Șoc în sportul mondial: un baschetbalist canadian care evolua în NBA a murit după o presupusă supradoză

NBA, campionatul nord-american de baschet, este în doliu, după trecerea în neființă a lui Brandon Clarke, jucătorul formației Memphis Grizzlies, care a murit la 29 de ani din cauza unei presupuse supradoze. Cauza decesului nu a fost încă stabilită.

În cele 7 sezoane ca profesionist, Clarke a jucat doar pentru Memphis Grizzlies. Canadianul Clarke a fost selectat de Grizzlies ca a 21-a alegere în draftul NBA din 2019. În sezonul 2025-26, a jucat doar două meciuri, după ce suferise accidentări la genunchi și la gambă.

„Suntem profund întristați de pierderea tragică a lui Brandon Clarke”, a declarat clubul Grizzlies într-un comunicat.

„Brandon a fost un coechipier excepțional și o persoană și mai bună, al cărui impact asupra organizației și a întregii comunități din Memphis nu va fi uitat. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi în aceste momente dificile”, au adăugat oficialii.

Potrivit autorităților, Departamentul de Pompieri din Los Angeles a răspuns la un apel de urgență medicală la scurt timp după ora 17:00, ora locală, luni. Când au sosit paramedicii, Clarke a fost declarat decedat. În apartament au fost găsite accesorii pentru consumul de droguri, iar incidentul este investigat ca o posibilă supradoză. Se va efectua o autopsie pentru a determina cum a survenit moartea lui Clarke.