Mandat-blitz al lui Igor Tudor pe banca lui Tottenham. Cine vine să scape echipa de retrogradare
igor tudor fb tottenham jpg
Sport 21:30
Se conturează un nou șoc petrolier. Următoarele săptămâni de război vor fi decisive pentru economie
steaguri iran sua jpg
În lume 21:29
Mister total în jurul lui Mojtaba Khamenei, în timp ce presa iraniană anunţă că acesta a transmis un nou mesaj
Mojtaba Khamenei în 2019 foto profimedia jpg
În lume 21:23
A păcălit un pensionar timp de 11 ani și i-a luat 1,5 milioane de lei. Decizia instanței
batran
Cluj-Napoca 21:15
Alertă în Mureș: Două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut din curtea casei. Poliția efectuează căutări de amploare
image png
Târgu-Mureş 20:54