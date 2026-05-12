search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gradația de merit în 2026. Ce profesori pot primi bani în plus la salariu din septembrie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Profesorii din învățământul preuniversitar pot obține în 2026 un bonus salarial prin acordarea gradației de merit. Potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației, cadrele didactice care îndeplinesc criteriile de performanță vor primi o majorare de 25% a salariului de bază, începând cu 1 septembrie 2026. 

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Gradația de merit profesori 2026 se acordă prin concurs și este destinată cadrelor didactice care demonstrează rezultate profesionale deosebite, implicare în activitatea educațională și performanțe obținute împreună cu elevii.

Ce profesori primesc gradație de merit în 2026

Potrivit  metodologiei puse în consultare publică de Ministerul Educației, gradația de merit poate fi acordată pentru:

  • cadre didactice de predare;
  • personal didactic auxiliar;
  • personal de conducere, îndrumare și control.

În cazul profesorilor, aceștia trebuie să aibă cel puțin cinci ani de vechime,  calificativulul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată (1 septembrie 2020 - 31 august 2025) și să fi dovedit performanțe deosebite în:

  • activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;
  • inovare didactică în: pregătirea preşcolarilor sau a elevilor/ pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație/ pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare
  • prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune.

Numărul gradațiilor este limitat. Ministerul Educației prevede că acestea pot fi acordate pentru maximum 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Criteriile pentru gradația de merit

Pentru acordarea gradației de merit, inspectoratele școlare vor evalua activitatea candidaților înscriși, inclusă într-o fișă de (auto)evaluare, care tebuie susținută prin documente doveditoare, se arată în metodologie.

Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

  1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;
  2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managementul educaţional;
  3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională;
  4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Cum se face înscrierea

Calendarul arată astfel 

  • 11 mai 2026 – Ministerul Educației transmite inspectoratelor școlare numărul de posturi ocupate; în funcție de aceste date, se calculează numărul gradațiilor disponibile
  • 12 – 13 mai 2026 – inspectoratele stabilesc punctajele pentru criteriile de evaluare, numărul de gradații și pragurile minime pe discipline și categorii;
  • 18 – 19 mai 2026 – propunerile sunt aprobate în consiliile de administrație ale inspectoratelor și sunt publicate fișele de evaluare;
  • 25 – 29 mai 2026 – profesorii depun dosarele pentru înscriere;
  • 2 – 10 iunie 2026 – are loc evaluarea dosarelor și publicarea listelor provizorii;
  • 11 – 12 iunie 2026 – se depun contestațiile;
  • 15 – 19 iunie 2026 – sunt soluționate contestațiile și se afișează rezultatele finale;
  • până la 26 iunie 2026 – inspectoratele transmit ministerului listele finale cu beneficiarii validați;
  • până la 7 august 2026 – ministrul Rducației emite ordinul oficial pentru acordarea gradațiilor de merit.

Câți bani în plus primesc profesorii

Gradația de merit profesori 2026 reprezintă o majorare de 25% a salariului de bază și se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

De exemplu, un profesor care are un salariu de bază de 8.000 de lei brut poate primi aproximativ 2.000 de lei brut în plus în fiecare lună pe perioada acordării gradației.

Beneficiul intră în plată de la 1 septembrie 2026, odată cu începutul noului an școlar. Profesorii care au avut deja gradație de merit și pentru care aceasta expiră la 31 august 2026 se pot înscrie din nou la concurs.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea a intrat în istorie după calificarea în semifinale la Roma. Românca, peste Serena Williams
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Soluția de curățat covoare făcută în casă care scoate petele în doar 10 minute. O să arate ca noi
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
„Nora şi ginerele îşi moştenesc socrii?”. Explicaţia oficială a unui avocat
playtech.ro
image
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Cele 5 alimente surprinzătoare care nu trebuie ținute în frigider. Își pierd gustul și textura
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin pregătește cea mai puternică rachetă balistică din lume. Sarmat sau ”Satana 2” va fi trimisă într-o zonă critică
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul