A început Eurovision Viena 2026. Prima semifinală a fost deschisă de Republica Moldova. Ţările care au intrat în concurs

Emoții și spectacol la Viena, unde a început cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest. Prima semifinală aduce pe scenă 15 concurenți care luptă pentru un loc în marea finală, în timp ce România își pregătește intrarea în competiție în semifinala de joi.

Eurovision Song Contest 2026 a debutat marți seară la Viena, orașul care găzduiește ediția aniversară cu numărul 70 a celui mai mare concurs muzical televizat din lume. Sub sloganul „United by Music”, competiția reunește anul acesta 35 de țări, iar primele emoții s-au consumat deja la Wiener Stadthalle, unde a început prima semifinală.

În România, festivalul este transmis de TVR 1.

Seara a fost deschisă de reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care a urcat pe scenă cu piesa „Viva, Moldova!”, încercând să obțină unul dintre cele zece locuri disponibile pentru marea finală programată sâmbătă, 16 mai.

În competiția din această seară evoluează și două dintre numele cotate cu șanse importante la trofeu: Finlanda și Grecia.

Concurenții din prima semifinală Eurovision 2026

Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!”

Suedia – Felicia – „My System”

Croația – Lelek – „Andromeda”

Grecia – Akylas – „Ferto”

Portugalia – Bandidos do Cante – „Rosa”

Georgia – Bzikebi – „On Replay”

Finlanda – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

Muntenegru – Tamara Živković – „Nova Zora”

Estonia – Vanilla Ninja – „Too Epic To Be True”

Israel – Noam Bettan – „Michelle”

Belgia – Essyla – „Dancing on the Ice”

Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”

San Marino – Senhit – „Superstar”

Polonia – Alicja – „Pray”

Serbia – Lavina – „Kraj Mene”

Deși sunt calificate automat în finală, două dintre țările din grupul „Big Five” - Germania și Italia - își prezintă în această seară momentele artistice în fața publicului. Germania este reprezentată de Sarah Engels, cu piesa „Fire”, iar Italia de Sal Da Vinci, care interpretează „Per Sempre Sì”.

România intră în concurs joi

România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, când Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră cu piesa „Choke Me”. Artista va urca pe scenă în direct la TVR 1, de la ora 22:00, și va concura pentru un loc în finală alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Alexandra Căpitănescu a atras deja susținerea fanilor Eurovision, fiind văzută de mulți drept una dintre concurentele cu șanse reale de a intra între favoritele ediției.

Organizat de European Broadcasting Union (EBU), Eurovision Song Contest este unul dintre cele mai longevive și urmărite show-uri de televiziune din lume.

Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția, iar de-a lungul timpului pe scena concursului au trecut nume devenite legendare, precum ABBA, Celine Dion, Julio Iglesias sau Johnny Logan.