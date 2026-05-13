Miercuri, 13 Mai 2026
Întâlnire între BNS și AUR la Senat: despre ce vor discuta reprezentanții sindicali și suveraniștii

Blocul Național Sindical (BNS) participă miercuri, 13 mai, la ora 10:00, la întâlnirea de lucru organizată la Senat de către AUR. La reuniune au fost invitate și cele cinci confederații sindicale.

FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
„La reuniune au fost invitate cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național — CNSLR Frăția, BNS, CNS Cartel ALFA, CSDR și CNS Meridian — obiectivul declarat al întâlnirii fiind realizarea unui schimb de opinii privind situația angajaților din sectorul public și privat, provocările din piața muncii, precum și identificarea unor soluții pentru problemele economice și sociale actuale”, transmite BNS într-un comunicat.

Din delegația BNS vor face parte Mircea Burlacu, vicepreședinte BNS și Cosmin Andreica, lider Sindicat Europol, sindicat afiliat BNS. 

Discuțiile, adaugă BNS, vor viza teme de interes major pentru lucrători, inclusiv protejarea drepturilor salariale, dialogul social, condițiile de muncă, impactul măsurilor economice asupra angajaților și necesitatea unor politici publice construite în consultare cu partenerii sociali.

„Blocul Național Sindical consideră că dialogul dintre organizațiile sindicale și actorii politici este necesar într-un context economic și social complex, în care deciziile publice au un impact direct asupra nivelului de trai și asupra stabilității locurilor de muncă.

Blocul Național Sindical reafirmă disponibilitatea de a susține, în toate cadrele instituționale de dialog, interesele lucrătorilor pe care îi reprezintă”, se arată într-un comunicat BNS.

Luna trecută, BNS a transmis o scrisoare deschisă către președintele României și liderii partidelor parlamentare, avertizând asupra unei „vulnerabilități economice și sociale”.

Sindicaliștii susțineau că România se confruntă simultan cu mai multe crize: economică, financiară, energetică și politică, situație care riscă să afecteze grav stabilitatea macroeconomică și nivelul de trai al populației.

Sindicaliștii atrăgeau atenția că estimările Fondul Monetar Internațional indică o încetinire puternică a creșterii economice, până la 0,7% în 2026, față de 1,4% cât era prognoza anterioară.

În plan intern, România înregistrează:

- cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană

- cea mai ridicată rată a inflației (9,9% în martie 2026, potrivit Institutul Național de Statistică)

- scăderea puterii de cumpărare a salariului mediu cu aproape 7% într-un an

„Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria „junk”, în condițiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, se menționează în comunicat.

