Gradația de merit în 2026. Ce profesori pot primi bani în plus la salariu din septembrie

Profesorii din învățământul preuniversitar pot obține în 2026 un bonus salarial prin acordarea gradației de merit. Potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației, cadrele didactice care îndeplinesc criteriile de performanță vor primi o majorare de 25% a salariului de bază, începând cu 1 septembrie 2026.

Gradația de merit profesori 2026 se acordă prin concurs și este destinată cadrelor didactice care demonstrează rezultate profesionale deosebite, implicare în activitatea educațională și performanțe obținute împreună cu elevii.

Ce profesori primesc gradație de merit în 2026

Potrivit metodologiei puse în consultare publică de Ministerul Educației, gradația de merit poate fi acordată pentru:

cadre didactice de predare;

personal didactic auxiliar;

personal de conducere, îndrumare și control.

În cazul profesorilor, aceștia trebuie să aibă cel puțin cinci ani de vechime, calificativulul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată (1 septembrie 2020 - 31 august 2025) și să fi dovedit performanțe deosebite în:

activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;

inovare didactică în: pregătirea preşcolarilor sau a elevilor/ pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație/ pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune.

Numărul gradațiilor este limitat. Ministerul Educației prevede că acestea pot fi acordate pentru maximum 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Criteriile pentru gradația de merit

Pentru acordarea gradației de merit, inspectoratele școlare vor evalua activitatea candidaților înscriși, inclusă într-o fișă de (auto)evaluare, care tebuie susținută prin documente doveditoare, se arată în metodologie.

Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă; Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managementul educaţional; Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională; Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Cum se face înscrierea

Calendarul arată astfel

11 mai 2026 – Ministerul Educației transmite inspectoratelor școlare numărul de posturi ocupate; în funcție de aceste date, se calculează numărul gradațiilor disponibile

12 – 13 mai 2026 – inspectoratele stabilesc punctajele pentru criteriile de evaluare, numărul de gradații și pragurile minime pe discipline și categorii;

18 – 19 mai 2026 – propunerile sunt aprobate în consiliile de administrație ale inspectoratelor și sunt publicate fișele de evaluare;

25 – 29 mai 2026 – profesorii depun dosarele pentru înscriere;

2 – 10 iunie 2026 – are loc evaluarea dosarelor și publicarea listelor provizorii;

11 – 12 iunie 2026 – se depun contestațiile;

15 – 19 iunie 2026 – sunt soluționate contestațiile și se afișează rezultatele finale;

până la 26 iunie 2026 – inspectoratele transmit ministerului listele finale cu beneficiarii validați;

până la 7 august 2026 – ministrul Rducației emite ordinul oficial pentru acordarea gradațiilor de merit.

Câți bani în plus primesc profesorii

Gradația de merit profesori 2026 reprezintă o majorare de 25% a salariului de bază și se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

De exemplu, un profesor care are un salariu de bază de 8.000 de lei brut poate primi aproximativ 2.000 de lei brut în plus în fiecare lună pe perioada acordării gradației.

Beneficiul intră în plată de la 1 septembrie 2026, odată cu începutul noului an școlar. Profesorii care au avut deja gradație de merit și pentru care aceasta expiră la 31 august 2026 se pot înscrie din nou la concurs.