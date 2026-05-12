Șerban Matei și Radu Burnete, printre numele luate în calcul de Nicușor Dan pentru funcția de premier tehnocrat SURSE

Președintele României, Nicușor Dan, analizează varianta desemnării unui premier tehnocrat în contextul consultărilor pentru formarea viitorului Guvern, iar printre numele luate în calcul se află Radu Burnete și Șerban Matei.

Potrivit unor surse Digi24, primul nume vehiculat este cel al lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale. Acesta a fost numit la Palatul Cotroceni în vara anului trecut, după o experiență de cinci ani în funcția de director executiv al Confederația Patronală Concordia.

Anterior, Burnete a activat în cadrul Consiliului Investitorilor Străini și a lucrat la Bruxelles pentru o companie de consultanță în domeniul serviciilor financiare. El este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universitatea din București și deține un masterat obținut la Viena.

A doua variantă analizată este Șerban Matei, actual director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României, considerat un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu.

Matei a fost desemnat în 2012 reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional și a participat, de-a lungul timpului, la negocieri cu FMI, Banca Mondială și instituții europene. Acesta este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, specializarea Finanțe-Bănci.

Marți, Nicușor Dan a declarat că nu va desemna un prim-ministru fără existența unei majorități parlamentare clare și a precizat că toate partidele parlamentare, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni.

Șeful statului a anunțat că discuțiile cu formațiunile politice ar putea avea loc zilele viitoare și a lăsat deschisă posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat, în funcție de rezultatul negocierilor politice.

Întrebat direct dacă varianta Ilie Bolojan mai este pe masă, președintele a evitat un răspuns nominal, menținând aceeași linie: fără majoritate, nicio propunere nu avansează.