search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI. „Nu aveam nevoie de un vicepremier pentru a băga niște date în cloud..."

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un influencer lansează acuzații grave la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, susținând că raportul privind reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, pe baza unor date punctuale.

Pe reţelele sociale a apărut o nouă dispută în jurul raportului privind reforma companiilor de stat, după ce influencerul și antreprenorul din zona crypto Vlad Mercori a publicat un material video în care critică dur modul în care ar fi fost realizat documentul și ridică suspiciuni legate de utilizarea inteligenței artificiale.

În intervenția sa, Vlad Mercori pune sub semnul întrebării atât raportul privind reforma companiilor de stat, cât și competența vicepremierului în acest domeniu, şi susţine că, după ce a verificat raportul cu CPT şi Genimi, amblele programe au indicat faptul că documentul a fost generat, „în proporţie covârşitoare”, de AI.

 „Doamna Clara, pe care nu a votat-o nimeni, ajunge viceprim-ministru. Al cincilea, într-un an în care ar fi trebuit să se dea exemple de tăieri bugetare. Avem patru vice-premieri aleşi de popor și unul pus cu mâna, că nu putea doamna asta să fie consilier pe la Bolojean, pe la Cancelarie. Trebuia cocoțată. Și a fost, dându-i se să se ocupe de reformele din companiile de stat.

Și a venit doamna după niște luni cu un raport foarte frumos. După stil, am simțit eu că e generat în cloud, cu inteligență artificială. Și nu ar fi fost asta o problemă, dar am devenit curios. Așa că am întrebat și GPT și Gemini ca să nu fie cu supărare dacă vreun specialist a scris acest raport sau inteligență artificială. Ambi mi-au zis același lucru: raportul e scris în proporție covârșitoare cu AI pe bază a unor date punctuale oferite.

Deci, marea analiză făcută publică și pupăcită... de toată propaganda, nu e făcută de doamna asta sau de un specialist. Semn că nu aveam nevoie de un vicepremier pentru a băga niște date în cloud și să li le servească drept mare analiză.

Mai departe am presupus că doamna Clara nu știe despre ce vorbește. De ce? Păi, în primul rând, că nu are nici o expertiză în reforme și în al doilea rând pentru că vorbește lemne, generalități, nadă pentru fraieri, cuvinte multe, substanță puțină”, spune acesta în materialul video distribuit pe Facebook.

„Un sfat, dacă o permiteți: nu mai mințiți! Munciți! Dacă sunteți în stare. Dacă nu, plecați înapoi la lucrurile la care chiar vă pricepeți și le înțelegeți”, încheie Vlad Mercori.

Vlad Mercori este antreprenor român din domeniul crypto și blockchain, cunoscut ca fondator și CEO al proiectului Stakeborg, lansat în 2020, axat pe educație în domeniul criptomonedelor și tehnologiei blockchain. În ultimii ani, el a devenit activ și în spațiul comentariului public, prin podcasturi și intervenții pe teme politice și sociale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea a intrat în istorie după calificarea în semifinale la Roma. Românca, peste Serena Williams
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Ești scundă și vrei să pari mai înaltă și mai suplă? Adina Buzatu dezvăluie trucurile vestimentare care maschează burtica, alungesc silueta și te ajută să eviți piesele care scurtează picioarele
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
„Nora şi ginerele îşi moştenesc socrii?”. Explicaţia oficială a unui avocat
playtech.ro
image
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Soluția de curățat covoare făcută în casă care scoate petele în doar 10 minute. O să arate ca noi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin pregătește cea mai puternică rachetă balistică din lume. Sarmat sau ”Satana 2” va fi trimisă într-o zonă critică
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul