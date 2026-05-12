Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI. „Nu aveam nevoie de un vicepremier pentru a băga niște date în cloud..."

Un influencer lansează acuzații grave la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, susținând că raportul privind reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, pe baza unor date punctuale.

Pe reţelele sociale a apărut o nouă dispută în jurul raportului privind reforma companiilor de stat, după ce influencerul și antreprenorul din zona crypto Vlad Mercori a publicat un material video în care critică dur modul în care ar fi fost realizat documentul și ridică suspiciuni legate de utilizarea inteligenței artificiale.

În intervenția sa, Vlad Mercori pune sub semnul întrebării atât raportul privind reforma companiilor de stat, cât și competența vicepremierului în acest domeniu, şi susţine că, după ce a verificat raportul cu CPT şi Genimi, amblele programe au indicat faptul că documentul a fost generat, „în proporţie covârşitoare”, de AI.

„Doamna Clara, pe care nu a votat-o nimeni, ajunge viceprim-ministru. Al cincilea, într-un an în care ar fi trebuit să se dea exemple de tăieri bugetare. Avem patru vice-premieri aleşi de popor și unul pus cu mâna, că nu putea doamna asta să fie consilier pe la Bolojean, pe la Cancelarie. Trebuia cocoțată. Și a fost, dându-i se să se ocupe de reformele din companiile de stat.

Și a venit doamna după niște luni cu un raport foarte frumos. După stil, am simțit eu că e generat în cloud, cu inteligență artificială. Și nu ar fi fost asta o problemă, dar am devenit curios. Așa că am întrebat și GPT și Gemini ca să nu fie cu supărare dacă vreun specialist a scris acest raport sau inteligență artificială. Ambi mi-au zis același lucru: raportul e scris în proporție covârșitoare cu AI pe bază a unor date punctuale oferite.

Deci, marea analiză făcută publică și pupăcită... de toată propaganda, nu e făcută de doamna asta sau de un specialist. Semn că nu aveam nevoie de un vicepremier pentru a băga niște date în cloud și să li le servească drept mare analiză.

Mai departe am presupus că doamna Clara nu știe despre ce vorbește. De ce? Păi, în primul rând, că nu are nici o expertiză în reforme și în al doilea rând pentru că vorbește lemne, generalități, nadă pentru fraieri, cuvinte multe, substanță puțină”, spune acesta în materialul video distribuit pe Facebook.

„Un sfat, dacă o permiteți: nu mai mințiți! Munciți! Dacă sunteți în stare. Dacă nu, plecați înapoi la lucrurile la care chiar vă pricepeți și le înțelegeți”, încheie Vlad Mercori.

Vlad Mercori este antreprenor român din domeniul crypto și blockchain, cunoscut ca fondator și CEO al proiectului Stakeborg, lansat în 2020, axat pe educație în domeniul criptomonedelor și tehnologiei blockchain. În ultimii ani, el a devenit activ și în spațiul comentariului public, prin podcasturi și intervenții pe teme politice și sociale.