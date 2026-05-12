Sorana Cîrstea - Coco Gauff, semifinala teribilă de la Roma. Românca este în căutarea revanșei

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) își continuă parcursul extraordinar de la Roma și este la un singur pas de marea finală. Românca va lupta pentru un loc în ultimul act împotriva americancei Coco Gauff (22 de ani), ocupanta locului 4 mondial. Semifinala are loc joi.

Miza pentru marea finală este de 549.335€, premiul asigurat pentru accederea în această fază, și 650 de puncte. Câștigătoarea turneului va lua acasă 1.055.285€ și 1.000 de puncte. Deocamdată fiecare semifinalistă are asigurat un bonus de 289.115€ și 390 de puncte WTA.

Americanca și-a asigurat prezența în semifinale după un meci complicat contra Mirrei Andreeva. Rusoaica a câștigat primul set cu 6-4, însă Gauff a schimbat complet ritmul partidei și s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-4, după două ore și 19 minute de joc.

Cîrstea și Coco Gauff s-au întâlnit până acum de trei ori în circuitul WTA, iar americanca s-a impus de fiecare dată.

Cele două au jucat prima oară la Australian Open în 2020, iar ultimele două confruntări au avut loc în acest sezon, la Miami și Madrid.

Chiar dacă bilanțul este 0-3, toate partidele au fost echilibrate și niciuna nu s-a încheiat în minimum de seturi.

Până în semifinale, Sorana le-a eliminat pe Tatjana Maria, Aryna Sabalenka, Linda Noskova și Jelena Ostapenko, cedând un singur set în tot turneul.

Parcursul de la Foro Italico a urcat-o deja pe locul 21 în clasamentul LIVE WTA, egalând astfel cea mai bună poziție din cariera sa, performanță reușită anterior în 2013.

Meciul cu Gauff îi poate aduce Soranei a doua finală WTA 1000 a carierei. Singura prezență a româncei într-un ultim act la acest nivel a venit în 2013, la Canadian Open, unde a fost învinsă de Serena Williams.

În cealaltă semifinală de la Roma se vor întâlni câștigătoarea duelului dintre Jessica Pegula și Iga Swiatek cu învingătoarea partidei dintre Elina Svitolina și Elena Rybakina.