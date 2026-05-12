Femeie de 39 de ani, atacată cu un cuţit de concubinul său. Agresorul a fost găsit după două ore şi arestat

O femeie de 39 de ani din comuna Boghești, județul Vrancea, a ajuns la spital după ce ar fi fost lovită cu cuţitul de concubinul său, care apoi a fugit.

Incidentul a avut loc marţi, 12 mai, în jurul orei 17:00, în comuna Boghești, iar cel care a solicitat ajutorul poliţiştilor a fost chiar tatăl victimei, care a sunat la 112 şi a anunţat că fiica sa, în vârstă de 39 de ani, a fost atacată cu un cuţit de concubinul său.

Din primele verificări ale polițiștilor, reiese că între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. La un moment dat, situația a degenerat, iar femeia a fost lovită cu un obiect ascuțit în mai multe zone ale corpului de către bărbatul de 32 de ani. La un moment dat, acesta şi-a abandonat victima şi a părăsit docmiciliu.

Echipajele ajunse rapid la fața locului au găsit-o pe femeie conștientă, ea fiind preluată și transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Între timp, polițiștii din Vrancea au început căutările bărbatului, extinzând verificările în mai multe zone din apropiere. La operațiune au participat și jandarmi, iar controalele au continuat până când acesta a fost identificat, potrivit IPJ Vrancea.

La aproximativ două ore de la sesizare, bărbatul a fost găsit în zona comunei Tănăsoaia, reţinut şi dus la audieri.