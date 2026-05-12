Nu doar Emiratele Arabe Unite, ci și Arabia Saudită ar fi lansat atacuri secrete asupra Iranului

Arabia Saudită a lansat mai multe atacuri asupra Iranului, drept represalii la loviturile iraniene asupra regatului în timpul războiului din Orientul Mijlociu, au declarat doi oficiali occidentali familiarizați cu situația, precum și doi oficiali iranieni, pentru Reuters.

Este prima dată când apar informații potrivit cărora regatul saudit ar fi efectuat direct operațiuni militare pe teritoriul iranian, semn că Riadul adoptă o atitudine mai fermă împotriva principalului său rival regional, potrivit news.

Potrivit celor doi oficiali occidentali, atacurile, realizate de Forțele Aeriene Saudite, ar fi avut loc la sfârșitul lunii martie. Unul dintre oficiali le-a descris drept „lovituri de represalii pentru atacurile suferite de Arabia Saudită”.

Reuters nu a putut confirma țintele exacte.

Întrebat cu privire la aceste informații, un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului saudit de Externe a evitat să confirme dacă au fost efectuate atacuri, în timp ce Ministerul iranian de Externe nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Arabia Saudită, care are o relaţie militară strânsă cu Statele Unite, s-a bazat tradițional pe protecția americană. Însă războiul de 10 săptămâni a expus regatul, după ce mai multe atacuri au străpuns umbrela militară americană.

Statele din Golf au început să răspundă militar

Atacurile saudite arată cât de mult s-a extins conflictul. Războiul, început pe 28 februarie prin atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra Iranului, a atras întregul Orient Mijlociu în moduri care nu au fost recunoscute public.

Iranul a lansat rachete și drone asupra tuturor celor șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Au fost vizate nu doar baze militare americane, ci și aeroporturi, infrastructură petrolieră și obiective civile. În plus, Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz, perturbând comerțul global.

Emiratele Arabe Unite au efectuat de asemenea lovituri asupra Iranului, se arată într-un articol publicat luni de The Wall Street Journal. Acțiunile Arabiei Saudite și Emiratelor scot la iveală un conflict ale cărui dimensiuni reale au rămas, în mare parte, ascunse -unul în care monarhiile din Golf, lovite de atacurile iraniene, au început să riposteze.

Totuși, cele două state au adoptat strategii diferite. Emiratele au ales o abordare mai agresivă, încercând să crească presiunea asupra Iranului și limitând contactele diplomatice publice cu Teheranul.

Arabia Saudită, în schimb, a încercat să evite escaladarea și a menținut contacte regulate cu Iranul, inclusiv prin intermediul ambasadorului Teheranului la Riad. Acesta nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Oficialul saudit de la Ministerul de Externe nu a confirmat dacă s-a ajuns la un acord de dezamorsare a conflictului cu Iranul, reiterând în schimb poziția oficială a regatului: „Reafirmăm poziţia consecventă a Arabiei Saudite ce pledează pentru dezamorsarea conflictului, reţinere şi reducerea tensiunilor în vederea asigurării stabilităţii, securităţii şi prosperităţii regiunii şi a populaţiei sale.”

Atacuri urmate de negocieri

Oficialii iranieni şi occidentali au declarat că Arabia Saudită a informat Iranul despre atacuri, iar ulterior au urmat negocieri intense și avertismente privind posibile noi represalii. Aceste contacte ar fi dus la o înțelegere informală de dezescaladare.

Retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC: implicații geopolitice și economice ale unei decizii Istorice

Ali Vaez, directorul proiectului Iran din cadrul International Crisis Group, consideră că represaliile saudite, urmate de dialog, arată că ambele părți au înțeles costurile uriașe ale unei escaladări necontrolate.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre încredere reciprocă, ci despre „un interes comun de a impune limite confruntării înainte ca aceasta să se transforme într-un conflict regional mai ample”.

Această dezescaladare informală ar fi intrat în vigoare în săptămâna dinaintea acordului de încetare a focului dintre Washington și Teheran, pe 7 aprilie. Casa Albă nu a comentat informațiile.

Un oficial iranian a confirmat că Teheranul și Riadul au convenit să reducă tensiunile pentru „a opri ostilitățile, a proteja interesele reciproce și a preveni extinderea conflictului”.

Rivalitate veche, echilibru fragil

Iranul și Arabia Saudită, principalele puteri șiită și sunnită din Orientul Mijlociu, au susținut tabere opuse în conflictele din regiune

În 2023, un acord mediat de China a dus la reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două state și la armistițiul dintre rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, și Arabia Saudită.

Menținerea rutei prin Marea Roșie a permis Arabiei Saudite să continue exporturile de petrol pe durata conflictului, spre deosebire de majoritatea statelor din Golf.

Într-un editorial publicat recent în Arab News, fostul șef al serviciilor secrete saudite, prințul Turki al-Faisal, a sugerat că regatul a ales deliberat prudența: „Când Iranul și alții au încercat să tragă regatul în cuptorul distrugerii, conducerea noastră a ales să suporte provocările pentru a proteja viețile și bunurile cetățenilor”.

Tensiuni crescute înaintea armistițiului

Atacurile saudite au venit după săptămâni de tensiuni tot mai mari.

La 19 martie, ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan, avertiza că regatul „își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare dacă va considera necesar”.

Trei zile mai târziu, Arabia Saudită i-a declarat persona non grata pe atașatul militar iranian și pe alți patru membri ai ambasadei Iranului.

Până la finele lunii martie, presiunile diplomatice și amenințarea unei reacții mai dure din partea Riadului, similară cu cea a Emiratelor Arabe Unite, au dus la o înţelegere de dezamorsare a conflictului, au declarat surse occidentale.

Modalitățile neașteptate în care războiul din Iran a întărit mâna Ucrainei

Potrivit unei analize Reuters bazate pe datele Ministerului saudit al Apărării, numărul atacurilor cu drone și rachete asupra regatului a scăzut de la peste 105 în săptămâna 25-31 martie la puțin peste 25 în perioada 1-6 aprilie.

Sursele occidentale spun că proiectilele lansate asupra Arabiei Saudite înaintea armistițiului proveneau mai degrabă din Irak decât direct din Iran, ceea ce sugerează că Teheranul și-a redus implicarea directă, lăsând grupările aliate să continue atacurile.

Pe 12 aprilie, Arabia Saudită l-a convocat pe ambasadorul Irakului pentru a protesta față de atacurile lansate de pe teritoriul irakian.

Comunicarea dintre Riad și Teheran a continuat chiar și după izbucnirea unor noi tensiuni la începutul armistițiului dintre Iran și SUA. Ministerul saudit al Apărării a raportat că, în perioada 7-8 aprilie, asupra regatului au fost lansate 31 de drone și 16 rachete.

Această escaladare a determinat Arabia Saudită să ia în calcul alte represalii împotriva Iranului și Irakului, în timp ce Pakistanul a trimis avioane de vânătoare pentru a calma situația, și a îndemnat la reţinere pe măsură ce diplomaţia prindea avânt.