Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
O primăriță din SUA a recunoscut că este agent străin al guvernului chinez

Fosta primăriță a orașului Arcadia, Eileen Wang, a pledat vinovată pentru că a acționat drept agent al guvernului chinez, au anunțat luni procurorii federali, relatează Newsweek.

Eileen Wang și-a recunoscut vinovătia FOTO Captura

Recunoașterea vinovăției plasează un oficial ales în centrul unui caz de influență străină privind presupuse coordonări nedeclarate cu oficiali legați de Beijing. Wang, membră a Partidului Democrat și aleasă în 2022, riscă până la 10 ani de închisoare și a demisionat din funcție.

Procurorii federali anchetează cazul în timp ce oficialii locali analizează impactul asupra comunității din sudul Californiei.

Deși nu a existat un răspuns oficial din partea Chinei, Beijingul a descris anterior acuzațiile drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

Cine este Eileen Wang?

Wang, în vârstă de 58 de ani, este o politiciană din sudul Californiei care a fost aleasă în Consiliul Local al orașului Arcadia în noiembrie 2022 și ulterior a devenit primar ca parte a sistemul rotativ de conducere.

În Arcadia, primarul este ales dintre cei cinci membri ai consiliului local, sistem care i-a permis lui Wang să ajungă în această funcție după ce a fost aleasă în administrația locală.

Rezidentă de lungă durată a orașului, ea a devenit prima femeie americano-chineză aleasă în consiliu, contribuind astfel la formarea primei majorități feminine din istoria instituției. Înainte de a intra în politică, Wang a fost activă în organizații civice și de afaceri locale, inclusiv în cadrul Arcadia Rotary Club și al Camerei de Comerț. De asemenea, a fost președinta American Southwest Chamber of Commerce USA între 2018 și 2022.

Ea și-a construit campania în jurul comunității și siguranței publice și a participat la inițiative locale în timpul mandatului, inclusiv organizarea de evenimente și sprijinirea victimelor atacului armat din 2023 de la Monterey Park.

Wang a demisionat luni din Consiliul Local și a renunțat la funcția de primar după acuzațiile aduse de procurorii federali.

De ce o acuză procurorii

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, între 2020 și 2022,  Wang și Yaoning „Mike” Su, la indicațiile oficialilor guvernului chinez, au promovat mesaje favorabile Beijingului în Statele Unite.

Departamentul de Justiție susține că cei doi administrau un site numit U.S. News Center, care se prezenta drept publicație destinată comunității chino-americane locale, însă publica materiale dictate de oficiali ai Republicii Populare Chineze.

Într-un exemplu prezentat de procurori, un oficial chinez i-ar fi trimis lui Wang materiale redactate în prealabil prin aplicația WeChat, inclusiv texte care negau abuzurile privind drepturile omului din Xinjiang. Wang ar fi publicat rapid materialele și le-ar fi retransmis oficialului chinez. Departamentul de Justiție afirmă că aceasta a făcut și modificări la cererea oficialilor și a raportat date privind impactul și distribuirea conținutului.

Autoritățile susțin, de asemenea, că Wang a comunicat cu persoane asociate serviciilor de informații chineze și a recunoscut că nu și-a declarat rolul de agent străin autorităților americane și nici nu a informat cititorii că unele materiale erau publicate la cererea oficialilor chinezi.

Sun a pledat vinovat în octombrie 2025 pentru că a acționat în mod ilegal ca agent al unui guvern străin.

Directorul FBI, Kash Patel, a scris pe X că „primarul Wang a recunoscut că a acționat ca agent străin între cel puțin anii 2020 și 2022, promovând propaganda Republicii Populare Chineze în SUA și acționând la ordinele acesteia pentru promovarea intereselor sale. Ea a acceptat să ă pledeze vinovată și să demisioneze”.

Fostul congresman republican George Santos a reacționat la mesajul lui Patel pe X: „Este realmente înfricoșător!”.

Acordul de recunoaștere a vinovăției

Procurorii federali au acuzat-o pe Wang de un singur cap de acuzare constând în desfășurarea de activități în SUA ca agent ilegal al unui guvern străin, mai exact al Republicii Populare Chineze, potrivit Departamentului de Justiție.

Într-un document asociat dosarului, Wang a acceptat să pledeze vinovată pentru această infracțiune, care poate fi pedepsită cu până la 10 ani într-o închisoare federală. Autoritățile afirmă că acuzația se referă la activitatea desfășurată în numele unor entități guvernamentale chineze fără notificarea procurorului general al SUA, așa cum cere legea federală.

Ca parte a acordului, Wang a recunoscut că nu și-a dezvăluit relațiile cu oficialii chinezi autorităților americane și nici nu a informat cititorii că unele materiale publicate pe site-ul său erau realizate la indicațiile guvernului chinez.

Procurorii spun că aceasta urmează să compară în instanța federală din Los Angeles în următoarele săptămâni.

Cazul este investigat de FBI și instrumentat de Departamentul de Justiție al SUA.

Îngrijorări mai ample privind influența străină

Dosarul atrage atenția asupra riscurilor legate de influența străină în politica locală și la nivel de stat, în măsura în care oficialii aleși pot avea acces la decizii politice și platforme publice importante.

Oficialii Departamentului de Justiție au transmis că legăturile ascunse cu guverne străine pot submina încrederea publică și influența procesul decizional în cadrul instituțiilor americane.

„Persoanele alese în funcții publice în Statele Unite ar trebui să acționeze exclusiv în interesul cetățenilor americani pe care îi reprezintă”, a declarat adjunctul procurorului general pentru securitate națională, John Eisenberg.

Acuzațiile apar pe fondul eforturilor mai ample de combatere a presupuselor operațiuni de influență desfășurate de China și alte state.

„ Eileen Wang a recunoscut că a servit în secret interesele guvernului chinez”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei FBI pentru contrainformații și spionaj.

„Acest caz trebuie să fie un avertisment clar: persoanele care acționează în numele unor guverne străine pentru a influența democrația noastră vor fi identificate, investigate și aduse în fața justiției. Protejarea statului de drept și a transparenței procesului nostru democratic rămâne în centrul misiunii FBI, iar noi vom continua să lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a proteja integritatea alegerilor și a împiedica actorii ostili să submineze vocea poporului american.”

