Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
LIVE TEXT Summitul B9 începe la București: președintele Poloniei, întâmpinat de Nicușor Dan. Urmează să ajungă și șeful NATO, Mark Rutte

Bucureștiul a devenit, începând de marți, 12 mai, principalul punct de întâlnire al liderilor de pe Flancul Estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului București 9 (B9), găzduit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Palatul Cotroceni este gazda Summitului B9. FOTO: Presidency
UPDATE 17:46 Președintele Poloniei a ajuns la Cotroceni

Karol Nawrocki și Nicușor Dan. FOTO: Inquam/Octav Ganea
După ce, la ora 13:00, Nicușor Dan l-a întâmpinat la Palatul Cotroceni pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în jurul orei 17:00 a ajuns în România și președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Capitala României intră pentru două zile în centrul diplomației regionale și euroatlantice, odată cu organizarea Summitului Formatului București 9 (B9), una dintre cele mai importante reuniuni dedicate securității Flancului Estic al NATO.

Evenimentul, programat să aibă loc miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, îi va aduce la aceeași masă pe liderii statelor din estul Alianței Nord-Atlantice, dar și reprezentanți ai statelor nordice, invitate în acest an să participe la discuții.

Summitul va fi găzduit de președintele României, Nicușor Dan, și se anunță unul cu o miză strategică importantă în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al consolidării prezenței NATO în regiune.

Printre participanții confirmați se află secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va veni la București împreună cu soția sa, Olena Zelenska, care va avea un program separat, alături de partenera președintelui român, Mirabela Grădinaru.

Delegația americană va fi reprezentată de subsecretarul de stat Thomas G. DiNanno, după ce Donald Trump a decis să nu participe la reuniune, respingând invitația. Totodată, există posibilitatea ca subsecretarul american al Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, să intre prin videoconferință în cadrul discuțiilor.

Summitul a început încă de marți, 12 mai, cu o serie de întâlniri și evenimente diplomatice organizate la Palatul Cotroceni. Programul a debutat la ora 09:30, cu conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment dedicat securității regionale în zona Mării Negre și a Balcanilor.

La ora 13:00, Nicușor Dan l-a primit pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

După-amiaza va fi marcată de sosirea președintelui ales al Poloniei, Karol Nawrocki, programată pentru ora 17:00. Agenda include ceremonia de primire în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni, fotografia oficială, convorbiri și discuții oficiale, urmate de declarații comune de presă.

În jurul orei 19:00, liderul polonez va participa la o cină de lucru alături de Nicușor Dan și Mark Rutte.

Vă reamintim că formatul București 9 a fost creat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, ca mecanism de coordonare între statele NATO de pe Flancul Estic.

Din B9 fac parte România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania. Pentru reuniunea de la București au fost invitate și statele nordice, într-un semnal de consolidare a cooperării în fața amenințărilor de securitate din regiune.

