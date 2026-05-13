Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Exclusiv Planurile Soranei Cîrstea, încurcate de un bărbat celebru și bogat. A picat motivul pentru care sportiva plănuia să se retragă din tenis

Aflată mult timp în umbra Simonei Halep, care la 34 de ani a renunțat la tenis, Sorana Cîrstea a găsit calea spre succes la 36 de ani. Se pregătește pentru semifinala de joi a Mastersului 1.000 de la Paris și o bate gândul să revină asupra deciziei de a se retrage din tenis, spun apropiații, mai ales că, fiind în Top 100, va intra automat în 2027 pe tabloul principal la marile turnee de Mare Șlem.

Sorana are parte de un final de carieră de vis FOTO EPA

Sorana joacă cel mai bun tenis după ce „i-a dat papucii” lui Ion Ion Țiriac. Cîrstea a decis să se retragă la finalul acestui sezon în situația în care urma să se căsătorească cu fiul cel mare al lui Ion Țiriac, după o relație de aproape 10 ani, mai mult sau mai puțin oficială.

Planul Soranei de a avea familie și copii a fost dat peste cap de Ion Ion Tiriac. Fiul miliardarului i-a transmis după titlul câștigat în februarie, la Cluj, că a fost căsătorit de două ori (Ileana Lazariuc și Maria Marinescu) și are deja doi copii (cu prima soție), motiv pentru care nu vrea să distrugă relația cu Sorana din pricina unei hârtii.

FOTO Instagram

Pentru Ion Ion Alexandru, Sorana și-a stabilit rezidența în Emiratele Arabe Unite. La Dubai, Ion Ion gestionează o parte din imperiul de miliarde construit de tatăl său. Sorana Cîrstea a fost discretă cu viața personală. Se știe că în trecut a fost iubita fostului tenismen columbian Santiago Giraldo, dar cei doi s-au despărțit în 2017, după o relație de trei ani.

Deturnată de Ion Ion Țiriac din drumul de a întemeia o familie, Cîrstea a decis să rupă legătura cu cel care a mai avut relații și cu alte jucătoare de tenis: Raluca Sandu și Olga Barabanschikova. Se întâmpla imediat ce fiul miliardarului s-a stabilit după jumătatea anilor ‘90 în România.

Jucătoarea originară din Belarus era cea mai bună prietenă a Ralucăi Sandu, fiica fostului șef FRF antrenându-se de multe ori la București cu fostul număr 49 WTA originară din Minsk. Raluca Sandu a relaționat cu celebrul spaniol Carlos Moya, ajuns ulterior număr 1 mondial și câștigător de Grand Slam care a vrut chiar să se căsătorească cu fiica lui Mircea Sandu. Relația iscata între Raluca cu Julian Alonso Pintor, tenisman spaniol care trăise o aventură cu Martina Hingis, ar fi compromis logodna fiicei lui Mircea Sandu cu Carlos Moya.

Tensiuni în trecutul relației cu Cruciat

Succesul a venit și pe altă cale. Dintr-o jucătoare dificil de antrenat, Sorana s-a metamorfozat într-o elevă docilă, dornică să învețe și să se perfecționeze. „Sori” are succes după ce a reunoscut că a făcut anumite schimbări față de trecut. Ea este pregătită de o tripletă: la Roma, îl are alături pe Adrian Cruciat, care alternează perioadele cu Apostu Efremov (care a lucrat cu Simona Halep și cu Irina Begu) și cu Adrian Gavrilă (fost în loja Ralucăi Olaru).

Cruciat a fost printre primii juniori contactați de Patrick Mouratoglu să se antreneze la academia lui de tenis pe care a înființat-o împreună cu legendarul antrenor australian Bob Brett (a lucrat cu Boris Becker, Goran Ivanisevic când aceștia erau manageriați de Ion Tiriac). Ca antrenor, rămâne în istoria hazlie a tenisului mondial odată ce Sorana Cîrstea i-a cerut arbitrei să-l dea afară din arenă!

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Primele declarații după încheierea relației

Cîrstea (99 WTA) era eliminată în sferturile de finală de la Grampians Trophy (Melbourne) 2021, după înfrângerea suferită în fața americancei Ann Li (99 WTA), scor 3-6, 1-6.

În startul setului secund, Sorana i-a reproșat antrenorului său că nu știe ce să facă, iar la două game-uri distanță, când Li conducea deja cu 3-0 în actul secund, românca a avut o izbucnire nervoasă.

La pauza dintre game-uri, Adrian Cruciat a încercat să-i transmită câteva sfaturi de la distanță, însă Sorana Cîrstea nu le-a primit deloc bine. „Taci din gură, taci, taci din gură!", i-a spus jucătoarea antrenorului său. „Puteți să-i dați un avertisment? Vorbește non-stop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă!", s-a plâns Sorana arbitrei de scaun.

Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău?", a fost întrebarea venită din scaun. „Știu, dar spuneți-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot", a fost replica Soranei. Interesant era că, dacă arbitra îl avertiza pe antrenor, în mod automat, trebuie să o avertizeze şi pe Cîrstea, potrivit regulamentului.

Pare că soarele a bătut-o în cap în Australia”, au titrat ziarele de la Antipozi, la vremea respectivă. A fost pentru prima dată în istoria tenisului când o jucătoare își demască propriul antrenor și practic îl reclamă la arbitrul de scaun pentru coaching. La timpul respectiv, sfaturile date de antrenor din tribună erau interzise de regulament spre deosebire de momentul actual.

Sunt o persoană destul de matură, știu când fac anumite greșeli și pot să îmi asum greșelile alea și să vin să-mi cer scuze. Însă am o echipă în care am încredere, sunt fericită cu ea, și cred eu că se și vede în rezultate, se vede că există o unitate și ei sunt primii care au încredere în mine și îmi văd potențialul” si-a asumat, apoi, Cîrstea penibilul creat la Antipozi.

„Strigă, frate, la mine!”

La turneul de la Dubai, în februarie 2014, pe când era antrenată de Victor Ioniță, Cîrstea a suferit în primul set al confruntării cu Roberta Vinci. La 4-3 pentru italiancă, Sorana a avut nevoie de sfaturile lui Ioniţă.

Sorana Cîrstea, în mijlocul celui mai recent conflict din tenisul mondial. Deși învingătoare, adversara a refuzat să o salute cordial la final

Un dialog interesant a avut loc în pauza dintre game-uri, când Cîrstea l-a chemat în teren pe antrenor. „Nu înţeleg cum pierd game-urile, cum s-au dus astea două... s-au dus în trei secunde...”, i s-a plâns jucătoarea.

Victor Ioniţă i-a răspuns: „S-au dus pe niște greşeli foarte uşoare, că te-ai grăbit, nu mai trebuie să te grăbeşti. Dă-i de trei ori mingea peste fileu, după aia îţi vine o minge uşoară la careu, pe care o dai şi te-ai dus înainte.

Şi fii atentă cu finalizarea, ia mijlocul repede cu dreapta, e foarte bine dreapta, dreapta invers, să deschizi tot timpul terenul, da? Nu s-a întâmplat nimic, respiră, că nu e o jucătoare care să te scoată din teren.

Îţi dă nişte mingi înapoi, nu-ţi face nimic, trebuie doar să crezi mai mult! Se poate, haide, curaj!”. Sorana a jucat cu mai mult curaj şi şi-a adjudecat setul cu 6-4.

În actul secund, românca şi-a stăpânit cu greu emoţiile, deşi s-a aflat tot timpul în avantaj. „Ştii că mă crispez. Strigă, frate, la mine, să fiu de două ori mai agresivă în momentele astea. Ştii că mă crispez când încep să conduc”, i-a zis jucătoarea. În cele din urmă, Sorana Cîrstea s-a impus cu 6-3.

La final, a explicat momentele de cădere din timpul meciului. „Toată lumea ştie că sunt destul de emotivă pe teren şi, nu ştiu, poate uneori este destul de distractiv pentru spectatori. Dar, antrenorul meu a venit de două ori şi a fost de real ajutor”, a făcut haz de necaz Cîrstea.

Ea a mai lucrat în carieră cu un olandez faimos, Sven Groeneveld, cel care le-a avut pe mână pe Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Marry Pierce, Ana Ivanovic, Caroline Woszniacki, Maria Sharapova și pe Bianca Andreescu.

