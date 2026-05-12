Video „Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor Kremlinului la adresa lui Putin

Un blogger rus Z a criticat un videoclip publicat recent în care președintele rus Vladimir Putin apare la volanul mașinii prezidențiale, afirmând că astfel de materiale nu fac decât să-i afecteze imaginea.

Sursă video: X @Osint613

În videoclipul publicat de Kremlin, Putin apare la volan și se întâlnește cu prima sa învățătoare.

Cu toate acestea, materialul nu a fost văzut cu ochi buni de către bloggerii ruși. Juristul Ilia Remeslo, care mult timp a susținut războiul, dar recent a trecut în opoziție, a numit noua tactică o greșeală, scrie Dialog.ua.

Potrivit acestuia, în timp ce societatea este preocupată de restricțiile de internet și de problemele interne ale Rusiei, Kremlinul încearcă să le vândă oamenilor imaginea unui „Putin obișnuit”.

În opinia sa, „pentru Putin lucrurile vor merge doar mai rău”.

„Nu trebuie arătat cum președintele își petrece timpul fără griji, se întâlnește cu prietenii, se odihnește, face sport, spune glume prostești (așa cum a fost deja în videoclipul cu terciul de orz).

Toate acestea nu fac decât să distrugă și mai mult ratingul președintelui. Cu toate acestea, oamenii de PR nu se opresc, ceea ce ne oferă perspective foarte bune: pentru Putin lucrurile vor merge doar mai rău”, a scris acesta.

Un alt blogger a presupus că videoclipul ar fi putut reprezenta o încercare a Kremlinului de a contracara informațiile apărute în presa occidentală, potrivit cărora Putin stă într-un buncăr.

Publicația citată scrie că pentru președintele rus, un rating ridicat a reprezentat în mod tradițional un instrument-cheie de legitimare a puterii și un semnal pentru elite privind lipsa unei alternative la conducerea sa, astfel că orice semn de scădere a susținerii provoacă îngrijorare la Kremlin.

Scăderea popularității înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, pe fondul războiului prelungit și al tensiunilor socio-economice acumulate, este considerată un scenariu periculos, deoarece privează autoritățile de posibilitatea de a demonstra „unitatea poporului” și poate provoca conflicte interne în aparatul de stat.

The Economist: „Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei”

Recent, în revista britanică The Economist a apărut un articol intitulat „Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei”. Autorul este un fost înalt funcționar al guvernului de la Kremlin care a dorit să rămână anonim.

„Până anul trecut, toți spuneau «noi» și «al nostru». Acum, vorbesc despre «deciziile lui», «războiul lui», «agenda lui»”, notează autorul.

Fostul oficial susține că nu este vorba despre o revoltă deschisă împotriva liderului de la Kremlin, ci despre o ruptură psihologică între putere și propriile sale elite.

Regimul continuă să controleze aparatul represiv și monopolul forței, însă ar fi pierdut ceva esențial: capacitatea de a oferi o viziune credibilă despre viitorul Rusiei.

Analiza susține că regimul lui Putin se confruntă cu probleme tot mai mari din cauza costurilor războiului, a nemulțumirii elitelor economice, a lipsei unui model geopolitic de referință și a intensificării represiunii interne.