Cele 10 minute pe zi care pot schimba o familie: „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care se întorc“

Mulți părinți petrec ore întregi lângă copiii lor - la masă, în mașină, în aceeași cameră - și totuși copilul se simte singur. Nu pentru că părinții nu îl iubesc, ci pentru că prezența fizică și prezența reală sunt două lucruri diferite.

Părinții ajung de obicei la psiholog prea târziu. Nu pentru că nu le pasă de copiii lor, ci pentru că au încercat îndelung să ducă singuri tensiunea din familie - au explicat, au corectat, au pus limite, au încercat tot ce știau. Până atunci, copilul s-a retras din ce în ce mai mult: mai mult timp petrecut în online, nopți nedormite, conflicte tot mai frecvente, o distanță care s-a instalat treptat. Cifrele confirmă această realitate cu o precizie neliniștitoare: aproape jumătate dintre adolescenții din România se confruntă cu simptome de anxietate, unul din cinci prezintă simptome de depresie, iar unul din patru trece prin dificultăți mintale și emoționale moderate sau severe. În în spatele acestor cifre nu se află, de regulă, crize bruște, ci ani de semne mici ignorate, de emoții fără spațiu, de conflicte închise în grabă.

„Sănătatea emoțională nu începe în momentul în care apare o problemă“, spune într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ Ana Mărgărita, consilier parental. „Începe din primele relații ale copilului, din felul în care este văzut, ascultat și liniștit atunci când îi este greu“. Ana Mărgărita lucrează cu familii din comunități mici, acolo unde părinții duc singuri anxietatea și oboseala, fără spații reale de dialog cu specialiști, iar întrebările rămân adesea în familie sau migrează pe internet. Ea vorbește despre lucruri atât de obișnuite încât trec neobservate: cum răspundem la plânsul copilului, dacă revenim după ce am ridicat vocea, dacă există în casă loc pentru o întrebare dificilă. Relația nu se construiește din gesturi mari, spune ea, ci din acumularea acestor momente mici, repetate zi de zi.

Ana Mărgărita este și inițiatoarea seriei de dialoguri pentru părinți „De la rădăcini la aripi“, a cărei primă ediție va avea loc pe 2 aprilie, la Curtea de Argeș. În multe comunități din afara marilor centre urbane, părinții se confruntă cu aceleași provocări: anxietate, dificultăți de relaționare, consum excesiv de ecrane, comportamente de risc, dar fără acces la specialiști sau contexte de dialog. Prevenția emoțională rămâne invizibilă, iar sprijinul apare adesea doar în situații-limită. Evenimentul propune o schimbare de paradigmă: intervenția timpurie, construită în relația părinte-copil, ca formă de protecție pe termen lung. Temele abordate includ atașamentul și nevoile emoționale ale copiilor, reglarea emoțională și limitele, relația cu mediul digital și prevenția adicțiilor. Formatul este unul de dialog deschis, care încurajează participarea activă a publicului, nu transmiterea de soluții standardizate.

„Weekend Adevărul“: Mulți părinți spun: „Copilul meu nu are nicio problemă“. În ce moment ar trebui, de fapt, să înceapă părinții să fie atenți la sănătatea emoțională a copiilor?

Ana Mărgărita: Sănătatea emoțională nu începe în momentul în care apare o problemă. Ea începe din primele relații ale copilului, din felul în care este văzut, ascultat și liniștit atunci când îi este greu. De multe ori ajungem să vorbim despre sănătate emoțională abia când apar simptome vizibile: anxietate, retragere, agresivitate sau dificultăți la școală. În realitate, prevenția începe mult mai devreme, în lucrurile simple din viața de zi cu zi: cum răspundem la plânsul copilului, cum închidem un conflict, dacă există spațiu pentru emoții și întrebări în familie. Un copil nu trebuie „să aibă o problemă“ pentru ca părintele să fie atent la sănătatea lui emoțională. Întrebarea importantă este dacă se simte suficient de în siguranță încât să vină spre noi atunci când îi este greu.

Care sunt primele semne că un copil are nevoie de mai mult sprijin emoțional acasă, chiar dacă la școală pare că totul e în regulă?

Mulți copii reușesc să funcționeze bine la școală și, în același timp, să ducă multă tensiune în interior. De aceea semnalele apar adesea acasă. Pot fi lucruri subtile: iritabilitate frecventă, izbucniri aparent disproporționate, retragere, dificultăți de somn, refuzul conversațiilor sau o nevoie constantă de ecrane ca formă de refugiu. Uneori copilul devine foarte perfecționist sau foarte autocritic. Alteori apar schimbări în comportamentul alimentar, în relațiile cu prietenii sau în interesul pentru școală. Aceste comportamente nu sunt neapărat probleme de disciplină. De multe ori sunt felul în care copilul spune că îi este greu și nu știe încă cum să exprime asta.

Ce greșeli fac părinții cel mai des fără să-și dea seama atunci când încearcă să-și ajute copilul?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este graba de a corecta comportamentul înainte de a înțelege emoția din spate. Când copilul este supărat sau copleșit, instinctul adultului este să explice, să dea soluții sau să pună imediat limite. Problema este că, în acel moment, copilul nu mai poate procesa explicații. Sistemul lui nervos este deja în alertă. De aceea primul pas nu este corectarea, ci conectarea. Când copilul se liniștește și se simte în siguranță, abia atunci poate învăța ceva din acel moment. Mulți părinți încearcă să repare comportamentul. Dar copiii au nevoie, mai întâi, să fie înțeleși.

Momente mici, relație de durată

Există lucruri aparent „mărunte“ pe care părinții le ignoră, dar care pot afecta relația pe care o au cu copilul pe termen lung?

Da. De fapt, relația se construiește exact din aceste lucruri aparent mărunte. Felul în care închidem un conflict. Dacă revenim sau nu după ce am ridicat vocea. Dacă există momente în care suntem cu adevărat prezenți sau dacă interacțiunile noastre cu copilul sunt aproape exclusiv despre reguli, teme și corectare. Uneori contează mai mult dacă ne întoarcem după un moment dificil și spunem „îmi pare rău“ decât dacă am reușit să evităm complet conflictul. Relația nu se construiește din gesturi mari, ci din acumularea acestor momente mici. Copiii nu țin minte discursuri perfecte, dar simt foarte clar dacă adultul rămâne disponibil atunci când lucrurile devin dificile.

Dacă un părinte ar vrea să înceapă chiar de mâine să construiască o relație mai bună cu copilul său, care ar fi primul lucru pe care îl poate face?

Să creeze un moment scurt de prezență reală în fiecare zi. Nu ceva complicat. Zece minute în care telefonul este lăsat deoparte și atenția este doar asupra copilului. Fără corectare, fără grabă, fără evaluare. Copiii simt imediat diferența dintre a fi lângă ei și a fi cu adevărat cu ei. Iar aceste momente mici, repetate în timp, devin fundația relației.

Ce le-ați spune părinților care cred că este deja prea târziu să repare lucrurile în relația cu copilul lor?

În relația părinte-copil este foarte rar „prea târziu“. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți. Au nevoie de părinți care se întorc. Reparația, chiar și târzie, contează enorm. Uneori, o conversație sinceră sau o recunoaștere simplă – „îmi pare rău, n-am fost acolo cum aș fi vrut“ – poate redeschide relația. Legătura nu se repară prin perfecțiune, ci prin revenire.

„A cere sprijin este un semn de responsabilitate“

Din experiența dumneavoastră, când ajung părinții să ceară ajutor și ce s-a întâmplat deja până atunci în familie?

În cele mai multe cazuri, părinții ajung să ceară ajutor destul de târziu. Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că încearcă mult timp să gestioneze singuri situațiile din familie. Uneori ajung în momentul în care tensiunea a devenit vizibilă: conflictele sunt frecvente, copilul reacționează intens sau relația pare blocată. Alteori, lucrurile sunt mai greu de observat, pentru că nu apar sub formă de criză, ci de retragere. Copilul începe să se izoleze, petrece tot mai mult timp în online, apar dificultăți de somn, schimbări în comportamentul alimentar, scăderea interesului pentru școală sau rezultate academice tot mai slabe. În unele situații apar și comportamente de risc, consum problematic de ecrane sau alte forme de dependență, episoade de violență sau tulburări de comportament. Până în acel moment, părinții au încercat adesea multe lucruri pe cont propriu și ajung la ajutor specializat când simt că relația cu copilul lor începe să se fragilizeze. În orașele mici, acest moment vine și mai târziu, pentru că există foarte puține spații de sprijin pentru părinți. Întrebările rămân adesea în familie sau ajung pe internet, nu într-un dialog real cu specialiști.

De ce le este uneori greu părinților să ceară ajutor sau să vorbească despre dificultățile din familie?

Pentru că parentingul este unul dintre rolurile în care presiunea de a „face bine“ este foarte mare. Mulți părinți simt că, dacă cer ajutor, înseamnă că au greșit sau că nu sunt suficient de buni. În realitate, a cere sprijin este un semn de responsabilitate. Există și teama de judecată. În comunitățile mici, oamenii se cunosc între ei, iar vulnerabilitatea devine mai dificilă. De aceea este nevoie de spații sigure în care aceste conversații să poată exista fără rușine.

Ritmul domol dintr-o comunitate mică

Ce v-a surprins, până acum, cel mai mult la nevoile părinților din comunitățile cu care lucrați?

M-a surprins cât de singuri se simt mulți părinți. Există multă grijă și multă dorință de a face bine, dar foarte puține spații în care aceste întrebări pot fi discutate deschis. În special în orașele mici, părinții duc singuri anxietatea, oboseala și incertitudinea legată de relația cu copiii. De multe ori, simplul fapt că pot vorbi cu alți părinți sau cu specialiști schimbă perspectiva. Își dau seama că nu sunt singuri și că dificultățile pe care le trăiesc sunt, de fapt, foarte comune.

Ce schimbări vedeți la părinții care participă la grupurile de sprijin sau la dialogurile „De la rădăcini la aripi“? Ce poate face un grup de sprijin pentru părinți?

Schimbările nu sunt spectaculoase, dar sunt foarte profunde. Părinții încep să încetinească. Devin mai atenți la tonul lor, la felul în care închid conflictele și la momentele de reconectare cu copilul. Un grup de sprijin nu oferă rețete rapide. Oferă ceva mult mai important: context și normalizare. Părinții descoperă că nu sunt singurii care trec prin dificultăți și că multe dintre întrebările lor sunt comune. Când apare acest sentiment de comunitate, presiunea scade. Iar când presiunea scade, părinții devin mai disponibili pentru relația cu copiii lor.