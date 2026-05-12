Analiză Vin noi creșteri de taxe și TVA? Avertismentul sever al S&P care ar putea arunca România în zona „Junk”

România se află în fața unui risc fiscal major, provocat de criza politică, spun analiștii consultați de „Adevărul” argumentând că, dacă avertismentul agenției de rating S&P se va materializa am putea asista la un nou val de creșteri de taxe, inclusiv a TVA.

S&P Global Ratings a avertizat recent că actuala criză politică din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, lucru extrem de important „deoarece angajamentele României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani", după cum a declarat Karen Vartapetov, analist specializat pe ratingurile suverane CEE & CIS la agenţia de evaluare financiară.

Analistul Adrian Codirlașu a declarat pentru „Adevărul” că era de așteptat ca agențiile de rating să reacționeze astfel.

„Era de așteptat ca agențiile de rating să reacționeze astfel, pentru că au avertizat în numeroase rânduri că deficitele gemene ne scot din categoria țărilor recomandate investițiilor”.

Singura soluție este continuarea reformelor, pentru că altfel ajungem în Junk. Dacă nu luăm toate fondurile europene, vom avea mari probleme.

În plus, îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR este esențială să ne menținem ratingul”, a explicat analistul economic Adrian Codirlașu pentru „Adevărul”.

Negrescu: Vor crește din nou taxele

Consultantul Adrian Negrescu a explicat, la rândul său, că dacă S&P își concretizează avertismentul, vor crește din nou taxe și TVA pentru reducerea deficitului.

„Avertismentul S&P este, în esență, un semnal de alarmă sever privind credibilitatea financiară a României. Agenția ne transmite clar că instabilitatea politică riscă să blocheze fix deciziile economice dureroase, dar absolut necesare, pe care România trebuie să le ia pentru a-și echilibra bugetul”, a declarat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, România se află într-o situație în care cheltuiește sistematic mult mai mult decât încasează (un deficit bugetar foarte ridicat).

„Pentru a se încadra în normele Uniunii Europene și a nu-și pierde finanțările, statul s-a angajat oficial să reducă acest deficit în următorii ani. Criza politică complică extrem de mult această ecuație. Măsurile de consolidare fiscală sunt, prin definiție, nepopulare.

Dacă avertismentul S&P se materializează și ajustările trebuie făcute pe fondul presiunilor externe, ne putem aștepta, în primul rând, la noi modificări fiscale. Este foarte probabil să asistăm la eliminarea ultimelor facilități fiscale sau excepții din codul fiscal. De asemenea, pe masa discuțiilor se vor afla, cel mai probabil, majorarea TVA-ului (o măsură rapidă de a colecta bani la buget) sau modificări ale modului în care sunt impozitate veniturile și proprietățile”, a explicat el, adăugând că statul va fi forțat să pună frână cheltuielilor, ceea ce poate însemna înghețarea angajărilor la stat, temperarea sau amânarea unor majorări salariale în sectorul bugetar și o selecție mult mai dură a proiectelor de investiții finanțate strict din bani naționali.

Ministerul Finanțelor: S&P reconfirmã ratingul suveran al României și menține perspectiva negativã

Banii din PNRR, condiționați de realizarea reformelor

Pe de altă parte, spune Negrescu, dacă S&P sau alte agenții de rating (Fitch, Moody's) retrogradează calificativul României din cauza lipsei de reforme, statul se va împrumuta mai scump de pe piețele internaționale.

„România plătește deja printre cele mai mari dobânzi din Europa. Aceste miliarde date pe dobânzi sunt bani care ar fi putut merge în spitale, școli sau autostrăzi.

Să nu uităm și că banii din PNRR și alte fonduri europene sunt strict condiționați de reforme (inclusiv reforma fiscală și reducerea deficitului). Dacă instabilitatea politică blochează planul bugetar pe termen mediu, România riscă să piardă acești bani, care reprezintă în prezent cel mai important colac de salvare pentru investițiile din economie”, a adăugat el..

În esență, susține consultantul, piețele financiare și instituțiile internaționale taxează aspru lipsa de predictibilitate.

„Avertismentul S&P ne spune că fereastra de timp în care România poate face ajustări economice treptate și calculate se închide. Dacă politicul nu reușește să construiască un buget realist, corecțiile nu vor dispărea - ele vor fi forțate de piață, devenind mult mai abrupte și mai dureroase pentru economie”, a adăugat Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Avertismentul S&P Global transmis României

Karen Vartapetov, analist specializat pe ratingurile suverane CEE & CIS la agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings, a afirmat că „acest lucru este important deoarece angajamentele României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani".

Potrivit agenţiei de evaluare financiară, avertismentele S&P Global privind retrogradarea ratingurilor de credit ale României şi Ungariei reflectă riscurile fiscale cu care se confruntă cele două ţări emergente europene.

Riscurile fiscale sunt de ani de zile riscurile cheie pentru ratingurile suverane din CEE (Europa Centrală şi de Est), a explicat Karen Vartapetov.

Impactul stagflaţiei în urma şocului global al preţului energiei, împreună cu măsurile de sprijin legate de energie vor spori probabil presiunile asupra situaţiilor bugetare, deja suprasolicitate de cheltuielile mari din domeniul apărării şi transferurile sociale generoase, a adăugat el.

„Perspectivele noastre negative atribuite României şi Ungariei şi recenta retrogradare a ratingului de credit al Slovaciei reflectă clar aceste riscuri", a declarat Vartapetov.

În aprilie, agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung şi scurt a României, la "BBB minus/A-3", perspectiva asociată fiind una "negativă", ceea ce plasează România la un pas de un rating din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).