Concert Metallica miercuri seară pe Arena Națională: programul accesului pe stadion, restricții de circulație și obiecte interzise

Metallica va cânta miercuri seară, 13 mai, la București, pe Arena Națională, aceasta fiind a cincea vizită a legendarei trupe de heavy metal americane în România. Biletele pentru concert sunt sold-out.

Trupele care vor cânta în deschidere sunt Gojira şi Knocked Loose.

În 2019, Metallica a concertat la Bucureşti, parte din „World Wired Tour”, şi a donat 250.000 de euro, bani obţinuţi din vânzarea biletelor, Asociaţiei Dăruieşte Viaţă pentru construirea primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România.

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în faţa a aproximativ patru milioane de fani.

Programul concertului și regulile de acces pe Arena Națională

Accesul se va face în jurul orei 16.00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepţia posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat.

Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18.00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19.00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20.30.

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziţionate de pe: Metallica.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro şi iaBilet.ro. Accesul nu va fi permis cu bilete achiziţionate din alte surse.

Harta de acces de pe bilet indică zona prin care veţi face accesul în zona stadionului, precum şi poziţionarea sectorului. Accesul se va face prin:

Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)

Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)

Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziţionarea unui bilet la preţ întreg pentru aceştia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoţi maximum 4 minori. Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic şi se face doar pe răspunderea părinţilor.

Obiecte interzise la concert

În zona de concert a fi interzis cu băuturi și alimente din exterior, obiecte din sticlă, spray-uri, lasere, arme sau obiecte contondente, laptopuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri mari, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, camere video, trotinete, biciclete ori skateboarduri.

Spectatorii vor putea intra cu sticle reutilizabile goale de maximum 750 ml, aparate foto compacte, brichete și medicamente însoțite de documente medicale, inclusiv insulină și spray-uri pentru astm.

Restricții de circulație

De asemenea, șase linii de transport în comun vor fi deviate temporar miercuri, iar cinci linii vor avea un program de funcţionare prelungit, în ziua concertului legendarei trupe rock Metallica de la Arena Naţională din Bucureşti.

După încheierea concertului, liniile 1, 10, 85, 104 şi 143 vor funcţiona astfel:

6 tramvaie de pe linia 1 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;

6 tramvaie de pe linia 10 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 10 minute;

6 troleibuze de pe linia 85 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 10 minute;

10 autobuze de pe linia 104 vor trece în zona Arenei Naţionale, la un interval de 6 minute;

4 autobuze de pe linia 143 vor pleca de la Arena Naţională, la un interval de 15 minute.

Metallica a venit pentru prima oară în România în 1999

Metallica este o formație heavy metal din Los Angeles, California, SUA. Trupa a fost fondată în anul 1981, reușind să vândă peste 100 de milioane de discuri în toată lumea.

Succesul comercial a făcut din Metallica o formație foarte controversată. Face parte din „Big Four of Thrash” alături de Slayer, Megadeth și Anthrax.

Formația actuală cuprinde membrii fondatori și compozitori primari: James Hetfield, Lars Ulrich, chitaristul principal Kirk Hammett și basistul Robert Trujillo.

Chitaristul Dave Mustaine (care a înființat trupa Megadeth după ce a fost concediat din Metallica) și basiștii Ron McGovney, Cliff Burton (care a murit într-un accident de autobuz în Suedia în 1986) și Jason Newsted sunt foști membri ai trupei.

Metallica a concertat pentru prima oară în România pe 9 iunie 1999.