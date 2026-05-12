Nicușor Dan a anulat recepția oficială de Ziua Europei, dar s-a întâlnit la Cotroceni cu oamenii săi de încredere, voluntari şi loialişti

După ce a anulat recepția oficială organizată tradițional de Ziua Europei, la care urma să participe și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, Nicușor Dan a organizat, la Palatul Cotroceni, o întâlnire discretă cu voluntari și apropiați din campaniile sale.

Întâlnirea vine pe fondul discuțiilor privind lansarea unei organizații civice care să îl sprijine pe șeful statului, notează G4Media, care afirmă că informația a fost confirmată de consilierul prezidențial Diana Iancu, care a precizat că nu a fost vorba despre o recepție oficială, ci despre o simplă întâlnire, desfășurată fără protocol.

Evenimentul a avut loc chiar de Ziua Europei, într-un context politic tensionat și după o decizie fără precedent: anularea recepției oficiale organizate anual la Cotroceni, la care era așteptată și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Potrivit aceleiaşi surse, printre participanți s-au numărat voluntari și susținători fideli ai lui Nicușor Dan din mai multe județe ale țării, dar și foști colaboratori din perioada în care acesta conducea Primăria Capitalei, printre care Petru Movilă și Raluca Amariei.

Petru Movilă a confirmat inițial participarea la eveniment, însă ulterior a întrerupt discuția cu jurnaliștii, invocând lipsa semnalului telefonic și nemaifiind disponibil pentru comentarii. Raluca Amariei nu a dorit să facă declarații, iar Administrația Prezidențială nu a oferit informații suplimentare despre întâlnire.

Reuniunea ar fi avut un caracter sobru și s-a desfășurat fără elemente de protocol, pe parcursul a aproximativ două ore. În cadrul discuțiilor, președintele le-ar fi explicat participanților motivele pentru care a criticat Uniunea Europeană în discursul susținut de Ziua Europei, ar fi abordat situația politică internă și relația sa cu Ilie Bolojan.

Întâlnirea de la Cotroceni are loc și pe fondul unor discuții din cercul apropiat al președintelui privind posibilitatea lansării unei organizații civice care să îi susțină proiectele politice și agenda publică, potrivit aceleiași surse.

Vă reamintim că recepția oficială de Ziua Europei a fost anulată cu trei zile înainte de data programată, iar Administrația Prezidențială a justificat decizia prin contextul politic intern. Anularea a dus inclusiv la schimbarea programului președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, care urma să participe la evenimentul de la București.

De altfel, chiar de Ziua Europei, Nicușor Dan a susținut un discurs în care a criticat Uniunea Europeană pentru ceea ce a descris drept o abordare ideologică în domeniul politicilor de mediu și energie, poziție care a atras atenția prin apropierea de argumente promovate în trecut de formațiuni catalogate drept suveraniste.

Criticile au venit în contextul în care actualul președinte a fost, înainte de intrarea în politică, activist de mediu și s-a remarcat prin opoziția față de explorările pentru gaze de șist de la Pungești, județul Vaslui.