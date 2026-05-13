Despre Aradul care a crezut în Astra și România care produce pentru NATO!

Vreau să încep prin a spune că unele știri locale, de la Arad de exemplu, transmit de fapt ceva important despre o țară întreagă. Din acest motiv, eu cred că anunțul că Astra Arad produce vagoane militare pentru NATO și pregătește un nou contract pentru vagoane destinate medicinei militare, trebuie privit în această cheie.

Nu este vorba aici doar despre o companie arădeană care câștigă un contract major. Deși știrea în sine este una mare pentru comunitatea noastră. Dar ea ne vorbește în același timp și despre industria românească validată, iată, într-un domeniu în care seriozitatea, standardele tehnice foarte înalte și disciplina contează enorm.

Pentru mine, desigur, această veste are și o semnificație personală. În perioada în care am fost primarul Aradului, administrația mea a avut curajul să creadă în Astra.

Am fost prima administrație din țară care a cumpărat tramvaie de la Astra Arad. Atunci, pentru unii, părea o decizie îndrăzneață. Asta ca să nu folosesc alte cuvinte pe care mi le-am auzit atunci... Dar pentru mine, a fost o decizie absolut firească. Dacă Aradul avea o fabrică în stare să producă tramvaie moderne, administrația orașului trebuia să îi dea șansa de a demonstra. Așa a început un drum.

În 2014, am semnat contractul pentru primele tramvaie Imperio Eco. Și nu era doar o achiziție de material rulant. Era, de fapt, o alegere pentru dezvoltare! În spatele tramvaiului cumpărat de oraș stăteau muncitori, ingineri, proiectanți, furnizori, familii, salarii, competențe și o întreagă tradiție industrială arădeană. Aradul nu cumpăra, așadar, doar un mijloc de transport, ci punea în mișcare o idee la care eu am ținut și țin mult. Aceea că industria românească merită încredere atunci când livrează calitate.

Apoi, proiectul a continuat. Contractul pentru 28 de tramvaie noi, finanțările europene, înnoirea flotei, modernizarea transportului public, tot acest parcurs a confirmat o direcție pe care eu am susținut-o constant și o repet. Orașele se dezvoltă atunci când administrația locală are viziune, când știe să folosească banii europeni și când conectează investițiile publice cu economia locală!

Același proiect a fost dus mai departe și în logica Alianței Vestului, pe care am inițiat-o alături de Oradea, Timișoara și Cluj, pentru că noi am crezut mereu că Vestul României poate fi un motor de dezvoltare, dacă orașele colaborează, dacă infrastructura se leagă, dacă administrațiile gândesc regional și dacă industria locală primește șansa de a deveni competitivă. Este clar că nu poți construi o Românie puternică doar cu bune intenții. Ai nevoie de fabrici, de contracte, de infrastructură, de transport modern, de finanțări europene folosite inteligent și de oameni care știu să ducă un proiect până la capăt. De ani de zile, eu promovez faptul ca în Oradea ,Cluj, București , Brăila , Galați cetățeni circulă cu tramvaie construite la Arad.

Astăzi, așadar, când vedem că Astra Arad a ajuns să producă pentru NATO, înțelegem mai bine, sper, valoarea deciziilor pe care eu le-am luat atunci.

Azi, la fel ca în urmă cu mai mulți ani, sunt convins că lucruri precum credibilitatea nu apar peste noapte. Ele se construiesc. Un produs trebuie testat, folosit, îmbunătățit dacă este cazul, și validat de beneficiari. La fel, o companie are nevoie de comenzi, de continuitate, de piețe și de încredere. Iar atunci când managementul este performant, când există ambiție, disciplină și capacitatea de a concura, o fabrică locală poate ajunge de la tramvaiele unui oraș, la contracte strategice.

Performanța Astra, trebuie spus, este și o dovadă de management românesc puternic.

Valer Blidar și echipa de la Astra au arătat că în România se poate construi o industrie serioasă, nu doar comerț, și nu doar servicii sau consum din import! Se poate produce la noi tehnologie de top și putem intra în competiție cu oricine. La Arad, și nu numai, se poate lucra la standarde înalte și se poate transforma o tradiție industrială într-un avantaj al prezentului și, sunt sigur, al viitorului.

Iar România are nevoie de astfel de exemple. Prea mult timp am vorbit despre industrie la timpul trecut. Prea mult timp am tratat fabricile românești ca pe niște amintiri. Iar unele, nu întotdeauna dintre cele mai plăcute...

Ei bine, eu și alții ca mine, le-am văzut ca pe niște șanse care apar extrem de rar. Dar adevărul era și este, pentru cine are ochi și urechi și un pic de viziune, că o țară puternică are nevoie de producție, de capacitate tehnică, de companii care pot livra în domenii foarte dificile și concurențiale. Și are nevoie de administrații care înțeleg rolul lor în tot acest lanț. Așa cum am făcut eu și echipa mea atunci.

Patriotismul economic, așadar, se face, se realizează prin fapte. El înseamnă, așa cum îl înțeleg și cum îl practic eu, să creezi condiții corecte pentru performanță. Înseamnă, normal, licitații transparente, finanțări europene atrase la timp, o infrastructură bună și multă încredere în companiile care pot livra. Înseamnă și responsabilitate față de banul public! Și asta am făcut la Arad.

Am cumpărat tramvaie pentru cetățeni, dar am susținut în același timp o fabrică arădeană care putea deveni un nume național.

Rezultatul se vede astăzi pe străzile marilor orașe din România și, iată, în contracte care duc numele orașului nostru în zona strategică a NATO.

Pentru mine, aceasta este lecția cea mai importantă. Atunci când administrația publică și managementul privat lucrează serios, România câștigă. Câștigă orașul, câștigă economia locală, câștigă angajații, câștigă industria românească și câștigă prestigiul DAR și securitatea țării întregi.

Aradul meu și al nostru a avut curajul să creadă în Astra. Iar Astra a avut forța să confirme. Astăzi, când o fabrică românească produce pentru NATO, putem spune cu mândrie și cu realism că România poate.

Dar ea poate atunci când are viziune, muncă, management, continuitate și administrații care nu se tem să construiască pe termen lung.

Noi nu ne-am temut, și în 2026 sunt mândru și recunoscător pentru ce am realizat împreună la Arad, pentru întreaga țară.